Художник Сафронов рассказал, почему никогда не взялся бы за портрет Зеленского

Сафронов рассказал, почему не взялся бы за портрет Зеленского

Tекст: Катерина Туманова

«Я никогда бы не написал портрет Владимира Зеленского. Это не историческое лицо. Не думаю, что он войдет в историю как созидатель», – сказал он РИА «Новости».

Сафронов считает, что в мире есть люди-разрушители, проявляющие себя с отрицательной стороны: такие как разрушители храмов и организаторы подрывов. Подобные люди никогда не станут героями его полотен.

«Этих людей я не стал бы писать, чтобы они не оставались в моем искусстве. Мое искусство – известное, оно становится историческим, независимо от меня. Мы за созидание. История покажет, кто останется, а кто – уйдет», – добавил он.

Основу творчества Сафронова составляют портреты знаменитых современников, среди которых Михаил Горбачев, Юрий Лужков, Елизавета II и Майя Плисецкая. В марте 2025 года президент России Владимир Путин подарил американскому коллеге Дональду Трампу портрет работы Сафронова, на котором глава Белого дома изображен после попытки покушения.

Как писала газета ВЗГЛЯД, летом 2025 года Никас Сафронов написал портрет Илона Маска, а также ответил на вопрос о стоимости подаренного Путиным Трампу портрета.