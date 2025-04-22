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    Все стремятся «ухватить» будущее – рынок ИИ, который обещает огромную власть, прибыль и влияние. И их можно понять. Аудитория одного лишь ChatGPT приблизилась к миллиарду пользователей – это примерно 10% населения Земли.

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    Евдокия Шереметьева Евдокия Шереметьева Увидеть горе Донбасса своими глазами

    Все годы войны большинству знакомых было неинтересно, что я пишу. Что пытаюсь донести о том, что происходит в Донбассе. Про обстрелы и издевательства над людьми. Сколько страшных историй до сих пор не услышаны?

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    Сергей Худиев Сергей Худиев Папа Франциск был голосом здравого смысла в безумном мире

    В условиях острого противостояния между Россией и Западом, которое грозило перерасти в глобальный ядерный конфликт, папа Франциск отверг попытки навязать ему роль, которую играли некоторые из его предшественников – роль «капеллана НАТО».

    2 комментария
    22 апреля 2025, 19:20 • Новости дня

    Опубликован портрет Трампа, подаренный ему Путиным

    CNN показал портрет Трампа, подаренный Путиным в марте

    Tекст: Валерия Городецкая

    Американский телеканал CNN опубликовал портрет, который президент России Владимир Путин подарил американскому лидеру Дональду Трампу в марте.

    Автор работы, художник Никас Сафронов, сообщил, что целью было подчеркнуть храбрость американского лидера в момент покушения во время выступления в Пенсильвании 13 июля 2024 года, передает РИА «Новости».

    В интервью телеканалу Сафронов заявил: «Для меня важно было запечатлеть кровь, шрам и его храбрость в момент покушения. Он не сломался и не испугался, а поднял руку и показал, что он един с Америкой и вернет ей то, что она заслуживает».

    Художник также уточнил, что не взял денег за работу, считая заказ шагом к сближению между Россией и США. Позже, по его словам, президент лично выразил ему благодарность и назвал портрет жестом, способствующим улучшению отношений между Москвой и Вашингтоном.

    В марте спецпосланник президента США Стивен Уиткофф передал Дональду Трампу его портрет, заказанный президентом России Владимиром Путиным у известного российского художника, в качестве жеста готовности к диалогу.

    22 апреля 2025, 14:17 • Новости дня
    Путин анонсировал саммит с арабскими странами
    Путин анонсировал саммит с арабскими странами
    @ Александр Полегенько/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин объявил о планах провести в этом году саммит с участием арабских стран.

    «Мы планируем провести в этом году саммит между Россией и арабскими странами. Многие наши друзья в арабском мире эту идею поддерживают. Если, Ваше Величество, вы найдете время, мы были бы рады вас видеть тоже на этом саммите Лиги арабских государств и России», – сказал Путин в ходе встречи с султаном Омана Хайсамом бен Тариком Аль Саидом, передает ТАСС.

    Глава государства также заявил о заинтересованности России в углублении взаимодействия с Оманом в энергетической сфере.

    Напомним, в Георгиевском зале Кремля состоялась официальная церемония встречи президента России Владимира Путина и султана Омана Хайсама бен Тарека Аль Саида, приуроченная к юбилею дипломатических отношений.

    Султан Омана прилетел в Москву с государственным визитом накануне.

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    22 апреля 2025, 10:04 • Новости дня
    ВМС США отказались от разработки гиперзвуковой ракеты HALO

    ВМС США отказались от гиперзвуковой ракеты HALO из-за проблем с деньгами

    ВМС США отказались от разработки гиперзвуковой ракеты HALO
    @ REUTERS/Steve Nesius

    Tекст: Ирма Каплан

    Американский флот свернул разработку гиперзвуковой ракеты HALO, столкнувшись с финансовыми трудностями и недостаточной эффективностью на фоне усиления возможностей Китая.

    О прекращении работ над гиперзвуковой программой воздушного базирования HALO сообщили журналисты издания Naval News. Программа изначально являлась частью крупного проекта по созданию средств для борьбы с крупными надводными целями, но, по словам контр-адмирала Стивена Тедфорда, отменить ее решили осенью 2024 года, после того как финансовый анализ показал невозможность дальнейшего финансирования, пишет Asia Times.

