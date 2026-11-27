Злоумышленники распылили газ на концерте в Манчестере для ограбления зрителей

Tекст: Денис Тельманов

Неизвестное вещество распылили во время выступления артиста на стадионе Etihad в воскресенье вечером. Полиция первоначально приняла его за слезоточивый газ, передает РИА «Новости».

В результате инцидента пострадали почти 100 человек, у многих из которых зафиксировали раздражение глаз и дыхательных путей.

В заявлении полиции Большого Манчестера говорится, что злоумышленники целенаправленно выбирали жертв в толпе для совершения серии ограблений.

Задержания в связи с произошедшим пока не проводились. При этом аналогичные случаи ранее произошли на двух других европейских концертах Дона Толивера.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник местная полиция сообщила о почти 100 пострадавших из-за распыления неизвестного вещества во время концерта американского рэпера Дона Толивера в Манчестере.

В мае применение неизвестным слезоточивого газа на выступлении артиста Рики Мартина в черногорской Подгорице привело к отравлению десяти россиян и давке.

В прошлом году на концертах группы Oasis в Манчестере задержали 15 человек с поддельными билетами.