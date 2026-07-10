Российский футбол оказался заперт в УЕФА, единственной конфедерации, где к нему относятся хуже всех, без единого запасного выхода. Была бы половина в Азии, была бы открытая дверь. «Барселоны» за ней нет, зато есть Роналду, Шанхай и ОАЭ, есть сборная Узбекистана и Китая, есть живой футбол вместо карантина.8 комментариев
Лихачев сообщил о планах запустить АЭС «Аккую» в Турции до конца года
АЭС «Аккую» в Турции должна быть запущена до конца 2026 года, сообщил глава Росатома Алексей Лихачев.
«Конечно, «Аккую» будет запущена в этом году, это наша главная задача», – заявил Лихачев.
По его словам, на площадке фактически уже идут допусковые операции, передает ТАСС.
Руководитель Росатома добавил, что сомнений в пуске станции до конца года нет. По его оценке, открытым остается только вопрос, в какой момент объект удастся подключить к энергосети.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Лихачев во время визита на станцию заявил о завершении строительных работ на первом энергоблоке АЭС «Аккую» и начале холодных гидравлических испытаний реактора.
Министр энергетики Турции Алпарслан Байрактар сообщил о готовности первого энергоблока АЭС «Аккую» на 99%.
Лихачев заявил о намеченном на 2026 год физическом и энергопуске первого блока АЭС «Аккую» и вводе в эксплуатацию первой очереди станции.