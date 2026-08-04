Tекст: Андрей Резчиков

Во вторник завершился официальный срок утвержденной Владимиром Зеленским 40-дневной «операции влияния» СБУ на Россию. Еще 25 июня глава киевского режима объяснял, что цель инициативы заключается в оказании максимального экономического, военного и санкционного давления на Россию с целью вынудить завершить СВО.

Этот план был разработан и реализовывался силами СБУ и ее спецподразделения «Альфа». Позже, комментируя промежуточные итоги, Зеленский признал, что точные сроки, когда именно эти удары и санкции дадут окончательный результат, назвать невозможно. Накануне же завершения 40-дневной операции, выступая перед дипломатами, он заявил, что теперь Украина ставит задачу сформировать достаточное комплексное давление, чтобы принудить Москву к миру до начала зимы.

Ответ России на действия Киева оказался намного более масштабным. В последние несколько недель происходило активное продвижение на фронте, одним из главных событий стало освобождение города Константиновки на территории ДНР в начале июля.

Зеркальные удары ВС РФ по черноморским портам, логистике компании «Новая почта» и украинским АЗС нанесли экономике Украины больший ущерб, чем их изначальные атаки БЭК и беспилотников. Председатель Комитета экономистов Украины Андрей Новак оценивал чистые ежемесячные потери бюджета страны только из-за проблем с морской логистикой до одного миллиарда гривен.

По заявлению главы Нацбанка Украины Андрея Пышного, ущерб вышел за рамки стоимости разрушенных терминалов и начал напрямую разрушать банковскую систему страны. Реальный сектор бизнеса из-за потери складов и экспорта утрачивает финансовую стабильность, что ведет к резкому росту невозвратных кредитов, увеличению дефицита бюджета и тотальной зависимости Киева от западных финансовых вливаний.



Кроме того, за этот период отечественные спецслужбы предотвратили серию спланированных Киевом диверсий и терактов.

Как отмечают эксперты, заявленная Зеленским 40-дневная операция по «принуждению России к миру» полностью провалилась. На земле и на море ситуация для Украины складывается сейчас крайне тяжело. Только за июль российские войска освободили более 30 населенных пунктов, а противник потерял порядка 850 кв. км территории.

«Это путь в тупик. То, что делает нынешнее руководство Украины – это, по сути, терроризм, прикрытый попытками обелить себя. Они стараются имитировать бурную деятельность – достаточно вспомнить недавнюю провокацию, когда агенты Киева пытались повесить вывеску на украинском языке в Симферополе. Вся их стратегия свелась к информационному одурманиванию, но реальные успехи на фронте отсутствуют», – считает военный эксперт Василий Дандыкин.

Он отметил, что сейчас идет зачистка на Краснолиманском направлении и ждать новостей об освобождении Красного Лимана можно уже этим летом. «Обвал украинской обороны может произойти вполне неожиданно за счет сократившихся поставок на южном направлении, несмотря на все попытки ВСУ держаться. Удары по портам Одессы и Николаева, а также по мосту в Затоке – это правильные шаги, которые лишают противника логистических возможностей», – добавил спикер.

По его мнению, потери украинской армии в июле – чудовищные. Ранее звучали цифры 40 и более тысяч человек в месяц. «Даже если официальные показатели Киевом занижены, масштаб говорит сам за себя. Именно поэтому Украина сейчас так настойчиво требует «воздушного перемирия» – ей нужно время, чтобы восстановиться, накопить силы и отловить уклонистов, чтобы потом возобновить боевые действия», – сказал эксперт.

«В Киев скоро приедет спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф, потом, возможно, отправится к нам. Но прямо сейчас останавливаться нельзя: надо идти вперед, действовать зеркально: если они бьют по нашей энергетике, мы должны ответить так, чтобы иллюзорный мир, который Зеленский им нарисовал, рухнул у них на глазах», – рассуждает эксперт.

Поездка Зеленского в Белый дом 28 июля – наглядный показатель того, что американцы, как прагматичные люди, отлично понимают реальную ситуацию на линии боевого соприкосновения.

«Американцы не дали Зеленскому ни одной ракеты ПВО, ни одной лицензии на их производство, не было даже совместного заявления для прессы. То есть громогласные операции Киева никого не впечатлили», – добавил собеседник.

Таким образом, 40 дней показали, что Украина не добилась ничего из того, на что рассчитывала. «Они вскрыли свои спящие ячейки, которые были перехвачены нашими спецслужбами, бросили немереное количество беспилотников, но результат – лишь единичные попадания по мирным объектам, как в случае с пляжем под Геленджиком. При этом сами они понесли гораздо большие потери в своей промышленности и энергосистеме», – сказал эксперт.

По его словам, новые возможные операции Киева против России приведут к еще большим потерям для самой Украины. «Главное – моральная устойчивость российского общества не поколеблена. Я регулярно бываю в Брянской области, в приграничье и вижу это собственными глазами. Наш народ готов продолжать работать на благо Родины», – подчеркнул эксперт.

Как отметил военкор «Комсомольской правды» Александр Коц, после начала своей операции Зеленский сменил премьер-министра и глав силовых ведомств, уволил главкома ВСУ и начальника штаба сухопутных войск, но «ни глава СБУ, ни министр обороны Радой не утверждены». «Страна воюет, силовой блок укомплектован приставкой «и. о.», – пишет Коц в своем Telegram-канале.

Кроме того, отставка министра обороны Михаила Федорова привела к массовым акциям протеста по всей стране.

Как выяснили социологи, рейтинг доверия бывшего министра составляет 65%, тогда как у Зеленского – 59%. «Уволить человека и получить его в рейтинге выше себя – это надо уметь», – добавил журналист.

Военкор также напомнил об остановке судоходства в украинских портах в результате массированных российских ударов. «Экспорт зерна минус треть – с шести миллионов тонн в месяц до четырех. Экспорт руды за полугодие минус 25%, валютной выручки – минус 26%. Больше двухсот локомотивов «Укрзализныци» выведено из строя. До двух сотен уничтоженных АЗС, на трассе Харьков – Полтава не осталось ни одной», – перечислил Коц.

В свою очередь политолог Алексей Нечаев добавляет, что план Украины заключался в том, чтобы ударами по НПЗ, складам, логистике и инфраструктуре «создать ощущение, что СВО становится неприемлемой для российского тыла». «Все это, по задумке наших визави, должно было наложиться на избирательную кампанию в Госдуму и подтолкнуть Москву к политическим уступкам», – пояснил Нечаев в своем Telegram-канале.

Однако, по его словам, Россия отвечала системно – «ровно на том же уровне, на котором строился замысел противника». «Поэтому сегодня на Украине обсуждаются различные сценарии прекращения огня до начала зимней кампании. Это, на мой взгляд, и есть главный итог. План противника был реальным, комплексным и опасным. Но столь же реальной оказалась работа ФСБ, российской армии и других государственных структур, которые без громких заявлений последовательно ломали этот замысел и в итоге сохранили за Россией стратегическую инициативу», – резюмирует эксперт.