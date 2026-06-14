  • Новость часаСилы ПВО уничтожили за ночь почти 250 дронов ВСУ над регионами России
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    Мнения
    Ольга Андреева Ольга Андреева Образ «страшной России» – политический инструмент Запада

    Русский дух на Западе, тщательно изгоняемый из общего употребления, странным образом дистиллировался и пережил своего рода возгонку до самых высоких фракций. Культура России, изъятая из обихода рядовых граждан, превратилась в достояние элиты.

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    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Россияне гордятся не только прошлым, но и настоящим

    Еще никто и никогда в истории не мог остановить Россию, поставившую перед собой сверхцель. А она у нас есть.

    8 комментариев
    Сергей Миркин Сергей Миркин Чем жестче удары по Украине, тем меньше козырей у Зеленского

    Даже западные политики не могут не понимать, что Украина проводит террористическую кампанию против России – это параллельный процесс, никак не влияющий на ситуацию на фронте. И чем более она будет жестокой и бесчеловечной, тем более жестким будет ответ со стороны России.

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    14 июня 2026, 07:05 • Новости дня

    Художник Сафронов рассказал, почему никогда не взялся бы за портрет Зеленского

    Сафронов рассказал, почему не взялся бы за портрет Зеленского

    Tекст: Катерина Туманова

    Народный художник России Никас Сафронов исключил возможность создания портрета украинского лидера Владимира Зеленского, назвав его разрушителем, не заслуживающим места в искусстве.

    «Я никогда бы не написал портрет Владимира Зеленского. Это не историческое лицо. Не думаю, что он войдет в историю как созидатель», – сказал он РИА «Новости».

    Сафронов считает, что в мире есть люди-разрушители, проявляющие себя с отрицательной стороны: такие как разрушители храмов и организаторы подрывов. Подобные люди никогда не станут героями его полотен.

    «Этих людей я не стал бы писать, чтобы они не оставались в моем искусстве. Мое искусство –  известное, оно становится историческим, независимо от меня. Мы за созидание. История покажет, кто останется, а кто – уйдет», – добавил он.

    Основу творчества Сафронова составляют портреты знаменитых современников, среди которых Михаил Горбачев, Юрий Лужков, Елизавета II и Майя Плисецкая. В марте 2025 года президент России Владимир Путин подарил американскому коллеге Дональду Трампу портрет работы Сафронова, на котором глава Белого дома изображен после попытки покушения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, летом 2025 года Никас Сафронов написал портрет Илона Маска, а также ответил на вопрос о стоимости подаренного Путиным Трампу портрета.

    13 июня 2026, 14:57 • Новости дня
    В Башкирии мужчина убил подростка из-за пакета с продуктами

    В Башкирии мужчина зарезал подростка за пакет продуктов

    В Башкирии мужчина убил подростка из-за пакета с продуктами
    @ Николай Петров/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В селе Кандры Туймазинского района Башкирии 21-летнего местного жителя задержали по подозрению в убийстве подростка ради пакета с продуктами, сообщил региональный СК.

    В Башкирии задержали мужчину по обвинению в убийстве 14-летнего подростка, сообщили в пресс-службе СУ СК по региону. В сообщении сказано: «Туймазинским межрайонным следственным отделом СУ СК по Республике Башкортостан по обвинению в совершении убийства задержан 21-летний местный житель».

    По данным следствия, днём 12 июня возле одного из многоквартирных домов на улице Нефтяников в селе Кандры 21-летний мужчина заметил выходившего из магазина 14-летнего подростка с пакетом продуктов и напал на него, чтобы завладеть имуществом.

    Он нанес мальчику несколько ударов ножом, забрал пакет и скрылся. Школьник от полученных ран умер недалеко от места происшествия.

    Подозреваемого задержали в тот же день на улице. Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу. Следователи и криминалисты осмотрели место происшествия, изъяли предполагаемое орудие преступления и иные предметы, назначили комплекс судебных экспертиз, допрашивают очевидцев и свидетелей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Ингушетии сотрудники полиции задержали местного жителя, подозреваемого в убийстве 14-летнего подростка.

