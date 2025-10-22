  • Новость часаТрамп: Решение о встрече с Путиным пока не принято
    Талибан-сан встала во главе Японии
    Путин наградил Михалкова высшим орденом России
    Блогера Варламова внесли в перечень террористов и экстремистов
    Актер «Улицы разбитых фонарей» Безбородов умер в возрасте 39 лет
    Захарова назвала слухи о срыве встречи Путина и Трампа инфобалаганом
    Минфин и ЦБ договорились разрешить криптовалюту для внешней торговли
    ЕК раскрыла сумму потраченных на Украину денег с 2022 года
    Министерство науки определило минимальные баллы для поступления в вузы в будущем году
    Названа сумма ущерба от ограбления Лувра
    Дмитрий Родионов Дмитрий Родионов У России и Сирии большие взаимные интересы

    Москва для сохранения военных баз в Сирии готова пойти на многое. Кроме, разумеется, выдачи Асада. А чего Дамаск может хотеть от Москвы? И надо ли России активно участвовать в экономике Сирии?

    Сергей Чижов Сергей Чижов Процветание Курильских островов однажды приведет к миру с Японией

    С начала нулевых годов обсуждалась идея развивать Курилы совместно с Японией. Считалось, что это станет первым шагом к официальному примирению. С 1945 года наши страны никак не могут заключить договор о мире. Но теперь Россия будет развивать Курилы самостоятельно.

    Глеб Простаков Глеб Простаков «Томагавки» сделаны из нефти

    Трампа не интересуют пиар-удары по городам России, как хочет Зеленский. Другое дело – нефтеперерабатывающие заводы, терминалы, газопроводы, узлы экспортной инфраструктуры. Это бизнес-приемы на грани войны, когда крылатые ракеты становятся инструментом коммерческой конкуренции.

    22 октября 2025, 00:52 • Новости дня

    Косачев заявил о росте ядерного потенциала Британии и Франции

    Косачев: В России зафиксировали увеличения ядерного арсенала Британии и Франции

    Tекст: Денис Тельманов

    Рост совокупного ядерного потенциала Британии и Франции вызывает обеспокоенность России, подчеркнул сенатор на ассамблее Межпарламентского союза в Женеве.

    Россия фиксирует возрастание совокупного ядерного потенциала Британии и Франции, заявил зампред Совета Федерации Константин Косачев на 151-й ассамблее Межпарламентского союза, передает ТАСС.

    По словам Косачева, Россия не стремится к новой гонке вооружений и пытается избежать прямого военного конфликта между крупнейшими ядерными державами. Он отметил, что роль ядерного оружия в концепциях НАТО усиливается, а сам альянс открыто заявил о своем ядерном статусе.

    «Мы слышим ‘ядерную риторику’ лидеров европейских стран. Мы четко фиксируем возрастание совокупного ядерного потенциала Великобритании и Франции», – сказал Косачев в ходе выступления.

    Сенатор подчеркнул, что российская сторона не прибегает к ядерному шантажу и готова к серьезному диалогу по стратегической повестке. Он отметил, что с Украины при поддержке НАТО неоднократно совершались нападения на объекты стратегических сил России, включая аэродромы дальней авиации и станции предупреждения о ракетном нападении.

    Косачев призвал Францию, Британию и другие страны НАТО к ответственности и отказу от действий, способных привести к глобальной катастрофе.

    Ранее президент Франции Эмманюэль Макрон заявлял о возможности координации сил ядерного сдерживания между Британией и Францией и создании общей группы ядерного контроля.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Москва подняла вопрос о необходимости учитывать ядерные арсеналы Британии и Франции в будущих соглашениях по стратегическим вооружениям.

    Франция заявила о возможности самостоятельно создать истребитель шестого поколения без участия Германии, если не удастся заключить соглашение по проекту Future Combat Air System (FCAS).

    21 октября 2025, 14:33 • Новости дня
    Дуров захотел выкупить украденные из Лувра драгоценности

    Дуров захотел выкупить украденные из Лувра драгоценности и передать в Абу-Даби

    Дуров захотел выкупить украденные из Лувра драгоценности
    @ ddp/Geisler/Dave Bedrosian/Reuters

    Tекст: Валерия Городецкая

    Сооснователь мессенджера Telegram Павел Дуров выразил готовность приобрести похищенные из Лувра во Франции драгоценности и передать их в филиал этого музея в Абу-Даби.

