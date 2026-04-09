Песков назвал безосновательными опасения Франции об угрозе войны с Россией
Опасения в Париже об угрозе открытой войны Франции с Россией безосновательны, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Песков заявил, что опасения в Париже по поводу угрозы открытого военного конфликта между Францией и Россией являются необоснованными, передает РИА «Новости». Его комментарий последовал после высказывания начальника генерального штаба вооруженных сил Франции генерала Фабьена Мандона, который назвал своей главной озабоченностью возможность открытой войны с Россией.
Пескову был задан вопрос, разделяет ли Кремль такие опасения, на что он ответил: «Нет. По мнению Кремля такие опасения абсолютно безосновательны».
Как писала газета ВЗГЛЯД, начальник генштаба ВС Франции Фабьен Мандон призвал армию готовиться к возможному военному столкновению.
Президент республики Эммануэль Макрон обсудил с лидерами парламентских партий план отправки войск на Украину.
Ранее французский лидер подчеркнул отсутствие состояния войны с Россией.