    В Казани суд избрал меру пресечения в виде ареста уроженцу Барнаула, обвиняемому в покушении на убийство 13-летнего подростка во дворе жилого дома.

    В Ульяновской области прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу 15-летнего жителя села Тумкино, проходящего обвиняемым в убийстве 14-летней девочки с особой жестокостью.

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    13 июня 2026, 16:24 • Новости дня
    ВСУ ударили по транспортному цеху Запорожской АЭС
    ВСУ ударили по транспортному цеху Запорожской АЭС
    @ Александр Полегенько/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В результате нового удара ВСУ по транспортному цеху Запорожской АЭС уничтожены огнем два автомобиля и повреждено оборудование заправочного комплекса, сообщили в пресс-службе станции.

    Транспортный цех Запорожской АЭС вновь подвергся атаке ВСУ, сообщает пресс-служба станции. В результате удара повреждены три автомобиля, при этом два из них полностью уничтожены огнем. Также пострадали топливозаправочные колонки и остекление здания цеха.

    Сейчас сохраняется высокая угроза повторных атак на объекты инфраструктуры атомной станции, отметили на ЗАЭС. При этом подчеркивается, что, несмотря на очередной удар, работа Запорожской АЭС остается под контролем персонала.

    Безопасность эксплуатации станции обеспечена, все необходимые системы функционируют в штатном режиме, а радиационный фон на территории станции и в прилегающем районе находится в пределах естественных значений, отметили в пресс-службе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 31 мая украинские войска нанесли массированный удар беспилотниками по транспортному цеху Запорожской АЭС и гражданской инфраструктуре Энергодара.

    Ранее украинские военные обстреляли транспортный цех Запорожской АЭС 17 мая. А в апреле украинский беспилотный летательный аппарат атаковал территорию транспортного цеха Запорожской АЭС с гибелью одного из работников станции.

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    9 июня 2026, 14:58 • Видео
    Европа и Зеленский выставили России ультиматум

    По итогам переговоров Владимира Зеленского с лидерами Великобритании, Германии и Франции России был выдвинут ультиматум из пяти пунктов. И что теперь?

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    13 июня 2026, 23:28 • Новости дня
    В Минздраве сообщили о тяжелом состоянии шести пострадавших при ДТП в Одинцово

    Минздрав: Шестеро пострадавших при ДТП в Одинцово в тяжелом состоянии

    Tекст: Катерина Туманова

    Помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов сообщил, что шестеро из пострадавших при аварии в Одинцово находятся в тяжелом состоянии.

    «По оперативным данным, госпитализированы 19 пострадавших в ДТП с маршруткой в Подмосковье, шесть из них в тяжелом состоянии. Проводятся телемедицинские консультации со специалистами федеральных медицинских центров», – передает его слова РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ДТП с маршруткой под Одинцово один человек погиб и 12 пострадали. Затем число погибших возросло до двух человек, среди пострадавших – 21 человек, 19 госпитализированы. Прокуратура вечером субботы сообщила об увеличения числа погибших при ДТП в Одинцово.


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    13 июня 2026, 23:42 • Новости дня
    Синоптик сообщил о новом рекорде в Москве по количеству осадков

    Синоптик Леус: Москва установила новый рекорд по количеству осадков

    Tекст: Катерина Туманова

    Столицу в субботу накрыли интенсивные осадки, превысившие треть месячной нормы и побившие исторический максимум шестилетней давности, сообщил в Telegram-канале синоптик Михаил Леус.

    «Жара закончилась дождливым рекордом. По данным базовой метеостанции столицы, ВДНХ, за сегодняшний день в осадкомеры метеорологов попало 27 мм осадков, что составляет больше трети (35%) от месячной нормы июня. Таким образом, сегодня в Москве обновлён суточный рекорд по количеству выпавших осадков. Прежнее достижение для этого дня составляло 21,3 мм и было установлено в 2020 году», – написал он в посте.

