Отношении Москвы к тем, кто провозглашает сейчас свою победу на выборах в Армении, объясняется не стремлением удержать республику в своей орбите, а желанием напомнить о том, что Россия поступает так, как ей сейчас выгодно, а не так, как от нее ждут.0 комментариев
Назначена дата похорон Героя России Очир-Горяева
Правительство Калмыкии: Похороны Героя России Очир-Горяева пройдут 10 июня
Похороны Героя России Нарана Очир-Горяева, который погиб при выполнении боевых задач в ходе специальной военной операции, пройдут в Элисте 10 июня, сообщили в пресс-службе правительства Калмыкии.
Прощание с Героем России Нараном Очир-Горяевым, погибшим в ходе спецоперации, состоится в Элисте в среду, передает РИА «Новости».
«Похороны пройдут 10 июня на Элистинском городском кладбище по желанию семьи», – уточнили в пресс-службе регионального правительства. Согласно буддийским традициям, за душу погибшего воина будут молиться ламы.
Наран Очир-Горяев командовал штурмовой ротой мотострелкового батальона 6-й отдельной мотострелковой бригады 3-й общевойсковой армии Южного военного округа. Он находился на передовой с первых дней спецоперации. За мужество и героизм указом главы государства Очир-Горяеву было присвоено звание Героя России.
Ранее глава Калмыкии Бату Хасиков сообщил о гибели Героя России Нарана Очир-Горяева в зоне специальной военной операции.
Принимавшей участие во взятии Северска, Герой России Наран Очир-Горяев был приглашен на программу «Итоги года с Владимиром Путиным», где он рассказал главе государства о взятии города.
Владимир Путин похвалил слова офицера о готовности российских бойцов идти дальше.