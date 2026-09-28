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После пожара на камчатском судне без вести пропали трое студентов
В результате возгорания рыболовного судна в Тихом океане пропали четыре человека, среди которых оказались проходившие практику студенты.
Трое из четверых исчезнувших после ЧП на траулере «Триумф» оказались студентами, передает РИА «Новости».
Сестра одного из пропавших Анна Колупаева рассказала, что ее брат Иван Прошин обучался во Владивостокском морском рыбопромышленном колледже. Также разыскиваются двое учащихся МГУ имени Невельского и 44-летний моряк.
«Я точно узнала – там три практиканта и один мужчина 44 лет. И все три практиканта пропали без вести: мой брат из колледжа, еще двое пропавших из МГУ имени Невельского», – заявила родственница. По словам девушки, брат провел в море почти восемь месяцев ради получения диплома. Учащиеся обычно самостоятельно ищут места для стажировки и устраиваются на низшие должности.
Возгорание произошло вечером 25 сентября к востоку от мыса Ходжелайка. На борту находились 29 членов экипажа, 25 из которых удалось эвакуировать. В Камчатской краевой больнице уточнили, что двое спасенных рыбаков получили тяжелые ожоги и отравление угарным газом, они остаются в реанимации.
Еще двое пострадавших находятся в удовлетворительном состоянии. Следственный комитет возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности при эксплуатации морского транспорта. Поисковая операция продолжается, а аварийное судно буксируют в порт.
Как писала газета ВЗГЛЯД, вертолет Росавиации начал операцию по поиску четверых пропавших членов экипажа рыболовного судна «Триумф».
Экипаж спасательного корабля «Суворовец» взял на буксир пострадавший сейнер для транспортировки в порт.
Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил представить подробный доклад о ходе расследования обстоятельств возгорания.