    Леус уточнил, что на других метеостанциях Москвы выпало от 17 мм на Балчуге до 32 мм в Тушино.

    В Московской области больше всего дождей вылилось на Кучино – 69 мм, что близко к месячной норме – 90% от положенного за месяц. Также довольно много осадков – 42 мм выпало в Клину, 44 мм – в Горках Ленинских и 48 мм в Луговой, рассказал синоптик.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Гидрометцентр предупредил о жаре и дождях в Московском регионе. Дептранс Москвы предупредил о возможном изменении маршрутов из-за сильного дождя. Роспотребнадзор назвал условия для сокращения рабочего дня в жару.


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    13 июня 2026, 10:41 • Новости дня
    ВКС России уничтожили пункты дислокации ВСУ в ДНР

    Минобороны сообщило об уничтожении пунктов дислокации ВСУ в ДНР

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Самолеты ВКС России ударами авиабомб ФАБ-3000 и ФАБ-1500 поразили пункты временной дислокации украинских подразделений в районе Белицкого и Щурова в ДНР, сообщает Минобороны.

    Экипажи ВКС России применили авиабомбы ФАБ-3000 и ФАБ-1500, оснащенные универсальными модулями планирования и коррекции, по пунктам временной дислокации ВСУ в районе населенных пунктов Белицкое и Щурово в ДНР. Минобороны России сообщило ТАСС, что по целям работали самолеты и опубликовало видеозапись ударов.

    «Средствами объективного контроля в режиме реального времени было подтверждено успешное поражение целей: ПВД подразделения 4-й отдельной бригады быстрого реагирования национальной гвардии Украины в районе н. п. Белицкое и ПВД подразделения 63-й отдельной мобильной бригады ВСУ в районе н. п. Щурово», – говорится в сообщении военного ведомства. В министерстве подчеркнули, что данные объективного контроля подтвердили уничтожение этих объектов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские военные применили авиабомбы ФАБ-500 с модулями планирования и коррекции по временным пунктам дислокации 14-й бригады нацгвардии Украины в Родинском в ДНР.

    Ранее российская авиация нанесла удар авиабомбой ФАБ-1500 по пункту временной дислокации подразделения 25-й отдельной воздушно-десантной бригады ВСУ у Родинского в ДНР.

    Кроме того, ВКС России нанесли авиационные удары авиабомбами ФАБ-3000 и ФАБ-500 по пунктам временной дислокации и складу БПЛА 24-й и 144-й омбр ВСУ в районе Константиновки в ДНР и Гремяч Черниговской области.

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    14 июня 2026, 03:55 • Новости дня
    Доктор назвала самую полезную и безопасную рыбу для здоровья

    Доктор Смирнова назвала самую полезную и безопасную рыбу для здоровья

    Tекст: Катерина Туманова

    Выбор морепродуктов напрямую зависит от целей человека, однако диетологи рекомендуют отдавать предпочтение доступным жирным сортам из-за высокого содержания важных витаминов и микроэлементов, сообщила врач по медицинской профилактике, руководитель регионального центра компетенций Мурманской области Юлия Смирнова.

    «Какая рыба лучше, речная или морская, – этот спор не утихает. Короткий ответ врачей: морская жирная рыба. Но с важными нюансами. Если вам нужен чистый белок и максимальная диетичность (для похудения или сушки), выбирайте треску, минтай, судака. Это «речные» (или белые морские) рыбы с минимумом жира», – рассказала она РИА «Новости».

    Для поддержания здоровья сосудов и сердца необходимы омега-3 и витамин D. Рекордсменом по их содержанию считается дикий лосось, а также семга, форель и горбуша. При этом фермерских особей лучше избегать из-за возможного присутствия антибиотиков и красителей.

    Самыми недооцененными видами Смирнова назвала скумбрию и сельдь. Они сочетают доступность, богатство полезными веществами и практически не накапливают ртуть. Бюджетным суперфудом также считаются сардины в собственном соку, кости которых дают дополнительный кальций.

