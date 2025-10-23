Глава генштаба ВС Франции Мандон призвал страну быть готовой к скорой войне

Tекст: Алексей Дегтярев

Армия Франции должна быть готова к возможному военному столкновению в течение трех-четырех лет, сказал Мандон, передает Ura.ru со ссылкой на Le Parisien.

Генерал сформулировал свою позицию в контексте противостояния с Россией. Он отметил, что сейчас конфликт развивается в гибридных формах, однако в будущем не исключено его перерастание в более масштабный формат. Мандон подчеркнул, что нарастающее международное напряжение требует от страны срочных мер по модернизации армии.

Генерал обратил внимание на необходимость увеличения оборонного бюджета и обновления стратегических планов вооруженных сил. Он призвал депутатов поддержать инициативы по технической, кадровой и моральной подготовке личного состава, чтобы армия могла оперативно реагировать на новые вызовы.

Особый акцент Мандон сделал на важности взаимодействия с союзниками по НАТО и укрепления позиций Франции в системе коллективной безопасности Европы. Он подчеркнул, что подготовка должна быть комплексной и учитывать как технические, так и человеческие ресурсы.

Ранее зампред Совета Федерации Константин Косачев заявлял о росте совокупного ядерного потенциала Британии и Франции, который вызывает обеспокоенность России.

Также Париж заявлял о возможности самостоятельно создать истребитель шестого поколения без участия Германии, если не удастся заключить соглашение по проекту Future Combat Air System (FCAS).