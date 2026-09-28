ВС России атаковали узлы связи и порты на Украине

ВС России ударили по центрам связи ВСУ и портам в Одессе

Tекст: Вера Басилая

Вооруженные силы России продолжили наносить удары беспилотниками по логистическим центрам и портовой инфраструктуре, задействованным в интересах украинской армии, сообщило Министерство обороны.

В Киеве поражены центры обработки данных компаний «УкрТелеком» и «ДримЛайн», обеспечивающие ВСУ связью и высокоскоростным интернетом, а также топливные объекты.

На военном аэродроме Васильков в Киевской области уничтожена инфраструктура. В Одессе удар пришелся по логистическому центру «Новой почты», где хранились военные грузы. В порту Черноморск поражен сухогруз с военным имуществом и грузом двойного назначения.

В порту Измаил пострадала инфраструктура судоремонтного завода «Дунайсудосервис» и пункт постоянной дислокации подразделения Госпогранслужбы Украины. Кроме того, на переходе морем поражен сухогруз, доставлявший военные грузы в порт Одессы.

Накануне российские беспилотники атаковали центр обработки данных компании Vodafone в Киеве.

Несколькими днями ранее Вооруженные силы России поразили киевский дата-центр разведки «Датагрупп».

До этого Министерство обороны сообщило об уничтожении телекоммуникационных узлов «Киевстар» для военных нужд.