В Иране начались многотысячные митинги против ударов США и Израиля
Сотни тысяч жителей Тегерана вышли на улицы с осуждением недавних ударов США и Израиля, передает ТАСС. По данным иранской гостелерадиокомпании, митинги проходят на центральных площадях города и транслируются в прямом эфире по национальному телевидению.
Протестующие выражают поддержку властям страны и активно выступают против действий Вашингтона и Тель-Авива. Участники скандируют лозунги: «Ни компромисса, ни капитуляции», «смерть Америке», «смерть Израилю».
Массовые демонстрации продолжаются уже третий день подряд, отмечается высокая активность горожан в вечернее время.
Ранее жители почти 40 городов США вышли на акции протеста из-за военной операции против Ирана.
В северных районах Пакистана установили трехдневный комендантский час из-за массовых протестов после событий, связанных с убийством иранского лидера Али Хаменеи.
Около 100 человек приняли участие в манифестации у американского посольства в Риме, выразив солидарность с Ираном и Палестиной на фоне авиаударов.