    Дуров сообщил о своей инициативе в социальной сети Х (бывший Twitter, заблокирован в России), передает РИА «Новости».

    «С радостью куплю украденные драгоценности и верну их в Лувр. Я имею в виду Лувр Абу-Даби, конечно. Никто не ворует из Лувра Абу-Даби», – написал он.

    Ранее Дуров назвал ограбление Лувра признаком упадка Франции.

    Напомним, грабители использовали автовышку для проникновения в Лувр, а один из них попытался поджечь оборудование, но был остановлен охраной. На опубликованном видео видно, как мужчина в желтом жилете аккуратно снимает стекло с витрины и вынимает экспонаты, причем вся операция заняла не более четырех минут.

    Расследованием ограбления музея занялись более 60 следователей.

    21 октября 2025, 10:31 • Новости дня
    Саркози отправился в тюрьму для начала отбывания срока

    Саркози отправился в тюрьму Санте для отбытия пятилетнего срока

    Саркози отправился в тюрьму для начала отбывания срока
    @ Benoit Tessier/REUTERS

    Tекст: Мария Иванова

    Николя Саркози, осужденный за получение ливийских средств на избирательную кампанию 2007 года, отправился в тюрьму Санте для начала пятилетнего заключения.

    Бывший президент Франции Николя Саркози покинул свой дом в сопровождении супруги Карлы Бруни и отправился в тюрьму Санте в Париже для начала отбытия срока, сообщает BFMTV.

    Перед отъездом он поприветствовал собравшихся перед его домом сторонников. После этого Саркози сел в автомобиль, который направился в пенитенциарное учреждение.

    Телеканал отмечает, что кортеж Саркози сопровождали около 15 мотоциклистов полиции. Экс-президент начнет отбывать наказание во вторник. Решение о его заключении было принято судом Парижа 25 сентября: 70-летний Саркози получил пять лет тюрьмы.

    Саркози признали виновным по делу о ливийском финансировании его президентской кампании 2007 года. Расследование стартовало еще в 2012 году после публикации изданием Mediapart документов о возможной передаче ливийскими властями 50 млн евро на нужды предвыборной гонки экс-президента.

    В 2016 году бизнесмен Зияд Такиеддин сообщил, что лично перевозил из Ливии в МВД Франции чемоданы с 5 млн евро наличными, часть которых он передал самому Саркози. Хотя в 2020 году Такиеддин отказался от этих обвинений, в 2018 году против Саркози были выдвинуты обвинения в коррупции, незаконном финансировании кампании и сокрытии растраты ливийских средств.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, бывший президент Франции Николя Саркози признался, что не ожидал приговора к реальному тюремному сроку с немедленным приведением приговора в исполнение.

    Ранее сообщалось что Саркози начнет отбывать пятилетний срок по делу о финансировании его предвыборной кампании со стороны Ливии в 2007 году 21 октября.

    Экс-президент Франции будет отбывать наказание в одиночной камере тюрьмы Санте в Париже.

    20 октября 2025, 11:00 • Видео
    Железные дороги – дополненная реальность XIX века. Технический прогресс и сшивание России

    XIX век поставил перед Россией ряд исторических вызовов – не отстать в промышленном развитии от Европы. Но этому мешала слабая логистика огромной империи, колоссальные расстояния и климатические особенности. В таких условиях помочь России могло только чудо. И оно появилось: Россия обрела железнодорожное сообщение.

    21 октября 2025, 12:05 • Новости дня
    «Калашников» увеличил выпуск снайперских винтовок СВДС в 13 раз
    «Калашников» увеличил выпуск снайперских винтовок СВДС в 13 раз
    @ kalashnikovnews

    Tекст: Мария Иванова

    Производство снайперских винтовок Драгунова со складными прикладами на заводе «Калашников» выросло в 13 раз за год из-за высокого спроса в зоне СВО.

    Концерн «Калашников» за год увеличил выпуск 7,62-мм снайперских винтовок Драгунова со складными прикладами (СВДС) в 13 раз по сравнению с предыдущим годом, сообщает Telegram-канал концерна.

    В компании уточнили, что рост производства связан с повышенным спросом на эти винтовки в зоне проведения специальной военной операции.