    Систему HALO планировали поставить на вооружение к 2029 году, рассчитывая достигнуть начальной боевой готовности к 2031 году. Однако, вместо новой ракеты, ВМС США будут модернизировать уже существующую противокорабельную ракету большой дальности LRASM производства Lockheed Martin, чтобы повысить ее точность и эффективность.

    Тедфорд отметил, что ВМС остаются привержены концепции дальнобойного оружия, но поставили в приоритет доработку работающих решений. Представители отрасли, включая руководителей Northrop Grumman, на выставке Sea Air Space 2025 обсуждали сложности с эффективностью и стоимостью гиперзвуковой программы.

    Решение отказаться от программы HALO, считают аналитики, отражает широкие финансовые и стратегические изменения в американской военной промышленности и подчеркивает проблемы, связанные с разработкой экзотических, дорогостоящих систем в условиях сокращения оборонных бюджетов.

    Также это может свидетельствовать о неспособности американских военных наносить быстрые, высокоскоростные и точные удары по хорошо защищенным морским целям.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, армия США планирует в декабре испытать гиперзвуковое оружие дальнего действия, что станет очередным шагом к увеличению возможностей Вооруженных сил. Кроме того, в феврале стало известно, что гиперзвуковое оружие поступит в Вооруженные силы США в 2025 году. До этого армия и флот США провели успешное испытание гиперзвуковой ракеты LRHW.

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    22 апреля 2025, 14:34 • Видео
    Эротические отношения немцев с оружием

    Министр обороны Германии Борис Писториус выразил недоумение «эротическими отношениями» немцев с оружием, когда речь заходит о его отправке на Украину. Что имеется в виду?

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    22 апреля 2025, 09:46 • Новости дня
    NYP: План Трампа может допускать развертывание европейских сил на Украине

    NYP: План Трампа включает размещение европейского контингента на Украине

    Tекст: Ирма Каплан

    Американская администрация рассматривает возможность размещения европейских сил на Украине для обеспечения перемирия и контроля линии соприкосновения, пишет NYP.

    Президент США Дональд Трамп заявил, что на этой неделе раскроет содержание своего  мирного плана по урегулированию ситуации на Украине, который может включать размещение европейских войск в стране для обеспечения соблюдения режима прекращения огня, пишет New York Post (NYP) со ссылкой на высокопоставленного чиновника.

    «Я предоставлю вам полную информацию в течение следующих трех дней. У нас были очень хорошие встречи по Украине, России… Посмотрим, как это сработает», – приводит газета слова Трампа.

    Хотя условия еще не определены окончательно, один высокопоставленный чиновник администрации Трампа сообщил газете, что план может включать развертывание европейских сил на Украине в случае прекращения огня.

    Также обсуждается вопрос о создании отдельных миротворческих сил для наблюдения за любым прекращением огня, которые будут выглядеть как «совместная комиссия» из россиян, украинцев и третьей страны, не входящей в НАТО, которая будет наблюдать за линией фронта, чтобы убедиться, что обе стороны сложили оружие, пишет NYP.

    По словам чиновника, США также могут быть вовлечены не в качестве «военных на местах», а как денежно-кредитная сила либо в формате третьей стороны. Это предложение может также включать признание Крыма Соединенными Штатами российской территорией, сообщала The Wall Street Journal в воскресенье.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, председатель Российского военно-исторического общества и один из авторов учебников истории России Владимир Мединский заявил, что в следующих изданиях российских учебников планируют отразить план Трампа по урегулированию конфликта на Украине.

    Также Трамп заявлял, что намерен вывести США из переговорного процесса по завершении конфликта на Украине в случае саботажа со стороны участников.

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    22 апреля 2025, 14:33 • Новости дня
    Путин заявил о подготовке крупного пакета соглашений с Оманом
    Путин заявил о подготовке крупного пакета соглашений с Оманом
    @ Кристина Кормилицына/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин сообщил о подготовке значительного пакета документов к приезду султана Омана Хайсама бен Тарека Аль Саида.

    Он отметил, что эти документы создадут необходимые условия для дальнейшего развития отношений между Москвой и Маскатом по всем ключевым направлениям, передает ТАСС.