    Речные карп и карась выступают лишь источником белка. Медики рекомендуют употреблять жирную морскую рыбу два или три раза в неделю порциями по 150-200 грамм. А готовить рыбу лучше на пару, тушить или запекать в фольге.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, врач предупредил о рисках частого употребления замороженных полуфабрикатов. Доктор объяснила бесполезность магазинного куриного бульона для здоровья.

    Кроме того, газета ВЗГЛЯД составила гид на рыбный день: в чем польза и вред рыбы, сколько рыбы можно есть.

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    13 июня 2026, 16:08 • Новости дня
    МИД: Ядерное оружие в Белоруссии создало противовес Украине и НАТО

    МИД: Ядерное оружие в Белоруссии стало противовес Украине и НАТО

    МИД: Ядерное оружие в Белоруссии создало противовес Украине и НАТО
    @ Алексей Даничев/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Российское тактическое ядерное оружие, размещенное в Белоруссии, надежно защищает западные границы Союзного государства и создает противовес силам НАТО, сообщает МИД России.

    Размещение тактического ядерного оружия на белорусской территории обеспечивает безопасность рубежей Союзного государства и ОДКБ, следует из сообщения в Max МИД России. Такое заявление внешнеполитическое ведомство опубликовало в преддверии визита главы министерства Сергея Лаврова в Минск, запланированного на 14–15 июня.

    В условиях нестабильной военно-политической ситуации в мире Москва и Минск в последние годы предприняли серьезные шаги по укреплению общего оборонного пространства. Как подчеркнули в ведомстве, эти меры направлены на защиту от потенциальных угроз.

    «Развернутые на территории Белоруссии совместная Региональная группировка войск (сил), современные российские оборонные комплексы и тактическое ядерное оружие надежно прикрывают западные рубежи СГ и ОДКБ, обеспечивая противовес неонацистской Украине и расквартированным в сопредельных странах группировкам НАТО», – заявили в министерстве.

    В мае Россия и Белоруссия провели совместные учения ядерных сил двух стран.

    В ходе маневров российские подразделения отработали перевод частей применения ядерного оружия на высшие ступени боевой готовности.

    В апреле Александр Лукашенко назвал размещение российского тактического арсенала важнейшим фактором защиты республики.

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    13 июня 2026, 12:05 • Новости дня
    Многодетную сотрудницу Домодедовской больницы убил пьяный муж

    Пьяный супруг зарезал многодетную начальницу колл-центра Домодедовской больницы

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В Домодедово в результате семейной ссоры была убита начальница информационно-справочного отдела местной больницы Дарья Корышева, у которой осталось трое детей, подозреваемый, ее супруг, уже задержан, сообщили в управлении СК по Подмосковью.

    Начальница информационно-справочного отдела Домодедовской больницы Дарья Корышева была зверски убита в пятницу, сообщается в группе больницы в соцсети «ВКонтакте».

    В публикации говорится: «Ужасная трагедия. Невыполнимая утрата для всего коллектива Домодедовской больницы. 12 июня 2026 года зверски убита Дарья Валерьевна Корышева - начальник информационно-справочного отдела Домодедовской больницы». Коллектив медучреждения выразил глубочайшие соболезнования ее родным и близким.

    В сообщении напомнили, что Корышева пришла в ГБУЗ МО «Домодедовская больница» пять лет назад из авиакомпании Lufthansa. Сначала она работала делопроизводителем, затем возглавила новый информационно-справочный отдел, или колл-центр. В больнице отметили, что она была «замечательным руководителем отдела, с которым было «интересно и приятно общаться». Также там сообщили, что у погибшей осталось трое детей.

    Подробности убийства привел СК по Московской области. По данным следствия, 12 июня в квартире в микрорайоне Западный 46-летний местный житель, находясь в состоянии алкогольного опьянения, во время конфликта нанес супруге несколько ударов ножом в область груди. От полученных ранений 38-летняя женщина скончалась на месте, мужчина был задержан сотрудниками правоохранительных органов.

