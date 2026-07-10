Лихачев сообщил о планах запустить АЭС «Аккую» в Турции до конца года

Tекст: Антон Антонов

«Конечно, «Аккую» будет запущена в этом году, это наша главная задача», – заявил Лихачев.

По его словам, на площадке фактически уже идут допусковые операции, передает ТАСС.

Руководитель Росатома добавил, что сомнений в пуске станции до конца года нет. По его оценке, открытым остается только вопрос, в какой момент объект удастся подключить к энергосети.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Лихачев во время визита на станцию заявил о завершении строительных работ на первом энергоблоке АЭС «Аккую» и начале холодных гидравлических испытаний реактора.

Министр энергетики Турции Алпарслан Байрактар сообщил о готовности первого энергоблока АЭС «Аккую» на 99%.

Лихачев заявил о намеченном на 2026 год физическом и энергопуске первого блока АЭС «Аккую» и вводе в эксплуатацию первой очереди станции.