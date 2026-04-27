При атаке БПЛА в Белгородской области погиб мирный житель

Гладков заявил о гибели мирного жителя после атак БПЛА в Белгородской области

Tекст: Вера Басилая

В результате атак беспилотников Вооружённых сил Украины на Белгородскую область погиб один мирный житель, еще один получил ранения, сообщил в Max Гладков.

По словам губернатора, в селе Новая Таволжанка Шебекинского округа беспилотник целенаправленно ударил по мужчине, который передвигался на самокате, мужчина скончался на месте.

В хуторе Красиво Борисовского округа дрон атаковал легковой автомобиль, в результате чего пострадал еще один мужчина.

У раненого врачи выявили минно-взрывную травму, баротравму и осколочные ранения ног. После оказания первой помощи его планируют перевести в городскую больницу №2 Белгорода для дальнейшего лечения.

Ранее при атаках ВСУ на Шебекинский и Белгородский округа погиб один человек.

В хуторе Вязовской из-за удара дрона по сельскохозяйственному предприятию пострадала мирная жительница.