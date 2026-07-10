Минобороны сообщило о перехвате 376 украинских беспилотников

Ветеран «Альфы» объяснил методы вербовки украинских спецслужб

Ветеран ФСБ Гончаров: Готовившая теракт россиянка стала жертвой украинской пропаганды

Tекст: Олег Исайченко

«Террористическое давление Украины на нашу страну усиливается. Так, спецслужбы противника активно проводят вербовочные операции для терактов и диверсий. Как правило, привлекают украинских беженцев, которые не любят Россию, мигрантов, малообеспеченных граждан», – отметил Сергей Гончаров, почетный президент Международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа».

Кроме того, ВСУ запускают сотни беспилотников по регионам РФ, продолжил собеседник. «Агентура может наводить их на высокопоставленного офицера, военные объекты и предприятия ВПК. А Запад предоставляет украинской стороне спутниковые данные, которые периодически позволяют обходить системы ПВО», – рассуждает Гончаров. Как заметил ветеран ФСБ, разведка Украины использует разнообразные методы вербовки российских граждан.

Один из них – имитация влюбленности и романтических отношений, как это произошло в случае с задержанной 25-летней россиянкой. Спикер не исключает, что она стала жертвой украинской пропаганды. «Это не первый случай. Известно, например, что девушка со словами «если ты меня любишь» просила школьника отнести в военкомат некую посылку», – рассказал спикер.

«В этом смысле спецслужбы Украины используют все возможности, чтобы довести теракты, диверсии и убийства до финала», – пояснил Гончаров. По его мнению, на этом фоне важно работать с молодежью и проводить воспитательную работу. Тем более, что ожидать спада террористической угрозы не приходится. «С 2014 года Украина – фактически страна-наемник. Она находится под полным контролем спецслужб США, Британии и ряда других европейских стран, которые планируют операции против России», – напомнил собеседник.

Несмотря на колоссальное внешнее давление, ФСБ показывает эффективную работу, считает Гончаров. «Ни одна спецслужба и контрразведка мира не может гарантировать 100% предотвращаемость терактов и диверсий. Тем не менее, ФСБ работает успешно и хорошо. Я горжусь тем, что у нас есть такая служба», – подчеркнул он.

Схожей точки зрения придерживается военкор Евгений Поддубный. «Не секрет, что спецслужбы киевского режима целенаправленно вербуют молодых женщин через романтические отношения в мессенджерах, используя эмоциональную вовлеченность как главный рычаг управления агентом», – написал он. Поддубный напомнил, что с начала 2026 года в России предотвращено уже 78 терактов, и противник все больше делает ставку на физическую ликвидацию.

«Под прицелом – военные, сотрудники ОПК, чиновники, лидеры общественного мнения», – заметил военкор. По его оценкам, провал серии терактов Украины говорит о том, что контрразведывательное проникновение в агентурную цепочку произошло на раннем этапе – исполнитель так и не въехал в страну. «Квартира работала как ловушка», – заключил он.

Ранее ФСБ заявила о предотвращении беспрецедентной по масштабу и степени угрозы серии терактов спецслужб Украины. Как рассказали в Центре общественных связей (ЦОС) ведомства, злоумышленники планировали с помощью беспилотников осуществить диверсии на объектах военной инфраструктуры и одном из ведущих предприятий военно-промышленного комплекса России. Атаки планировали провести при непосредственном участии западных кураторов.

Один из предотвращенных терактов был направлен против высокопоставленного военнослужащего Минобороны. По подозрению в подготовке преступления задержана россиянка 2001 года рождения. По данным ФСБ, девушка была завербована украинскими спецслужбами в 2024 году через мессенджер WhatsApp (принадлежит Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) для сбора информации об объектах в Москве и Санкт-Петербурге.

Координатор поддерживал с ней контакт, имитируя романтические отношения и обещая продолжить их на Украине после выполнения заданий. В 2026 году по его заданию она арендовала квартиру в Москве, где установила видеокамеры для наблюдения за домом и автомобилем военнослужащего с трансляцией видеосигнала на Украину. Также россиянка отслеживала и отправляла куратору места расположения видеокамер поблизости от места проживания офицера.

В арендованной квартире девушка подготовила средства маскировки и продукты для конспиративного проживания непосредственного исполнителя теракта, прибытие которого планировалось после ее выезда из России транзитом через Турцию и Молдавию на Украину. Она признала вину и сотрудничает со следствием. В отношении задержанной возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 30 и ч. 2 ст. 205 (приготовление к теракту). В дальнейшем к обвинению может добавиться ст. 275 УК (госизмена).

Напомним, июне ФСБ предотвратила убийство сотрудника Минобороны агентом украинских спецслужб. Подозреваемый в подготовке покушения иностранец заявил, что действовал по заданию СБУ в обмен на европейские документы.