Отношение Москвы к тем, кто провозглашает сейчас свою победу на выборах в Армении, объясняется не стремлением удержать республику в своей орбите, а желанием напомнить о том, что Россия поступает так, как ей сейчас выгодно, а не так, как от нее ждут.3 комментария
Глава Энергодара сообщил об атаках беспилотников ВСУ
Глава Энергодара Пухов сообщил об атаках беспилотников ВСУ
Украинские беспилотные летательные аппараты нанесли четыре удара по городской инфраструктуре Энергодара, повредив жилые и коммерческие объекты.
Вооруженные силы Украины утром во вторник осуществили серию атак с использованием дронов по Энергодару. В результате инцидента повреждения получили здания и генераторы медицинской санитарной части. Глава города Максим Пухов подтвердил факт нападения в Max.
«Сегодняшнее утро выдалось тревожным. Начиная с 6.26, противник несколько раз атаковал наш город с использованием БПЛА... Хорошая новость – люди целы. За медицинской помощью никто не обращался», – заявил градоначальник.
Основные удары пришлись на проспект Строителей. Там пострадали магазин и дизель-генератор кафе, что привело к возгоранию. Осколками выбиты стекла, повреждены фасады зданий, а часть оборудования полностью выведена из строя. Кроме того, беспилотники атаковали генераторы, обеспечивавшие бесперебойную работу местной медсанчасти.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце мая Энергодар подвергся массированному удару украинских беспилотников.
За несколько дней до этого под огонь противника попали территория пятой школы и здание местной администрации.
Директор по коммуникациям Запорожской АЭС Евгения Яшина отметила беспрецедентный рост интенсивности обстрелов города.