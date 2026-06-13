ВС России нанесли поражение объектам транспортной инфраструктуры ВСУ

Tекст: Тимур Шайдуллин

Средствами ПВО сбиты 15 управляемых авиабомб и 540 беспилотников.

Кроме того удары наносились по местам хранения БПЛА дальнего действия, пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 142 районах, говорится в канале Max Минобороны.

Всего с начала спецоперации уничтожены 671 самолет, 284 вертолета, 161 718 беспилотников, 662 ЗРК, 29 748 танков и других бронемашин, 1 736 боевых машин РСЗО, 35 335 орудий полевой артиллерии и минометов, 63 976 единиц спецтехники, отчитались в Минобороны.

Отметим, что за неделю ВС России нанесли два массированных и пять групповых ударов

Ранее они поразили объекты энергетики и транспорта ВСУ. А до этого поразили военно-морскую базу Украины.