    СВДС – это современная версия знаменитой винтовки Драгунова, адаптированная для Воздушно-десантных войск, морской пехоты и специальных подразделений. Главные особенности – складной приклад, компактные размеры (длина со сложенным прикладом – 875 мм) и облегчённая полимерная фурнитура, что облегчает десантирование и транспортировку.

    Винтовка рассчитана на поражение живой силы и небронированных целей противника на дистанциях до 1000 метров. Для стрельбы могут использоваться любые 7,62-мм винтовочные патроны, однако наилучшие показатели точности обеспечивают специальные снайперские боеприпасы. Магазин рассчитан на десять патронов, масса оружия – 4,68 кг.

    Генеральный директор концерна Алан Лушников подчеркнул: «Достоинства 7,62 мм снайперской винтовки Драгунова со складным прикладом подтверждены тремя десятилетиями ее успешной эксплуатации. Полуавтоматичность, компактность конструкции, легкость, высокие точность и кучность – неоспоримые преимущества СВДС. Она эффективно помогает нашим военнослужащим выполнять боевые задачи в зоне проведения СВО».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, концерн «Калашников» поставил в войска крупную партию снайперских винтовок СВ-98.

    Концерн «Калашников» также досрочно отгрузил крупную партию автоматов АК-12К.

    Кроме того компания оснастила дрон СКАТ 350 М новой инфракрасной камерой.

    21 октября 2025, 20:19 • Новости дня
    Названа сумма ущерба от ограбления Лувра

    AFP: Ущерб от ограбления Лувра оценили в 88 млн евро

    Названа сумма ущерба от ограбления Лувра
    @ Thibault Camus/AP/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Ущерб от ограбления Лувра, произошедшего 19 октября, составил 88 млн евро, пишет агентство AFP со ссылкой на прокурора Парижа Лор Беко.

    Информация о размере ущерба появилась после официальных подсчетов, произведенных администрацией Лувра, сообщило AFP, передает ТАСС.

    Ранее сооснователь мессенджера Telegram Павел Дуров выразил готовность приобрести похищенные из Лувра во Франции драгоценности и передать их в филиал этого музея в Абу-Даби. Он назвал ограбление Лувра признаком упадка Франции.

    Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему Лувр оказался беззащитен перед грабителями.

    21 октября 2025, 03:05 • Новости дня
    Силовики сообщили об участии грузинских наемников ВСУ в боях под Запорожьем

    Tекст: Денис Тельманов

    Иностранные формирования, включая грузинских боевиков, были задействованы на запорожском и херсонском направлениях, где продолжаются ожесточенные боевые действия.

    Боевики из «Грузинского национального легиона» (признан террористическим в РФ) активно участвовали в боях на запорожском и херсонском направлениях, передает ТАСС.

    По информации российских силовых структур, эти иностранные формирования используются главным образом на линии соприкосновения в регионах, где ведется контрбатарейная борьба.

    Вместе с грузинскими наемниками в боях участвуют и польские добровольческие подразделения, которые считаются наиболее многочисленными среди иностранных сил на стороне ВСУ. Кроме того, отмечено присутствие на линии фронта латиноамериканских наемников.

    Ранее в августе командир спецназа «Ахмат» Минобороны России генерал-лейтенант Апты Алаудинов заявил, что наемники из Колумбии, Польши и Грузии чаще всего встречаются в рядах ВСУ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, командир расчета ударного отряда «Ирландцы» с позывным Джокер рассказал об успешной операции, в ходе которой были уничтожены 600 иностранных наемников ВСУ на Харьковском направлении.

    Солдат ВСУ заставили учить английский язык для использования техники НАТО и общения с военными инструкторами. В Днепропетровской области были обнаружены иностранные наемники из ряда европейских стран, Колумбии и США, которые действуют в составе формирований ВСУ.

    21 октября 2025, 10:59 • Новости дня
    Китаянку арестовали по делу о краже золота в музее Парижа

    AFP: Китаянку арестовали в Париже по делу о краже в музее естественной истории

    Tекст: Мария Иванова

    Гражданка Китая оказалась под стражей по обвинению в хищении шести золотых слитков из Национального музея естественной истории в Париже, ущерб составил 600 тыс. евро.

    Гражданка Китая была заключена под стражу в Париже по подозрению в краже золотых слитков из Национального музея естественной истории, передает AFP.