    В ходе переговоров глава российского государства подчеркнул, что между двумя странами уже существует хорошая история сотрудничества и плодотворные контакты.

    Путин также заявил: «Мы продолжаем поставлять продовольственные товары и, конечно, очень рассчитываем на то, что в области энергетики у нас могут быть сделаны дополнительные шаги».

    Напомним, в Георгиевском зале Кремля состоялась официальная церемония встречи президента России Владимира Путина и султана Омана Хайсама бен Тарека Аль Саида, приуроченная к юбилею дипломатических отношений.

    Ранее султан Омана отметил крепкие и прочные отношения с Россией.

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    22 апреля 2025, 00:42 • Новости дня
    Стало известно о предстоящих переговорах Путина и султана Омана

    Путин и султан Омана договорились обсудить сотрудничество и подписать соглашения в Москве

    Tекст: Денис Тельманов

    Владимир Путин примет султана Омана Хайсама бен Тарика Аль Саида в Москве, где стороны намерены подписать соглашения и рассмотреть ключевые вопросы взаимодействия.

    Встреча состоится во вторник в российской столице, сообщает РИА «Новости». Хайсам бен Тарик Аль Саид прибыл в Москву с делегацией из нескольких десятков человек по приглашению российского лидера, переданному ему в 2023 году.

    В повестке встречи – развитие взаимодействия в торгово-экономической, финансово-инвестиционной и культурно-гуманитарной сферах. Также стороны намерены обсудить актуальные международные вопросы, в том числе ситуацию вокруг иранской ядерной программы.

    Посол Омана в России подтвердил агентству ONA, что будет подписано десять соглашений, включая документ о взаимной отмене виз для граждан двух стран. По его словам, это станет важным этапом укрепления двусторонних отношений.

    Власти России заинтересованы в расширении сотрудничества с Оманом, особенно в сельском хозяйстве, энергетике, логистике и промышленной кооперации, отмечал министр экономического развития Максим Решетников.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, султан Омана Хайсам бен Тарек Аль Саид прибыл в Москву с государственным визитом по случаю сорокалетия установления дипломатических отношений между Россией и Оманом, в аэропорту Внуково-2 приземлился его самолет; султан Омана Хайсам бен Тарек Аль Саид во время визита в Москву планирует подписать ряд соглашений, в том числе об отмене виз для владельцев обычных паспортов; Женева и Оман станут площадками для следующих раундов переговоров между Вашингтоном и Тегераном.

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    22 апреля 2025, 10:06 • Новости дня
    Во Франции предсказали революцию в США из-за политики Трампа
    Во Франции предсказали революцию в США из-за политики Трампа
    @ Thomas Muller/dpa/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Лидер партии «Непокорившаяся Франция» Жан-Люк Меланшон считает, что повышение импортных пошлин Дональдом Трампом может вызвать рост цен и привести к масштабным социальным протестам в США.

    Меланшон сделал заявление о последствиях тарифной политики Дональда Трампа, передает Le Figaro. По его мнению, введение новых пошлин может вызвать в Соединенных Штатах «революцию социального характера», поскольку американцы почувствуют значительный рост цен на товары. Меланшон подчеркнул, что «невозможно просто так ввести пошлины и ожидать восстановления промышленности и сельского хозяйства», добавив: «это может привести к серьезным социальным потрясениям».

    Он отметил, что в США наблюдается политический сдвиг, связанный с возрождением левых настроений на фоне активности Берни Сандерса и Александры Окасио-Кортес. Среди его заявлений прозвучало: «Мистер Трамп, возможно, станет началом социальной революции в Соединенных Штатах Америки. Когда американцы осознают, что цены на все выросли, начнется серьезное недовольство».

    Меланшон также указал на кризис внутри Демократической партии, которая, по его словам, «утратила политическую значимость», и добавил, что последствия торговых решений Трампа отразятся и на Франции, усугубив социальные трудности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, большинство американцев выступили против идеи третьего президентского срока для Дональда Трампа, Гарвардский университет подал в суд на администрацию Трампа из-за сокращения финансирования, а Белый дом опроверг появившиеся сообщения о поиске нового главы Пентагона.

