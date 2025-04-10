Прокуратура Польши продлила следствие по авиакатастрофе под Смоленском до конца 2025 года

Tекст: Дарья Григоренко

Как сообщает прокуратура Польши, расследование смоленской авиакатастрофы, произошедшей 10 апреля 2010 года, продлено до 31 декабря 2025 года. Причиной продления стало ожидание перевода международного экспертного заключения на польский язык, который должен завершиться к 31 мая 2025 года, передает РИА «Новости».

Прокуратура напомнила, что начатое в 2010 году расследование было передано в Национальную прокуратуру в 2016 году. В сентябре 2024 года поступило заключение международной группы экспертов, требующее перевода из-за использования сложной лексики. В марте 2025 года переводчики запросили отсрочку до мая 2025 года, которая была удовлетворена прокуратурой.

В четверг газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему Ту-154 Качиньского был заранее обречен.

1 апреля полонист Станислав Стремидловский сказал газете ВЗГЛЯД, что польские власти намерены закрыть дело об авиакатастрофе под Смоленском к концу 2025 года, но они хотят это сделать так, чтобы «бросить кость» оппозиции и хоть в чем-то обвинить Россию.

Ранее Польша заявила, что планирует объявить в международный розыск 43 российских судмедэксперта, исследовавших тела жертв авиакатастрофы под Смоленском.