    Обвинение ей предъявили 13 октября, а задержали женщину 30 сентября в Барселоне по европейскому ордеру на арест, говорится в заявлении прокурора Парижа Лор Беко, отмечает ТАСС.

    По данным источников портала Actu17, преступники вынесли из музея шесть золотых слитков. Сумму ущерба эксперты оценивают примерно в 600 тыс. евро. Ранее радиостанция France Info сообщала о масштабной кибератаке на музей, из-за которой несколько недель были недоступны цифровые сервисы для исследований и работы с коллекциями.

    Национальный музей естественной истории – часть крупного научно-исследовательского комплекса, куда также входят музеи, лаборатории, библиотеки и парки, включая Ботанический сад и Венсенский зоопарк.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во Франции в Левре произошло «ограбление века» , повлекшее многомиллионные убытки.

    Эксперт отметл, что украденные из Лувра драгоценности невозможно продать целиком, поэтому преступники, скорее всего, разберут их и реализуют драгоценные камни по частям за 50-70% стоимости.

    Между тем Павел Дуров назвал это ограбление символом ухудшения положения Франции.

    21 октября 2025, 07:04 • Новости дня
    Нарышкин: НАТО в Европе готовится к войне с Россией

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Члены Североатлантического альянса из Европы готовятся к войне с Россией, они пытаются как можно скорее обеспечить всем необходимым Союзные силы реагирования военного блока, заявил директор СВР Сергей Нарышкин.

    СВР наблюдает приготовления европейских союзников по НАТО к войне с Россией, у них есть задача в сжатые сроки обеспечить ресурсами натовские Союзные силы реагирования, указал Нарышкин, передает РИА «Новости».

    «Запущен процесс кратного наращивания объемов выпуска продукции европейского ВПК. На регулярную основу переведены отработка мобилизационных мероприятий и зомбирование населения пропагандой о неизбежной агрессии со стороны Москвы», – указал он.

    Ранее Нарышкин отмечал, что российская сторона будет считать возможные поставки ракет Tomahawk киевскому режиму как враждебный шаг, который может существенно повысить риски для безопасности в мире.

    Также он указывал на значительные усилия Москвы по обеспечению безопасности Евразии.

    21 октября 2025, 04:28 • Новости дня
    Заочно осужденные к пожизненному сроку бойцы РДК оставили в России долги

    Основатель РДК Капустин и актер «Глухаря» Канахин оставили в России долги

    Tекст: Денис Тельманов

    Два заочно осужденных к пожизненному сроку эктремиста - основатель РДК Денис Капустин и актер сериала «Глухарь» Кирилл Канахин имеют в России неоплаченные налоги, кредиты и коммунальные платежи, часть долгов взыскивается принудительно.

    Как сообщает ТАСС, основатель запрещенного в России «Русского добровольческого корпуса» Денис Капустин и актер Кирилл Канахин, оба внесенные в перечень экстремистов и террористов, имеют значительные долги перед государством. По информации правоохранительных органов, у Капустина остались неоплаченные налоги и сборы, а у Канахина накопились долги почти на 510 тыс. рублей, большая часть которых – кредитные обязательства.

    «У Капустина есть неоплаченные налоги и сборы. Задолженность Канахина достигает почти 510 тыс. рублей – более половины из-за кредитной задолженности», – рассказал собеседник агентства, добавив, что по ряду долгов идет принудительное взыскание.

    Согласно материалам суда, по долгам Капустина открывалось исполнительное производство на основании решения мирового судьи Москвы, однако впоследствии дело было прекращено.

    В отношении Канахина открыты восемь исполнительных производств, из которых шесть касаются налогов и сборов, а также кредитов и коммунальных платежей. Из них пять дел уже прекращены по основаниям, предусмотренным законом.

    Капустин был заочно приговорен к пожизненному лишению свободы за организацию нападения диверсантов на Брянскую область и другие преступления. Канахин осужден за участие в этом нападении и боевых действиях против российских войск в Херсонской области. Канахин известен по ролям в телесериалах «Глухарь» и «Участковый».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ФСБ России возбудила уголовное дело в отношении Михаила Ходорковского и 22 членов антивоенного комитета России по обвинению в публичных призывах к терроризму и попытке насильственного захвата власти.