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    22 апреля 2025, 03:58 • Новости дня
    Мединский пообещал добавить план Трампа в учебники по истории России
    Мединский пообещал добавить план Трампа в учебники по истории России
    @ Сергей Карпухин/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    В следующих изданиях российских учебников по истории планируют отразить план Трампа по урегулированию конфликта на Украине, сообщил Владимир Мединский.

    Об этом передает ТАСС. Владимир Мединский, председатель Российского военно-исторического общества и один из авторов учебников, отметил, что Дональд Трамп уже вошел в историю благодаря своим инициативам по урегулированию конфликта на Украине и преобразованиям во внутренней политике США. По его словам, эти события непременно будут отражены в новых редакциях российских учебников при подготовке следующих изданий.

    «Те экстраординарные усилия, которые предпринимает новая американская администрация, по попытке разумного урегулирования конфликта на Украине и вообще те удивительные преобразования в американской внутренней политике, которые мы наблюдаем сейчас, они, вне всякого сомнения, окажутся на страницах учебника и истории России, и всеобщей истории, когда будет готовиться следующее издание. Тут можно сказать, что Трамп точно вошел в историю», – заявил Мединский.

    Он подчеркнул, что не вправе комментировать американскую политику, но как историк отмечает историческую эпоху, в которой мы живем. С 1 сентября 2023 года ученики 10-11-х классов в России уже обучаются по новым учебникам по истории, состоящим из четырех книг. По данным Минпросвещения, новые учебники для 5-9-х классов планируется ввести с сентября 2025 года. Авторы учебников – Мединский, Торкунов и Чубарьян.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Дональд Трамп намерен вывести США из переговорного процесса по завершению конфликта на Украине в случае саботажа со стороны участников. Эксперты отметили, что у главы Белого дома нет действенных рычагов давления на европейцев, поддерживающих Киев, и из-за этого кризис становится опаснее. Кроме того, Трамп заявил о недовольстве действиями Владимира Зеленского и обвинил Джо Байдена в ответственности за конфликт на Украине.

    При этом контакты между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом в ближайшее время не планируются, однако благодаря налаженным каналам связи возможно быстрое обсуждение ситуации при необходимости.

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    21 апреля 2025, 20:56 • Новости дня
    Путин заявил о рекордной программе развития Донбасса и Новороссии

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин подчеркнул на встрече с главами муниципалитетов важность выполнения обязательств перед жителями Донбасса и Новороссии, отметив уникальный масштаб запланированных мероприятий для этих регионов.

    «Сейчас нам нужно думать о том, чтобы свой долг перед людьми выполнять, особенно перед теми, которые поддержали всё, что связано с возвращением на свою историческую родину, в Россию. <…> У нас огромная программа из трехсот мероприятий различных предусмотрена для этих территорий. И такой масштабной программы регионального характера сегодня в России нет. Здесь очень важно все намеченные ресурсы реализовывать должным образом, с должным качеством и в срок», – приводит его слова Telegram-канал Кремля.

    Ранее Путин на встрече с главами муниципалитетов подчеркнул важность повторной помощи жителям приграничья, вынужденным неоднократно покидать жилье из-за боевых действий.

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    21 апреля 2025, 23:40 • Новости дня
    Трамп объявил о намерении посетить похороны папы Франциска

    Tекст: Денис Тельманов

    Дональд Трамп сообщил о планах вместе с супругой прибыть в Ватикан на церемонию прощания с папой Франциском, скончавшимся 21 апреля.

    Как передает ТАСС, президент США Дональд Трамп заявил, что он вместе с Меланией Трамп намерен принять участие в похоронах Папы Франциска в Риме. В своей публикации в социальной сети Truth Social Трамп отметил: «Мелания и я поедем на похороны Папы Франциска в Риме».

    Ранее издание The New York Post со ссылкой на источники, знакомые с графиком американского лидера, указало, что Трамп планирует присутствовать на церемонии прощания с понтификом в Ватикане. Еще недавно Трамп не мог дать однозначный ответ журналистам о своем возможном участии в похоронах.

