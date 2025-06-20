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Промеса экстрадировали из ОАЭ в Нидерланды для суда
Бывший футболист «Спартака» Промес доставлен из ОАЭ в Нидерланды
Квинси Промес, ранее игравший за московский «Спартак», был экстрадирован из ОАЭ в Нидерланды для исполнения приговора по уголовным делам.
Бывший нападающий московского «Спартака» Квинси Промес был экстрадирован из ОАЭ в Нидерланды, сообщает ТАСС со ссылкой на газету De Telegraaf.
По данным издания, Промес доставили в Нидерланды в пятницу, после того как он был арестован полицией Дубая и переведен в следственный изолятор.
Ранее Окружной суд Амстердама признал Промеса виновным по двум уголовным делам: о нападении с ножом на двоюродного брата и контрабанде наркотиков. За первое преступление футболист получил полтора года тюрьмы, за второе – шесть лет лишения свободы. Промес был объявлен в международный розыск.
Адвокаты спортсмена уже подали апелляцию на решение суда.
Как писала газета ВЗГЛЯД, бывший футболист московского «Спартака» Квинси Промес 12 июня был арестован в Дубае.
Ранее суд в Амстердаме отложил слушания по делу Промеса.