    Суд приговорил жителя Краснодара к 9 годам лишения свободы за попытку присоединиться к запрещенному в России террористическому формированию РДК. Жителю Москвы назначили 10 лет колонии строгого режима за попытки вовлечь других в деятельность запрещенного РДК.

    21 октября 2025, 10:43 • Новости дня
    В России представили дрон-перехватчик для борьбы с беспилотниками

    В России создан высокоскоростной дрон-перехватчик для разгрузки систем ПВО

    Tекст: Мария Иванова

    Московские инженеры разработали дрон-перехватчик с вертикальным взлетом, который нацелен на нейтрализацию самолетных беспилотников и повышение эффективности ПВО.

    Российские инженеры создали высокоскоростной дрон-перехватчик с вертикальным взлетом, предназначенный для уменьшения нагрузки на системы ПВО при массированных атаках беспилотников самолетного типа, сообщает ТАСС.

    Разработку поддерживает «Кулибин-клуб» «Народного фронта», который занимается поиском и внедрением перспективных отечественных технологий для оборонной сферы.

    Разработчик дрона сообщил: «Как вы знаете, большую проблему сейчас представляют дроны самолетного типа – и разведывательные, и ударные, которые летят в том числе по гражданским объектам. Дрон-перехватчик призван сбивать эти беспилотники, разгружая систему ПВО и увеличивая эффективность поражения».

    По его словам, уже изготовлены первые сотни таких БПЛА для испытаний, а предприятие готовится запустить серийное производство. Особенностью дрона стала способность нести взрывчатку, которая активируется автоматически, а также полностью отечественное программное обеспечение.

    В дроне реализованы алгоритмы машинного обучения и элементы искусственного интеллекта российского происхождения. БПЛА способен выполнять автоматический полет на дистанцию 10-15 км, самостоятельно находить, преследовать и поражать цели, совершенствуя навыки с каждым вылетом благодаря обучающим системам.

    «Кулибин-клуб» активно тестирует, отбирает и поддерживает лучшие инженерные решения, помогая выводить их на серийное производство. Благодаря этой инициативе на передовой уже используются тысячи средств радиоэлектронной борьбы, квадрокоптеры и роботизированные тележки для борьбы с вражескими беспилотниками.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в подразделения России в зоне спецоперации на Украине поступили дроны «Тор» с модулями искусственного интеллекта, позволяющими обходить средства радиоэлектронной борьбы противника.

    Беспилотники «Гортензия» теперь способны одномоментно сбрасывать 14 гранатометных выстрелов, что обеспечивает эффект локальной «ковровой бомбардировки» позиций противника.

    Ранее в России представили беспилотную платформу «Зефир-М» с рекордной автономностью.

    21 октября 2025, 13:36 • Новости дня
    Эксперты: Полиция Франции поймает воров, но не вернет драгоценности Лувра

    Reuters: Полиция может поймать воров украшений из Лувра, но не вернуть ценности

    Tекст: Мария Иванова

    Похищение ювелирных украшений из коллекции Наполеона в Лувре за четыре минуты может привести к их безвозвратной утрате, поскольку преступники способны быстро изменить внешний вид драгоценностей и сбыть их на черном рынке, отмечают эксперты.

    Французская полиция может задержать преступников, похитивших 19 октября драгоценности из Лувра, однако вернуть украденное будет крайне сложно, передает Reuters.

    Эксперты отмечают, что подобное ограбление могли совершить только несколько преступных групп, которые, вероятно, уже известны полиции. При этом сами драгоценности очень легко разобрать на отдельные камни и быстро реализовать на черном рынке, передает ТАСС.

    Эксперт по преступлениям против культурного наследия Марк Бальселис объяснил: «Если я краду [картину] Ван Гога – это все равно Ван Гог. Я не могу продать его нигде, кроме как на черном рынке произведений искусства. Однако если я краду ювелирные изделия, я могу сбыть их на черном рынке как драгоценные камни».

    Кристофер Маринелло из Art Recovery International отметил, что после разделения камней шансы вернуть их практически исчезают. По его словам, процент возвращенных украшений крайне низкий и уступает аналогичному показателю по произведениям искусства. Эксперты подчеркивают: главная опасность – именно в скорости, с которой преступники смогут изменить внешний вид драгоценностей.