    Папа Франциск возглавлял Римско-католическую церковь с 2013 года, после того как его предшественник Бенедикт XVI ушел в отставку. Франциск умер 21 апреля на 89-м году жизни, церемония прощания должна пройти в соборе Святого Петра. Дата похорон будет определена на собрании кардиналов во вторник, ожидается, что они состоятся между четвертым и шестым днем после смерти.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, сотни паломников из разных стран собрались в Ватикане для участия в церемонии прощания и молебне за Папу Франциска, власти России выразили глубокие соболезнования католическому миру, отметив вклад понтифика в укрепление мира и диалога между странами, а согласно ватиканским правилам погребение Папы Франциска может пройти в церкви Санта-Мария-Маджоре на четвертый-шестой день после его смерти.

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    22 апреля 2025, 16:22 • Новости дня
    Ушаков заявил о скором визите Уиткоффа в Москву
    Ушаков заявил о скором визите Уиткоффа в Москву
    @ Alex Brandon/AP/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Специальный посланник американского президента Стивен Уиткофф намерен на этой неделе посетить российскую столицу, заявил помощник президента России Юрий Ушаков.

    «Да», – ответил Ушаков на соответствующий вопрос, передает ТАСС.

    Ранее в первой половине апреля в Петербурге прошла встреча между президентом России Владимиром Путиным и спецпосланником президента США Уиткоффом.

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    21 апреля 2025, 20:25 • Новости дня
    Путин восхитился успехами 76-й десантно-штурмовой дивизии

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин заявил, что практически каждый день слышит об успехах 76-й десантно-штурмовой дивизии, «они воюют достойно, дерзко и героически».

    «Практически каждый день я слышу о 76-й дивизии. Сделали то-то, прошли так-то, столько-то, сделали вот так, так, обошли это, штурмовали это. Просто практически каждый день. Это о чем говорит? О том, что они воюют достойно, дерзко, результативно и героически», – отметил глава государства на встрече с главами муниципалитетов, сообщает ТАСС.

    Ранее Путин сообщил, что именно участники спецоперации на Украине, а не представители проворовавшихся слоев общества, являются подлинной элитой и будущим страны.

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    21 апреля 2025, 21:50 • Новости дня
    Путин подписал закон о лишении свободы за несообщение о подготовке диверсии

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент РФ Владимир Путин утвердил новые поправки в Уголовный кодекс, ужесточающие ответственность за сокрытие информации о готовящейся диверсии и предусматривающие лишение свободы до одного года.

    Документ был опубликован на официальном портале правовой информации. В статью 205.6 Уголовного кодекса РФ внесены изменения, предусматривающие уголовное наказание для граждан, скрывших сведения о подготовке терактов или диверсий. Ранее статья предусматривала штраф до 100 тыс. рублей, принудительные работы или лишение свободы до одного года за несообщение о подготовке терактов, передает ТАСС.

    Теперь аналогичное наказание будет применяться и за сокрытие информации о лицах, которые готовят, совершают или уже совершили диверсию. Закон вступает в силу с момента его публикации.

    Ранее президент Владимир Путин утвердил поправки, позволяющие признавать иноагентами лиц за содействие противникам России.

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    21 апреля 2025, 20:18 • Новости дня
    Путин: Каждая копейка из кармана людей должна идти на улучшение их благополучия

    Tекст: Ольга Иванова

    Граждане России должны понимать, что каждая уплаченная ими копейка тарифов ЖКХ идет на улучшение их жизненных условий, заявил на встрече с главами муниципалитетов президент России Владимир Путин.

    «Вы-то знаете, что важнее. А если что-то с тарифами подвинули в нужном направлении, ну, значит, люди должны понимать, что если у них какую-то копеечку забрали из кармана, то эта копеечка пойдет на улучшение их собственного благополучия, условий жизни», – сказал глава государства, сообщает ТАСС.

    Он отметил, что если регион получил средства «от чего-то», значит, надо их направлять «куда нужно».

    Ранее Путин заявил, что руководства регионов должны своевременно проводить ремонт жилья.

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    21 апреля 2025, 19:54 • Новости дня
    Путин назвал ветеранов СВО золотым фондом России

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент РФ Владимир Путин сообщил, что именно участники спецоперации на Украине, а не представители проворовавшихся слоев общества, являются подлинной элитой и будущим страны.

