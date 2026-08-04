Мы наблюдаем реальный прорыв в теме, которую по привычке называем «старостью». Кстати, и слово-то это уже стараются не использовать – так же, как «бабка», «дед», – хотя бы в образованной среде, потому что оно уже несет негативные коннотации.9 комментариев
Турция назвала сроки запуска первого энергоблока АЭС «Аккую»
Минэнерго Турции заявило о запуске первого энергоблока АЭС «Аккую» до конца года
Начало производства электроэнергии на первом энергоблоке АЭС «Аккую» в Турции планируется к концу года, сообщил глава Минэнерго республики Алпарслан Байрактар.
По словам Байрактара, начало выработки энергии на первом реакторе турецкой атомной станции ожидается к концу текущего года, передает ТАСС.
«Работы по запуску первого реактора продолжаются полным ходом. Мы стремимся завершить их и начать тестовое производство электроэнергии к концу года. И российская сторона, и мы концентрируем все свои усилия на этом», – заявил министр в телевизионном эфире.
Байрактар также добавил, что перед полноценным стартом объекта специалистам предстоит выполнить около двух тысяч различных проверок. В настоящее время эти обязательные испытания уже активно проводятся.
В июне глава Росатома Алексей Лихачев подтвердил окончание возведения первого энергоблока АЭС «Аккую».
В июле руководитель госкорпорации анонсировал пуск АЭС до конца текущего года.
Позже он рассказал о сильном давлении западных государств на строительство объекта.