    Нидерландский специалист Артур Бранд назвал ограбление признаком серьезных проблем в системе безопасности Лувра – самого посещаемого музея мира. Он отметил, что полностью защитить музей невозможно, но если увеличить время, необходимое для проникновения и побега, большинство воров откажутся от своих планов, ведь обычно они рассчитывают уложиться в 6-8 минут.

    Как ранее заявила министр культуры Франции Рашида Дати, преступники потратили на кражу только четыре минуты. По данным следствия, злоумышленники проникли в музей с набережной Сены, где проводились строительные работы, и использовали для этого автовышку. Предыдущее ограбление Лувра произошло в 1998 году – тогда была похищена картина Камиля Коро, которую так и не удалось найти.

    Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему Лувр оказался беззащитен перед грабителями.

    Павел Дуров назвал ограбление Лувра признаком упадка Франции.

    Накануне в Сети появилось видео ограбления Лувра.

    21 октября 2025, 11:28 • Новости дня
    Рябков: ЕС и НАТО работают на срыв всего

    Tекст: Дарья Григоренко

    Страны Евросоюза и НАТО представляют собой наиболее деструктивную силу на международной арене, заявил замглавы МИД России Сергей Рябков.

    Он подчеркнул, что эти государства, по его мнению, работают исключительно на подрыв позиций России и стремятся осложнить выполнение стоящих перед страной задач, передает ТАСС.

    Рябков отметил: «Страны, входящие в ЕС и НАТО, работают на срыв всего. То есть нет ни одного сюжета, который для них представлял бы интерес, кроме как интерес нанести ущерб России, урон, подорвать наши позиции, сделать сложнее решение задач, которые стоят перед нами. Это вот единственная цель всей политики Евросоюза. На сегодня это наиболее деструктивная сила на международной арене».

    Он добавил, что российская сторона осознает эти риски и знает, как им противостоять. Комментарий Рябкова прозвучал в ответ на вопросы о возможном срыве встречи президента России Владимира Путина и американского президента Дональда Трампа в Будапеште. По его словам, Москва готова к любым попыткам дестабилизации и имеет все необходимые инструменты, чтобы соответствующе реагировать.

    Ранее Politico сообщило, что некоторые лидеры стран Евросоюза активно лоббируют свое участие во встрече между президентом России Владимиром Путиным и американским лидером Дональдом Трампом.

    Накануне пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что подготовка встречи лидеров России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Будапеште официально еще не стартовала.

    Глава МИД Венгрии Петер Сийярто предупредил, что большинство политиков Евросоюза попытаются сорвать саммит лидеров России и США, намеченный в Будапеште.

    Газета ВЗГЛЯД писала, почему Владимир Путин и Дональд Трамп договорились провести следующий саммит по Украине в Будапеште.

    21 октября 2025, 03:19 • Новости дня
    Слюсарь: Несущие конструкции атакованной БПЛА многоэтажки не пострадали

    Tекст: Денис Тельманов

    Жильцы многоэтажного дома в Батайске вернулись в свои квартиры после проверки зданий специалистами, несмотря на частичное разрушение стены в результате атаки беспилотника.

    Несущие конструкции жилого дома в Батайске, поврежденного в ходе атаки беспилотника, остались целыми, передает ТАСС. После осмотра здания специалисты разрешили жителям вернуться в свои квартиры, сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.

    Ранее сообщалось, что в результате атаки была частично разрушена стена многоэтажки, и из дома эвакуировали двадцать человек. В ходе обследования взрывотехники завершили работу, не выявив дополнительных угроз для жильцов.

    Слюсарь отметил, что саперы продолжают работу на улице Октябрьской. Помимо повреждения жилого дома, пострадали торговые павильоны, автомобили и здание частного медицинского центра.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Батайске в результате атаки беспилотника повреждена стена высотного дома, а жители были эвакуированы, пострадавших не зафиксировали.

    ПВО за три часа в небе над тремя регионами России уничтожили 15 беспилотников самолетного типа.

    В четырех районах Ростовской области силы ПВО сбили дроны ВСУ, при падении обломков за пределами нескольких районов загорелся камыш.

    21 октября 2025, 11:32 • Новости дня
    Адвокаты подали ходатайство об освобождении Саркози после заключения в тюрьму

    Адвокаты подали ходатайство об освобождении экс-президента Франции Саркози

    Tекст: Мария Иванова

    Защита Николя Саркози потребовала его освобождения после помещения в тюрьму Санте по делу о ливийском финансировании кампании 2007 года.

