Русский дух на Западе, тщательно изгоняемый из общего употребления, странным образом дистиллировался и пережил своего рода возгонку до самых высоких фракций. Культура России, изъятая из обихода рядовых граждан, превратилась в достояние элиты.0 комментариев
ВС России нанесли поражение объектам транспортной инфраструктуры ВСУ
Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России нанесено поражение объектам транспортной и энергетической инфраструктуры, используемым ВСУ.
Средствами ПВО сбиты 15 управляемых авиабомб и 540 беспилотников.
Кроме того удары наносились по местам хранения БПЛА дальнего действия, пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 142 районах, говорится в канале Max Минобороны.
Всего с начала спецоперации уничтожены 671 самолет, 284 вертолета, 161 718 беспилотников, 662 ЗРК, 29 748 танков и других бронемашин, 1 736 боевых машин РСЗО, 35 335 орудий полевой артиллерии и минометов, 63 976 единиц спецтехники, отчитались в Минобороны.
Отметим, что за неделю ВС России нанесли два массированных и пять групповых ударов
Ранее они поразили объекты энергетики и транспорта ВСУ. А до этого поразили военно-морскую базу Украины.