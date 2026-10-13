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    13 октября 2026, 08:30 • Экономика

    Четыре бонуса для России от дизельной сделки с США

    Четыре бонуса для России от дизельной сделки с США
    @ Gerard Bottino/SOPA images/Reuters Connect

    Tекст: Ольга Самофалова

    Дизельная сделка России с США уже привела к снижению цен на нефть. Дональду Трампу именно это и нужно было в преддверии ноябрьских выборов. А какую выгоду может получить Россия, если эта сделка реализуется в реальности? Влияние снятия эмбарго будет не только на рынок нефти, но и на Китай и даже Украину.

    Ожидания поставок российского дизельного топлива в США уже привели к снижению мировых цен на нефть 12 октября. Даже котировки газа в США пошли вниз. Рынки надеются на смягчение глобального дефицита топлива благодаря дизельной сделке России с США.

    Президент США Дональд Трамп в пятницу заявил о соглашении с Владимиром Путиным, что Россия «незамедлительно поставит свыше 300 тыс. тонн дизельного топлива на американские и международные рынки, еще 500 тыс. тонн в течение ноября и еще 1 млн тонн сразу после». Потом Россия экспортируете еще 3 млн тонн дизельного топлива.

    Управление по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC) по указанию Трампа выдало временную генеральную лицензию, разрешающую поставки российского дизеля на мировой рынок до 7 апреля 2027 года.

    Выгода США здесь понятна. Даже если сделка в итоге не будет реализована, Трамп уже добился того, что хотел: цены на нефть пошли вниз. Это значит, что и стоимость топлива на американском рынке снизится, что и надо было в предверии выборов в ноябре.

    А какие выгоды получит Россия, если эта дизельная сделка будет реализована в объективной реальности?

    «Во-первых, это смягчение санкционного режима в отношении России. Во-вторых, это давление на Украину и в идеале - завершение украинского конфликта.

    В-третьих, это станет определенным стимулом для Китая, чтобы он поторопился с заключением сделок с Россией в области энергетики. Я имею в виду подписание коммерческого контракта по газопроводу «Сила Сибири-2».

    И четвертый бонус - эта дизельная сделка вносит дополнительные раскол внутри Европы», - говорит Игорь Юшков, ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности и старший преподаватель кафедры политологии Финансового университета при правительстве РФ.

    Что касается санкций, то США первыми после начала СВО в апреле 2022 года ввели самые жесткие санкции - запрет на поставки российских энергоресурсов всех видов. И вот сейчас Трамп заявил о приостановке санкций в сегменте дизеля.

    «Россия попытается выжать из этого максимум, и запросить разъяснение к этим санкциям. В идеале хотелось бы получить смягчение санкций в отношении российских нефтяных компаний. Потому что встает вопрос, как Россия будет продавать в США дизельное топливо, когда четыре крупнейшие российские компании Роснефть, Лукойл, Сургутнефтегаз и Газпромнефть, которые производят это топливо, находятся в SDN-листе? Будет странно, если российским компаниям, находясь под санкциями, придется нанимать кучу посредников, чтобы американские покупатели не поняли, откуда взялось это дизельное топливо. Но пока это выглядит именно так. Поэтому нужно вывести хотя бы одну компанию из-под санкций, а лучше все. Это позволит существенно снизить наши издержки при поставках на глобальный рынок. И трактовка, что с этими компаниями можно контактировать, была бы для нас наиболее выгода», - рассуждает эксперт ФНЭБ.

    Что касается украинского вопроса, то после поставок российского дизеля в США продолжение ударов Украины по российским НПЗ уже можно рассматривать как удар и по американской сделке. Потенциальные удары по танкерам с нашим дизелем для американского рынка в Черном море - тоже.

    «В идеале для России было бы хорошо, если бы США использовали это как повод для прекращения поставок оружия и разведданных на Украину.

    Но рассчитывать на это не стоит, потому что США воспринимают этот конфликт как возможность зарабатывать. При Трампе США отказались поставлять оружие бесплатно», - говорит собеседник.

    Еще один бонус - эта дизельная сделка стимулирует Китай на подписание долгожданных соглашений с РФ. «Китай очень внимательно наблюдает за отношениями России и США, и его пугает перспектива сближения нас, какие-то совместные проекты и так далее. Китай постоянно оттягивает подписание соглашения по «Силе Сибири-2», надеясь, что Россия станет более сговорчивой по мере ухудшения экономической ситуации и дальнейшего давления со стороны Запада. А теперь получается наоборот - идет некое потепление отношений с США. Эта история может подтолкнуть Китай подписать соглашение по «Силе Сибири-2», - рассуждает Игорь Юшков.

    Наконец, дизельная сделка расколола Европу надвое. И сейчас как никогда сильно поднимаются настроения того, а почему европейцы должны страдать от дорогого газа и топлива, отказываясь от российских поставок? Премьер Словакии Роберт Фицо заявил, что из-за политики ЕК европейские страны рискуют столкнуться с дефицитом и высокими ценами, а потом и вовсе остаться без топлива или покупать в итоге дорогой американский дизель, который де-факто имеет российское происхождение.

    «Часть политиков уже сейчас говорят, что им тоже нужно о себе подумать, и экономические проблемы решать как американцы: если им выгодно торговать с Россией дизелем, то они это делают. Те, кто в Европе призывал вернуться к рациональности и делать то, что выгодно прежде всего твоей стране, могут теперь избирателям приводить пример американцев», - говорит Юшков.

    Если сделка сорвется, и реальных поставок в США не случится, то для России в принципе это не страшно. «Понятно, что Россия в любом случае начала бы экспорт дизельного топлива даже без соглашения с США. Мы просто поставляли бы дизель в другие страны: Турция, Бразилия, Индия, страны Ближнего Востока. Но увязать этот экспорт дополнительно с политическими переговорами США и получить определенные политические бонусы, конечно, выгодней», - заключает Юшков.

    «Невидимая рука свободного рынка и сейчас успешно обходит бюрократические санкции, а теперь фактическое ослабление санкционных ограничений стартует именно с энергетической сферы, что принесет пользу как российскому бизнесу, так и американским потребителям. И, кроме того, будет представлять собой сравнительно благоприятную с имиджевой точки зрения почву для будущего полномасштабного возобновления экономического сотрудничества России и США», - говорит американист, аналитик НИУ ВШЭ Егор Торопов.

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