    «Это вот наш реально золотой фонд. <…> Мы с вами говорим на одном языке о каких-то элитах. Какие… элиты?! – сказал Путин, едва не добавив междометие перед словом «элиты». – Деньги где-то украли, вот там пальцы веером, и вот: "Мы элита". Какая элита? Вот элита, те, кто Родину защищает», – отметил президент на встрече с главами муниципалитетов, передает ТАСС.

    «Вот это люди, вот это элита, вот это будущее, за ними будущее страны. Им не страшно вроде страну передать, таким вот людям», – сказал глава государства.

    Ранее Путин сообщил, что ветераны СВО доказали, что готовы решать любые задачи, их нужно вовлекать в управленческую работу. Кроме того, российский лидер заявил, что нет сомнений в том, что победа будет за Россией.

    Напомним, в понедельник Путин приехал в национальный центр «Россия», где проводится муниципальный форум с участием представителей из 89 российских регионов.

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    22 апреля 2025, 04:09 • Новости дня
    Большинство американцев высказались против третьего срока Трампа

    Tекст: Денис Тельманов

    Большинство граждан США высказались против участия Дональда Трампа в президентских выборах на третий срок, показал свежий социологический опрос.

    Согласно данным агентства Рейтер и компании Ipsos, которые приводит РИА «Новости», три четверти американцев не поддерживают идею баллотирования Дональда Трампа на третий срок. Более половины респондентов заявили, что США теряют авторитет на международной арене.

    В исследовании приняли участие 4306 совершеннолетних граждан, погрешность опроса составила два процентных пункта. Его проводили шесть дней.

    Ранее предприниматель Илон Маск обвинил агентство Рейтер в получении миллионов долларов от правительства США за распространение вводящей в заблуждение информации. Дональд Трамп публично потребовал от агентства возврата этих средств, в том числе выделенных министерством обороны.

    Трамп ранее не исключал возможности участия в выборах на третий президентский срок, несмотря на конституционные ограничения. Указывается, что основной закон США запрещает одному и тому же лицу занимать президентскую должность более двух сроков подряд, однако прямого упоминания о запрете непоследовательных сроков в конституции нет.

    В качестве прецедента упоминается Гровер Кливленд, который был президентом два непоследовательных срока до введения соответствующей поправки в 1951 году.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, республиканцы в Конгрессе США назвали заявления Дональда Трампа о возможном третьем сроке шуткой, а не серьезным намерением. Сам Трамп заявил, что хотел бы побороться за президентское кресло с Бараком Обамой, который также уже дважды был главой США. Однако ранее в интервью NBC Трамп подчеркнул, что не шутит по поводу возможного участия в выборах на третий срок, несмотря на запрет, установленный конституцией.

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    Режим Зеленского доказал свою антихристианскую сущность

    Спецслужбы Украины продолжают организовывать покушения на видных деятелей России. В этот раз ФСБ удалось предотвратить теракт в отношении митрополита Симферопольского и Крымского Тихона. Эксперты отмечают, что для украинских властей расправы над христианским духовенством стали нормой, а вице-премьер Сербии Александр Вулин назвал покушение атакой на весь православный мир. Какую цель преследовал Киев, планируя это преступление? Подробности

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    • Эротические отношения немцев с оружием

      Министр обороны Германии Борис Писториус выразил недоумение «эротическими отношениями» немцев с оружием, когда речь заходит о его отправке на Украину. Что имеется в виду?

    • На смерть Франциска

      На следующий день после Пасхи и встречи с вице-президентом США скончался папа римский Франциск. Чем он отличался от всех прочих пап?

    • Американцы передумали ненавидеть Россию

      В 2025 году американцы заметно изменили свое мнение о России в лучшую сторону, свидетельствуют опросы общественного мнения. Более того, каждый третий американец теперь верит российским СМИ. Что это с ними?

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    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Характеристики и особенности гиперзвукового ракетного комплекса «Орешник»

      Применение гиперзвуковой ракеты «Орешник» открыло новую эру в сфере вооружений. И хотя подробности тактико-технических характеристик нового вида оружия по понятным причинам держатся в секрете, их основные параметры уже заявлены. О том, что умеет «Орешник» – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

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    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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