Реформа военного образования – это инвестиция не только в обороноспособность, но и в кадровый потенциал страны в целом. Россия должна выигрывать войны, как делала это всегда – и всегда офицеры были элитой не только Вооруженных сил, но и всего российского общества.3 комментария
Кабмин обнулил экспортные пошлины на зерновые
Кабмин России обнулил экспортные пошлины на зерновые до конца 2026 года
Правительство России приняло решение обнулить пошлины на экспорт зерновых культур, срок действия меры продлится до конца 2026 года, сообщил Минсельхоз.
Российские власти отменили экспортные пошлины на зерновые культуры до конца 2026 года для поддержки отечественных производителей в условиях изменения логистических цепочек, передает РИА «Новости».
«Правительство обнулило пошлины на экспорт зерновых до конца 2026 года. Решение направлено на поддержку российских производителей и экспортеров зерновых и масличных культур в условиях перестройки экспортной логистики», – заявили в Министерстве сельского хозяйства. Мера должна облегчить работу поставщиков на внешних рынках.
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