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На концерте в Манчестере распылили газ для массового ограбления зрителей
Злоумышленники распылили газ на концерте в Манчестере для ограбления зрителей
Небольшая группа организованных преступников распылила неизвестное вещество в толпе на концерте американского рэпера Дона Толивера в Манчестере, чтобы ограбить посетителей.
Неизвестное вещество распылили во время выступления артиста на стадионе Etihad в воскресенье вечером. Полиция первоначально приняла его за слезоточивый газ, передает РИА «Новости».
В результате инцидента пострадали почти 100 человек, у многих из которых зафиксировали раздражение глаз и дыхательных путей.
В заявлении полиции Большого Манчестера говорится, что злоумышленники целенаправленно выбирали жертв в толпе для совершения серии ограблений.
Задержания в связи с произошедшим пока не проводились. При этом аналогичные случаи ранее произошли на двух других европейских концертах Дона Толивера.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник местная полиция сообщила о почти 100 пострадавших из-за распыления неизвестного вещества во время концерта американского рэпера Дона Толивера в Манчестере.
В мае применение неизвестным слезоточивого газа на выступлении артиста Рики Мартина в черногорской Подгорице привело к отравлению десяти россиян и давке.
В прошлом году на концертах группы Oasis в Манчестере задержали 15 человек с поддельными билетами.