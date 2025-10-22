Косачев заявил о росте ядерного потенциала Британии и Франции

Косачев: В России зафиксировали увеличения ядерного арсенала Британии и Франции

Tекст: Денис Тельманов

Россия фиксирует возрастание совокупного ядерного потенциала Британии и Франции, заявил зампред Совета Федерации Константин Косачев на 151-й ассамблее Межпарламентского союза, передает ТАСС.

По словам Косачева, Россия не стремится к новой гонке вооружений и пытается избежать прямого военного конфликта между крупнейшими ядерными державами. Он отметил, что роль ядерного оружия в концепциях НАТО усиливается, а сам альянс открыто заявил о своем ядерном статусе.

«Мы слышим ‘ядерную риторику’ лидеров европейских стран. Мы четко фиксируем возрастание совокупного ядерного потенциала Великобритании и Франции», – сказал Косачев в ходе выступления.

Сенатор подчеркнул, что российская сторона не прибегает к ядерному шантажу и готова к серьезному диалогу по стратегической повестке. Он отметил, что с Украины при поддержке НАТО неоднократно совершались нападения на объекты стратегических сил России, включая аэродромы дальней авиации и станции предупреждения о ракетном нападении.

Косачев призвал Францию, Британию и другие страны НАТО к ответственности и отказу от действий, способных привести к глобальной катастрофе.

Ранее президент Франции Эмманюэль Макрон заявлял о возможности координации сил ядерного сдерживания между Британией и Францией и создании общей группы ядерного контроля.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Москва подняла вопрос о необходимости учитывать ядерные арсеналы Британии и Франции в будущих соглашениях по стратегическим вооружениям.

