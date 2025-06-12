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Экс-футболиста «Спартака» нидерландца Квинси Промеса арестовали в Дубае
De Telegraaf узнала об аресте экс-футболиста «Спартака» Промеса в Дубае
Полиция Дубая арестовала в четверг нидерландца Куинси Промеса, который ранее играл за московский футбольный клуб «Спартак», пишет De Telegraaf.
Адвокат Промеса Джем Полат подтвердил новость об аресте футболиста, но не захотел давать комментарии по ситуации, пишет нидерландская газета De Telegraaf.
По данным газеты, арест Промеса произошел в доме спортсмена после полуночи в четверг. Бывший футболист международной сборной был переведен в следственный изолятор в Дубае. Одной из версий произошедшего называли запрос из Нидерландов о его экстрадиции. Промеса доставят под надзором Королевской военной полиции в Нидерланды, где ему придется 7,5 лет тюрьмы.
Арест Промеса произошел на той же неделе, когда его адвокат обратился в Апелляционный суд Амстердама с просьбой отменить ордер на арест. Суд отклонил это ходатайство, уточнила газета.
Как писала осенью 2024 года газета ВЗГЛЯД, форвард «Спартака» Квинси Промес подозревался в причастности к контрабанде наркотиков. Ранее прокуратура Нидерландов обвинила его в контрабанде более чем 1 тыс. кг кокаина. В связи с этим защита Промеса потребовала проведения дополнительных расследований, включая допрос свидетелей и изучение мессенджера SkyECC.