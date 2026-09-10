ФСБ спасла британского посла от украинского террора

Tекст: Олег Исайченко

Украина планировала теракты против посла Британии в Москве Найджела Кейси и британских дипломатов, однако ФСБ предотвратила реализацию авантюры противника. Так, сотрудники спецслужбы задержали 45-летнего россиянина из охраны посольства, работавшего на СБУ. Против него возбудили уголовное дело по статье о государственной измене.

Как сообщили в ЦОС ФСБ, россиянин следовал заданиям украинского блогера Дмитрия Карпенко (псевдоним «Апостол Дмитрий»). В интересах СБУ мужчина собирал данные о сотрудниках диппредставительства: адресах их проживания, используемых автотранспортных средствах, встречах и поездках, а также о системе обеспечения безопасности посольства и проводимых мероприятиях.

«Его (Карпенко) очень и очень интересовала информация, <…> как осуществляется охрана посольства и резиденции, <…> то есть это контрольно-пропускной режим, все мероприятия, которые проводились на территории резиденции, сколько сотрудников охраны, сколько сотрудников безопасности», – рассказал задержанный на допросе.

Украинские спецслужбы планировали использовать эти сведения для подготовки диверсии против главы британской дипмиссии и других дипломатов с последующим обвинением российской стороны в их совершении, уточнили в ФСБ. Таким образом Украина намеревалась втянуть Британию в непосредственный вооруженный конфликт с Россией, получить дополнительные вооружения и военную технику, а также усилить санкционное давление на РФ.

«Несмотря на то, что российские органы государственной безопасности неоднократно сталкивались с британскими гамбитами, в рамках которых самыми изощренными способами в жертву политической целесообразности приносятся собственные подданные, на этот раз мы надеемся, что британская разведка не была в курсе готовящейся Украиной провокации против дипломатического состава посольства Британии в Москве. В противном случае дело принимает крайне серьезный оборот», – заявил оперативный сотрудник ФСБ.

В свою очередь британский МИД заявил, что изучает заявление российской службы о разоблачении планов Киева устроить теракты. «Один из наших коллег на данный момент это изучает», – сказали РИА «Новости» в пресс-службе Форин-офиса.

Напомним, федеральная служба безопасности не раз сообщала о раскрытии шпионов в посольстве Британии в Москве. Об одном из последних случаев стало известно весной. Второй секретарь Янсе ван Ренсбурга Альбертуса Джерардуса 30 марта был лишен аккредитации из-за разведывательно-подрывной деятельности, угрожающей безопасности Российской Федерации. Он также пытался получить чувствительную информацию в области экономики.

До этого в январе ФСБ выявила агента британских спецслужб, засланного в Россию под прикрытием сотрудника диппредставительства. Речь шла о Гарете Сэмюэле Дэвисе. Его лишили аккредитации и обязали покинуть РФ в течение двух недель. По данным службы на конец марта, всего с сентября 2024 года из страны были выдворены 16 британских агентов под дипломатическим прикрытием.

На этом фоне спланированная Украиной атака на посла Найджела Кейси и других дипломатов дипломатов с последующим обвинением России выглядела бы для киевских властей удобным ходом, отмечают авторы Telegram-канала «Рыбарь». «У аудитории, уже приученной к историям о британско-российских разведывательных конфликтах, версия о «российской атаке на посла» не вызвала бы серьезных сомнений и легко укладывалась бы в уже привычный нарратив», – описали они логику Киева. «Однако

агент провалился, акция сорвана и, как бы это иронично ни звучало, британскому послу впору поблагодарить российские спецслужбы за то, что именно они обеспечили его личную безопасность»,

– подчеркнули аналитики. Однако, как полагают в экспортном сообществе, едва ли стоит ожидать слов благодарности со стороны Лондона. По их мнению, Британия, как и Украина, публично будут отрицать данные ФСБ, в то время как за кулисами между руководством двух стран начнется препирательство.

«Украина прибегает к действиям, типичным для террористического режима. В частности, Киев устраивает прямые теракты, чтобы привлечь внимание, и организует провокации, в том числе против собственных союзников», – сказал газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы Андрей Луговой. Он напомнил, что история не раз демонстрировала: взращенный терроризм со временем оборачивается против покровителей.

В качестве примера собеседник привел политику США: «Они, по сути, создали Усаму бен Ладена и террористическую сеть на Ближнем Востоке, а в итоге первыми столкнулись с последствиями – терактами 11 сентября 2001 года». «Вскормленный терроризм наносит удар по своему хозяину. Он не просто кусает, а отрывает руку, которая его кормила», – подчеркнул Луговой.

Киев в своем террористическом угаре действительно становится опасен для тех, кто его финансирует, добавил, в свою очередь, Андрей Колесник, член комитета Госдумы по обороне. «Запад вырастил монстра», – акцентировал он в разговоре с газетой ВЗГЛЯД. Как указал собеседник, проведение террористических операций под чужим флагом – прием не новый. «Чаще всего он нужен для того, чтобы спровоцировать конфликт или столкнуть страны между собой.

