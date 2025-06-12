Экс-футболиста «Спартака» нидерландца Квинси Промеса арестовали в Дубае

De Telegraaf узнала об аресте экс-футболиста «Спартака» Промеса в Дубае

Tекст: Ирма Каплан

Адвокат Промеса Джем Полат подтвердил новость об аресте футболиста, но не захотел давать комментарии по ситуации, пишет нидерландская газета De Telegraaf.

По данным газеты, арест Промеса произошел в доме спортсмена после полуночи в четверг. Бывший футболист международной сборной был переведен в следственный изолятор в Дубае. Одной из версий произошедшего называли запрос из Нидерландов о его экстрадиции. Промеса доставят под надзором Королевской военной полиции в Нидерланды, где ему придется 7,5 лет тюрьмы.

Арест Промеса произошел на той же неделе, когда его адвокат обратился в Апелляционный суд Амстердама с просьбой отменить ордер на арест. Суд отклонил это ходатайство, уточнила газета.

Как писала осенью 2024 года газета ВЗГЛЯД, форвард «Спартака» Квинси Промес подозревался в причастности к контрабанде наркотиков. Ранее прокуратура Нидерландов обвинила его в контрабанде более чем 1 тыс. кг кокаина. В связи с этим защита Промеса потребовала проведения дополнительных расследований, включая допрос свидетелей и изучение мессенджера SkyECC.