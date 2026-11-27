Tекст: Денис Тельманов

Национальная прокуратура Польши представила отчет международной группы экспертов, которая подтвердила, что причиной катастрофы стали ошибки экипажа, передает РИА «Новости».

«Часть людей спрашивает нас, какова будет дальнейшая судьба этого расследования. Это решит следственная группа, но представляется, что данное заключение носит категоричный характер и приведет к некоей форме завершения данного разбирательства», – заявил Журек.

По его словам, экспертный отчет подготовили 22 специалиста со всего мира, которых выбрали в период, когда нынешние власти страны находились в оппозиции. Генпрокурор подчеркнул, что экспертов в комиссию назначил бывший министр юстиции Збигнев Зебро.

Самолет Ту-154 президента Польши Леха Качиньского потерпел крушение под Смоленском 10 апреля 2010 года. На борту находились 96 человек, летевших на мемориальные мероприятия в Катынь, все они погибли.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце польский суд запретил винить бывшего президента Польши Леха Качиньского в крушении правительственного самолета под Смоленском в 2010 году.

Летом польские следователи прекратили разбирательство в отношении властей страны из-за отсутствия признаков преступления после авиакатастрофы.

В прошлом году Национальная прокуратура Польши решила продлить расследование смоленской трагедии до конца 2025 года.