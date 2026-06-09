Глава Энергодара сообщил об атаках беспилотников ВСУ

Глава Энергодара Пухов сообщил об атаках беспилотников ВСУ

Tекст: Ольга Иванова

Вооруженные силы Украины утром во вторник осуществили серию атак с использованием дронов по Энергодару. В результате инцидента повреждения получили здания и генераторы медицинской санитарной части. Глава города Максим Пухов подтвердил факт нападения в Max.

«Сегодняшнее утро выдалось тревожным. Начиная с 6.26, противник несколько раз атаковал наш город с использованием БПЛА... Хорошая новость – люди целы. За медицинской помощью никто не обращался», – заявил градоначальник.

Основные удары пришлись на проспект Строителей. Там пострадали магазин и дизель-генератор кафе, что привело к возгоранию. Осколками выбиты стекла, повреждены фасады зданий, а часть оборудования полностью выведена из строя. Кроме того, беспилотники атаковали генераторы, обеспечивавшие бесперебойную работу местной медсанчасти.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце мая Энергодар подвергся массированному удару украинских беспилотников.

За несколько дней до этого под огонь противника попали территория пятой школы и здание местной администрации.

Директор по коммуникациям Запорожской АЭС Евгения Яшина отметила беспрецедентный рост интенсивности обстрелов города.