    Следователь осмотрел место происшествия, изъял орудие преступления, проводятся допросы. Планируется назначение судебно-медицинской, психолого-психиатрической и молекулярно-генетической экспертиз. В ближайшее время следователь намерен обратиться в суд с ходатайством об избрании меры пресечения для обвиняемого.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в поселке Рефтинский Свердловской области медсестра погибла от ножевых ранений в больнице, подозреваемым стал ее бывший супруг.

    Позже в Ингушетии полицейские задержали двух мужчин, ворвавшихся с ножом в больницу Назрани и ранивших пациента. А до этого в том же Подмосковье суд по ходатайству следствия арестовал подозреваемого в убийстве водителя скорой помощи в Домодедове после ночного конфликта.

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    13 июня 2026, 23:01 • Новости дня
    Прокуратура сообщила об увеличения числа погибших при ДТП в Одинцово

    Прокуратура Подмосковья: Число погибших при ДТП в Одинцово достигло трех

    Tекст: Катерина Туманова

    Количество погибших в ДТП под Одинцово в Подмосковье увеличилось до трех человек, сообщила в Max-канале прокуратура Подмосковья.

    «В результате аварии два человека погибли на месте происшествия до прибытия медицинских работников, еще один скончался в карете скорой помощи», – сообщили там.

    Одинцовская городская прокуратура взяла на контроль расследование причин и обстоятельств этого ДТП.

    Предварительно установлено, что в субботу, около 19 часов, на третьем километре автодороги «Кубинка – Наро-Фоминск» произошло лобовое столкновение двух легковых автомобилей – «Рено» и «БМВ». После удара автомобиль «БМВ» загорелся, уточнили в ведомстве.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее в субботу в ДТП с маршруткой в Подмосковье один человек погиб и 12 пострадали. Затем число погибших возросло до двух человек, среди пострадавших – 21 человек, 19 госпитализированы, из них шестеро – в тяжелом состоянии.

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    13 июня 2026, 11:47 • Новости дня
    Жительница Петербурга лишилась 30 млн рублей после визита лжесиловиков

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Жительница Петербурга лишилась 30 млн рублей после визита аферистов, представившихся сотрудниками силовых структур и потребовавших передать все сбережения для декларирования, сейчас оба мошенника задержаны, сообщили в полиции.

    Полиция Петербурга задержала лжесиловиков после хищения 30 млн рублей

    Полиция задержала студента и курьера по делу хищения 30 млн

    В Петербурге задержаны предполагаемые «помощников» аферистов, которые под видом правоохранителей вынудили местную жительницу отдать им 30 миллионов рублей, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ.

    Кражу крупной суммы раскрыли сотрудники уголовного розыска. В пресс-службе уточнили: «В ходе оперативного сопровождения ранее возбужденного уголовного дела по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество) сотрудники управления уголовного розыска ГУ МВД России задержали 19-летнюю студентку одного из вузов Ленобласти и ее приятеля, 28-летнего жителя Пермского края».

    Правоохранители установили, что в начале мая подозреваемые по заданию анонимного куратора приехали к петербурженке, выдали себя за силовиков и под предлогом декларирования денежных средств забрали у нее 30 млн рублей. Похищенные деньги фигуранты перевели в криптовалюту и отправили на криптокошелек, подконтрольный куратору.

    Во время обысков у задержанных изъяли мобильный телефон с данными, важными для расследования, а также сумку, в которой перевозили наличные. Мужчине избрали меру пресечения в виде заключения под стражу, его напарницу отпустили под подписку о невыезде и надлежащем поведении. Полиция проверяет, не связаны ли фигуранты с другими эпизодами мошенничества.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пожилая жительница Северной столицы передала курьеру аферистов сбережения и почти девять килограммов золотых слитков на сумму около 163 млн рублей под предлогом «декларирования» денег.

    Ранее полиция Санкт-Петербурга задержала мужчину и двух женщин, подозреваемых в обмане пенсионеров на десятки миллионов рублей с последующим переводом похищенного в криптовалюту.

