Задумка о том, чтобы заложить заряды в ключевых точках Киева, который неизбежно должен был попасть под оккупацию, в целом удалась: удар был нанесен по органам власти и управления оккупантов, вполне ожидаемо выбравших самые подходящие здания. Но в последние десятилетия Украины использует этот факт для антироссийской пропаганды.0 комментариев
Биржевые цены на газ в Европе выросли до 857 долларов
Биржевые цены на газ в Европе выросли до 857 долларов за тысячу кубических метров
В понедельник утром биржевые цены на газ в Европе выросли на 1%, достигнув 857 долларов за тысячу кубометров.
Октябрьские фьючерсы по индексу крупнейшего в Европе нидерландского распределительного центра TTF открыли торги на отметке 859,5 доллара. Позже показатель составил 857 долларов, увеличившись на 1% по сравнению с расчетной ценой предыдущего торгового дня (848,4 доллара), пишет РИА «Новости».
Конфликт на Ближнем Востоке привел к значительному удорожанию газа в Европе. Средние биржевые цены за март выросли почти на 60% по сравнению с февралем, превысив 600 долларов за тысячу кубометров.
По итогам июля расчетные цены подскочили почти на 20% в месячном выражении, составив в среднем 637,5 доллара. В августе средняя расчетная цена составила 745,4 доллара, что на 17% выше уровня июля. В начале сентября котировки превысили 900 долларов, а в середине месяца ненадолго достигали 1000 долларов за тысячу кубометров.
Отмечается, что значительно выше цены на газ были в 2021–2022 годах, при этом таких устойчиво высоких цен не было с начала работы газовых распределительных центров в Европе в 1996 году. Исторический рекорд был установлен в начале весны 2022 года, когда котировки достигли 3892 долларов за тысячу кубометров.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу биржевые цены на газ в Европе опустились до 850 долларов.
В четверг европейские цены на газ выросли из-за угрозы зимнего дефицита.