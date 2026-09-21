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Власти не выявили превышения ПДК вредных веществ после пожара в Щелково
Минэкологии: Превышения ПДК вредных веществ после пожара в Щелково не выявлено
В районе пожара на мусоросортировочной станции в подмосковном Щелкове не зафиксировано превышения предельно допустимой концентрации загрязняющих веществ в воздухе, сообщили в Минэкологии Подмосковья.
Стационарные посты наблюдения за состоянием атмосферного воздуха в Московской области не зафиксировали превышения предельно допустимой концентрации загрязняющих веществ, передает ТАСС. Речь идет о районе пожара на мусоросортировочной станции в Щелково.
«Стационарные посты не фиксировали превышений. Максимальные концентрации – 0,3 ПДК по диоксиду азота и сероводороду. Угрозы здоровью нет», – сообщили агентству в пресс-службе Минэкологии Подмосковья.
Напомним, изначально огонь на мусорной площадке в подмосковном Щелково охватил территорию площадью около 5 тыс. квадратных метров.
Позже спасатели локализовали это возгорание на площади 9,4 тыс. квадратных метров.
В начале сентября огнеборцы потушили открытое горение складского помещения в этом же городе.