    А уже в начале июня в Москве полиция задержала курьера телефонных аферистов, похитившего у пожилого жителя Волгограда золотые монеты на сумму более 31 млн рублей.

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    13 июня 2026, 16:05 • Новости дня
    В ДТП с маршруткой в Подмосковье один человек погиб и 12 пострадали

    В аварии с маршруткой в Одинцово один человек погиб и 12 получили травмы

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В городском округе Одинцово в Подмосковье маршрутка попала в серьезное ДТП на Луцинском шоссе, в результате которого один человек погиб и 12 оказались в больнице, сообщили в ГУ МВД по региону.

    Один человек погиб и 12 пострадали в ДТП с маршруткой в Одинцово в Московской области. По данным ГУ МВД по Московской области, авария случилась в субботу в 14:30 на втором километре Луцинского шоссе.

    В результате ДТП один человек погиб. Еще 12 человек получили телесные повреждения и были госпитализированы. Сейчас сотрудники ГАИ продолжают работу на месте и устанавливают все обстоятельства случившегося.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце мая в Подмосковье также в результате ДТП с маршруткой на трассе А-107 один человек погиб и восемь человек обратились за медицинской помощью.

    Ранее под Пушкино маршрутное такси врезалось в грузовик и два человека погибли при этой аварии. А в июне прошлого года в том же Одинцово водитель такси наехал на восьмилетнего мальчика во дворе дома и следователи возбудили уголовное дело о нарушении правил дорожного движения.

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    13 июня 2026, 13:10 • Новости дня
    В Татарстане при падении с сапборда на Волге утонули ребенок и мужчина

    В Татарстане при падении с сапборда погибли ребенок и спасавший его мужчина

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В Зеленодольском районе Татарстана четырехлетний мальчик и 34-летний мужчина утонули при катании на сапборде по Волге без спасательных жилетов, сообщили в МЧС.

    В Татарстане двое взрослых и трое детей без спасательных жилетов катались на сапборде на берегу залива Волги в СНТ «Щурячий» по Волге недалеко от поселка Октябрьский Зеленодольского района. В какой-то момент доска перевернулась, в итоге утонули четырехлетний мальчик и пытавшийся спасти его 34-летний мужчина, сообщили в ГУ МЧС России по региону.

    Восьмилетняя девочка и пятилетний мальчик были спасены. Водолазы ЗПСО №2 Поисково-спасательной службы РТ обследовали 6 тыс. кв. м акватории Волги. На расстоянии около 50 метров от берега и на глубине 8 метров они обнаружили и извлекли тела мальчика и мужчины, после чего передали их сотрудникам полиции. Спасательных жилетов на погибших не было, предварительной причиной трагедии названо нарушение правил охраны жизни людей на водных объектах.

    Как сообщает прокуратура РТ, возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности, ход расследования взят на контроль надзорным ведомством. Для выяснения обстоятельств на место выезжал Зеленодольский городской прокурор Дмитрий Ерпелев.

    Ранее спасатели нашли тела пропавших на Иртыше двух сапбордистов. Позже следственные органы СК по Якутии возбудили уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности после гибели трехлетнего ребенка в реке в Мирнинском районе.

    А до этого на Алтае следователи начали уголовное дело по аналогичной статье после гибели 15-летнего подростка на реке Алей.

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    13 июня 2026, 16:53 • Новости дня
    Украина ввела санкции против десяти российских сотовых операторов

    Зеленский ввел санкции к десяти операторам мобильной связи России

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Украинские власти расширили санкционный список, добавив туда десять российских операторов мобильной связи с блокировкой активов и запретом на деятельность в стране сроком на десять лет.

    Лидер Украины Владимир Зеленский подписал указ о введении санкций против десяти российских операторов мобильной связи, передает РИА «Новости». В документе говорится: «Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 5 июня 2026 года «О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)»».

