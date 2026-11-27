Поэзия здесь и сейчас – это форма любви без иллюзий. Мы пережили девяностые и пережили нулевые, мы отказались от мифа о светлом будущем, а поэзия отказалась от роли матери-утешительницы. Поэт – тот, кто говорит правду, даже если ему не верят.2 комментария
Мирный житель пострадал при атаке дрона ВСУ на Грайворон
В городе Грайворон Белгородской области мужчина получил осколочное ранение бедра в результате атаки украинского беспилотника, сообщил оперативный штаб региона.
Пострадавший доставлен в Грайворонскую центральную районную больницу, где ему оказывают необходимую медицинскую помощь, сообщает оперштаб в Max.
Кроме того, в селе Святославка Ракитянского округа при детонации FPV-дрона выбиты окна двух частных домов. В селе Илек-Кошары дрон взорвался во дворе частного дома, повредив остекление.
В селе Терновое Шебекинского округа от удара дрона разбита кровля надворной постройки. В селе Маломихайловка частный дом атакован FPV-дроном, повреждена крыша.
В поселке Красная Яруга вследствие атаки FPV-дрона разбиты остекление, фасад и забор частного дома. Между селами Зозули и Березовка Борисовского округа дрон нанес удар по ГАЗели, транспортное средство повреждено.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг мирный житель получил ранение при атаке беспилотника ВСУ на коммерческий объект в Шебекино Белгородской области.
Оперативный штаб Белгородской области сообщил о ранении мужчины и его супруги в результате атак беспилотников со стороны Вооруженных сил Украины.
В начале месяца в Грайвороне при детонации украинского FPV-дрона мужчина получил множественные осколочные ранения.