У нас почему-то принято считать, что добрые дела любят тишину, что нельзя выпячивать себя в качестве благотворителя. Конечно, анонимный меценат выглядит благородно в собственных глазах, но его пример пропадает для общества. Может быть, и Тимати помогает людям, но об этом нам неизвестно.2 комментария
Суд запретил фанатам «Спартака» посещать матчи за пронос гранаты на стадион
Суд в Москве отстранил 13 фанатов «Спартака» от матчей за пронос гранаты
Тушинский районный суд Москвы оштрафовал и отстранил от посещения спортивных соревнований 13 болельщиков футбольного клуба «Спартак» за грубые нарушения порядка на стадионе.
Болельщикам назначены штрафы в размере 3 тыс. рублей и запрет на посещение официальных матчей на срок от шести месяцев до одного года. Нарушителей привлекли к ответственности по статье о нарушении правил поведения зрителей на соревнованиях, передает ТАСС.
Инциденты произошли 5 и 9 августа на стадионе «Лукойл-Арена». Суд установил, что фанаты находились в состоянии сильного алкогольного опьянения, прятали лица под черными масками и пронесли на трибуны страйкбольную гранату.
В эти дни «Спартак» проводил домашние встречи. В матче Кубка России московская команда обыграла «Оренбург», а в рамках Российской премьер-лиги уступила «Краснодару».
Как писала газета ВЗГЛЯД, осенью прошлого года фанаты красно-белых избили болельщика ЦСКА после победы своей команды.
Летом прошлого года кдк РФС назначил дату рассмотрения жалоб на выкрики поклонников «Спартака».