    Согласно указу, под ограничения попали компании «Амтел-Связь», «Луганские Коммуникации», «Мобильные коммуникационные системы», «РуСат», «Спутниковая связь», «РТКомм» и Федеральное государственное унитарное предприятие «Космическая связь». Всего в перечень внесли десять российских операторов.

    Вводимые Киевом санкции включают блокировку активов на территории Украины, аннулирование лицензий и официальных визитов, запрет на передачу объектов интеллектуальной собственности, прекращение торговых соглашений, культурных обменов и научного сотрудничества. Ограничения установлены на срок десять лет.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Зеленский подписал указы о введении санкций против 16 российских граждан и 31 компании из России, Белоруссии, ОАЭ, Киргизии, Казахстана и Узбекистана. До этого Киев ввел санкции против 127 человек и 29 гражданских торговых судов России.

    А в феврале Зеленский подписал указы о введении санкций против 46 граждан России, двух иранцев и 44 российских компаний военно-промышленного комплекса.

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    13 июня 2026, 13:47 • Новости дня
    В Красноярском крае двухлетний малыш утонул в септике

    В Красноярском крае двухлетний малыш утонул в септике во дворе частного дома

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В частном доме поселка Октябрьского Красноярского края двухлетний мальчик утонул в септике во дворе, по факту гибели возбуждено уголовное дело, сообщили в СК по региону.

    В Богучанском округе Красноярского края возбудили дело после гибели двухлетнего ребенка в септике, сообщает СУ СК по региону. «В следственные органы поступило сообщение об обнаружении в септике во дворе дома на улице Таежной поселка Октябрьского тела двухлетнего ребенка. По данному факту Богучанским межрайонным следственным отделом возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности)», – говорится в официальном сообщении.

    По версии следствия, трагедия произошла 12 июня. 40-летняя местная жительница занималась бытовыми делами в частном доме, где вместе с ней находились трое ее малолетних детей. Около 11 часов двухлетний сын вышел во двор, а вскоре мать обнаружила его в септике на территории дома без признаков жизни.

    Сейчас следствие проводит необходимые процессуальные действия для установления всех обстоятельств случившегося и проверки условий, при которых ребенок смог попасть в опасное сооружение во дворе частного дома.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне в Зеленодольском районе Татарстана четырехлетний мальчик и 34-летний мужчина утонули при катании на сапборде по Волге без спасательных жилетов.

    Ранее в Якутии следственные органы возбудили уголовное дело по факту гибели трехлетнего ребенка в реке у села Арылах. До этого в том же Красноярском крае семилетний мальчик утонул в реке Кан около села Бражное, по факту его гибели также возбуждено дело о причинении смерти по неосторожности.

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    14 июня 2026, 03:12 • Новости дня
    Посол Гармонин рассказал о финансовом произволе банков в Швейцарии

    Россияне столкнулись с финансовым произволом швейцарских банков из-за санкций

    Tекст: Катерина Туманова

    Банки в Швейцарии стали чрезмерно широко трактовать санкционные ограничения, лишая россиян возможности совершать привычные денежные переводы в Россию, сообщил посол России в Швейцарии Сергей Гармонин.

    «Ключевая проблема сейчас кроется скорее в сфере банковского обслуживания. Некоторые наши сограждане сталкиваются с произволом швейцарских кредитно-финансовых учреждений, которые крайне широко трактуют антироссийские санкции», – рассказал он РИА «Новости».

    Дипломат отметил, что негативное влияние западных рестрикций на обычных людей остается неизменным с 2022 года. Соотечественники серьезно ограничены в контактах с близкими из-за отсутствия прямого авиасообщения и невозможности осуществлять международные денежные транзакции.

    Кроме того, россияне не могут быть уверены в сохранности личных посылок. Отправления из европейских стран с вещами и подарками нередко исчезают в пути, при этом местные почтовые операторы отказываются нести за это ответственность.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, посол Гармонин заявил, что стратегия нацбезопасности Швейцарии стала антироссийской. Генконсул Оранский сообщил о произволе французских банков в отношении россиян, а также о том, как французский банк заблокировал счет усыновленному россиянину из-за места рождения.

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