Tекст: Вера Басилая

Пострадавший доставлен в Грайворонскую центральную районную больницу, где ему оказывают необходимую медицинскую помощь, сообщает оперштаб в Max.

Кроме того, в селе Святославка Ракитянского округа при детонации FPV-дрона выбиты окна двух частных домов. В селе Илек-Кошары дрон взорвался во дворе частного дома, повредив остекление.

В селе Терновое Шебекинского округа от удара дрона разбита кровля надворной постройки. В селе Маломихайловка частный дом атакован FPV-дроном, повреждена крыша.

В поселке Красная Яруга вследствие атаки FPV-дрона разбиты остекление, фасад и забор частного дома. Между селами Зозули и Березовка Борисовского округа дрон нанес удар по ГАЗели, транспортное средство повреждено.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг мирный житель получил ранение при атаке беспилотника ВСУ на коммерческий объект в Шебекино Белгородской области.

Оперативный штаб Белгородской области сообщил о ранении мужчины и его супруги в результате атак беспилотников со стороны Вооруженных сил Украины.

В начале месяца в Грайвороне при детонации украинского FPV-дрона мужчина получил множественные осколочные ранения.