В данном случае речь может идти о попытке вовлечь как можно больше государств в прямое противостояние с Россией»,

– уточнил парламентарий. Колесник напомнил: ключевые западные «партнеры» Киева начинают задерживать или сокращать финансирование. «Владимир Зеленский попрошайничал даже на похоронах короля Норвегии Харальда V. Поведение Банковой вызывает все больше недовольства в Европе. На этом фоне Украина могла пойти на радикальные меры – попытаться совершить теракт против британского посла в Москве и обвинить в этом Россию», – допустил депутат.

Другими словами, первая цель провокации Киева – втянуть Британия в противостояние напрямую, а не только финансированием и поставками оружия. Вторая цель – как можно дольше продлить конфликт в нынешнем формате. «Зеленский лично заинтересован в этом. Деэскалация означала бы проведение выборов и конец его политической карьеры. Кроме того, Украине стало бы труднее получать внешнее финансирование и приписывать себе статус «главного защитника демократии» на восточном фланге НАТО», – детализировал депутат.

«Методы и схемы Банковой становятся все более изощренными», – подчеркнул он. В связи с этим, по оценкам собеседника, перед российской контрразведкой стоит важнейшая задача – активно выявлять и пресекать подобные операции. «Это позволит снизить риски прямого вовлечения стран Запада в конфликт. Впрочем, наши спецслужбы уже сегодня работают на опережение, просчитывая возможные шаги оппонентов», – уверен Колесник. Схожей точки зрения придерживается политолог Владимир Корнилов.

«Украина использует все возможные методы, чтобы скомпрометировать Москву и втянуть страны НАТО в прямой конфликт с Россией. При этом украинское руководство не останавливается ни перед чем, стремясь довести провокации до желаемого результата»,

– отметил собеседник. В этой связи он упомянул предыдущие попытки Украины совершать диверсии против членов Североатлантического альянса. В частности, в августе Румыния у своей строящейся платформы по добыче природного газа Neptun Deep обнаружила и уничтожила безэкипажный катер. Румынские власти поспешили возложить ответственность на Россию, однако эксперты допускали, что речь может идти о провокации Киева. «Операции под ложным флагом стали обычным делом для украинских диверсантов», – отметил политолог.

По его оценкам, в Киеве посчитали, что, если сейчас устроить покушение на посла Британии в Москве и затем обвинить Россию, то это может привести к прямому военному конфликту между НАТО и РФ. «Убийство или даже ранение посла Британии – члена Североатлантического блока – Лондон, вероятно, расценил бы как агрессию и прибег как минимум к четвертой статье Устава НАТО, то есть созвал консультацию, а, может быть, даже требовал активизации пятой статьи», – рассуждает Корнилов.

Впрочем, по мнению Лугового, самым интересным остается вопрос, была ли Британия в курсе задумки Киева. «Ответ волнует многих – причем не только в спецслужбе, но и прежде всего в политических верхах», – сказал парламентарий. Он не исключил, что британская верхушка знала о готовящейся Украиной провокации.

На этом фоне депутат напомнил, что убийство в 1914 году австрийского эрцгерцога Франца Фердинанда послужило поводом к началу Первой мировой войны.

«Представьте, что началось бы, если бы посла застрелили на улицах города Москвы, и особенно если бы инцидент грамотно оформили как провокацию! – рассуждает Луговой. – Во всем нужно тщательно разобраться. При этом британской разведке свойственны такие вещи – достаточно вспомнить отравление Скрипалей».

«Как бы то ни было, британцам стоит задуматься», – добавил спикер. По его мнению, посольство Британии в Москве следовало бы закрыть. «Так, в диппредставительстве сидят практически одни шпионы, которых мы выявляем и выдворяем. Кроме того, присутствие британского посольства создает для нас угрозу различных провокаций», – акцентировал парламентарий.

Колесник также указывает, что британские власти отличаются цинизмом – они могли осознанно подставить своего посла. Как было на самом деле, покажет расследование. И в этом смысле стоит понимать, что между Москвой и Лондоном даже в нынешней ситуации остаются каналы связи для обмена наиболее важной информацией. Несколько иной точки зрения придерживается Корнилов. «Я не думаю, что разведка Британии была бы заинтересована в убийстве своего посла на территории России, ведь это было бы чревато серьезными последствиями для самой спецслужбы. Все-таки

одно дело планировать вместе с украинцами диверсии и попустительствовать террористическим действиям Киева на территории РФ, но совсем другое – подставлять под удар собственного дипломатического представителя.

MI6 и MI5 не опустились пока до такого уровня, чтобы прибегать к подобным методам», – считает он.

По мнению эксперта, если бы Лондон знал о подготовке Украины к диверсии против посла, то попытался бы остановить своих протеже, «перенаправить его энергию на другие мишени». «Как бы то ни было, сейчас на публике украинское руководство будет категорически отрицать данные ФСБ, а Британия – запустит дурочку, как говорил Аркадий Райкин. Они станут обвинять Москву в «информационной диверсии» и «кампании дезинформации»», – предположил спикер.

Вместе с тем, если Лондон получит убедительные доказательства вины Украины, за кулисами развернется жесткий разговор между британскими и украинскими властями. «Более того, не исключены неприятные для Зеленского последствия – в частности, сокращение финансовой и военной поддержки Киева. Также Британия, вероятно, приложит максимум усилий для скорейшего отстранения Зеленского и замены его на, как они считают, более лояльного Валерия Залужного или другого кандидата», – заключил Корнилов.

Видео задержания агента СБУ смотрите в канале газеты ВЗГЛЯД в Max.