    Адвокаты бывшего президента Франции Николя Саркози подали ходатайство об его освобождении, сообщает BFMTV.

    Экс-глава государства был помещен в тюрьму Санте 21 октября по делу о ливийском финансировании его предвыборной кампании 2007 года. Адвокат Кристоф Ингрен подтвердил, что соответствующее ходатайство уже поступило на рассмотрение.

    Сам Саркози в письменном заявлении пообещал продолжить разоблачать «судебный скандал», приведший к его заключению. «Я продолжу разоблачать этот судебный скандал, это изнурительное испытание, которое мне пришлось терпеть более 10 лет», – говорится в его заявлении на платформе X. Бывший президент подчеркнул, что расследование началось на основании документа, подделку которого удалось доказать.

    Адвокат Ингрен в эфире телеканала LCI назвал случившееся несправедливостью и добавил, что Саркози намерен доказать свою невиновность. По словам Ингрена, ходатайство об освобождении будет рассмотрено в течение месяца, а сам Саркози встречает сложившуюся ситуацию с решимостью и «яростью», требующей отстоять свою правоту.

    Напомним, во вторник Николя Саркози отправился в тюрьму Санте для отбытия пятилетнего срока заключения по обвинению в получении ливийских средств на избирательную кампанию 2007 года.

    Бывший президент Франции заявил, что не ожидал приговора с немедленным вступлением в силу, даже до апелляции.

    Саркози собирается доказывать свою невиновность и не намерен просить о помиловании у Эммануэля Макрона.

    21 октября 2025, 06:59 • Новости дня
    ВС России отразили две контратаки и взяли в плен солдат ВСУ

    Tекст: Денис Тельманов

    Военные России на харьковском направлении захватили в плен трех украинских солдат, успешно продвинувшись вглубь лесопосадок и отразив атаки противника.

    Российские силы отразили две контратаки Вооруженных сил Украины у населенного пункта Отрадное в Харьковской области, передает ТАСС. По данным российских силовых структур, на участке фронта Меловое – Хатнее штурмовые группы бойцов подразделения «Север» продвинулись на 500 метров в лесопосадках.

    Собеседник агентства отметил: «На харьковском направлении на участке фронта Меловое – Хатнее штурмовые группы бойцов „Севера“ продвинулись на 500 м в лесопосадках, отразив две контратаки противника. В ходе продвижения взяты в плен трое военнослужащих ВСУ».

    Отмечается, что продвижение российских подразделений сопровождалось ожесточенными боями, однако наступление позволило укрепить позиции на данном направлении.

    Бэкграунд

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российский боец с позывным «Перс» ликвидировал двоих противников на Украине, несмотря на лишение автомата после атаки дрона. Украинский военнослужащий Александр Рябенко рассказал, что российские военные относились к нему дружелюбно и с уважением. Два солдата украинской армии сложили оружие в зоне ответственности группировки «Запад» Министерства обороны России за последние сутки.

    21 октября 2025, 07:49 • Новости дня
    Отряд кораблей ТОФ прибыл на военно-морскую базу Таиланда

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Три корабля Тихоокеанского флота пришвартовались на главной военно-морской базе Саттахип, где их торжественно встретили представители ВМС Таиланда.

    Фрегат «Маршал Шапошников», корвет «Гремящий» и танкер «Борис Бутома» прибыли на базу Саттахип королевских ВМС Таиланда, передает ТАСС. Российские моряки были встречены военным оркестром и высокопоставленными офицерами Таиланда. Им вручили традиционные цветочные гирлянды пхуанг малай в знак уважения.

    Командир отряда кораблей ТОФ Алексей Ульяненко в приветственной речи заявил: «Мы с большим удовольствием в очередной раз пришли в Королевство Таиланд. Нам здесь все знакомо, мы будем рады приходить к вам снова и снова».

    Деловой заход кораблей продлится до 25 октября. Во время визита пройдут совместные учения по связи и маневрированию в территориальных водах Таиланда.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, атомный крейсер «Император Александр III» вернулся на Камчатку. Корветы «Резкий» и «Герой» начали учения с атомными подлодками и комплексами «Бастион». Большой противолодочный корабль «Адмирал Трибуц» отразил налет беспилотников и катеров «противника» на учениях в Японском море.

