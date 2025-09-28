Кремль заявил об актуальности учета ядерных арсеналов Британии

Tекст: Ольга Иванова

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС, заявил, что диалог по судьбе Договора по сокращению стратегических наступательных вооружений должен начинаться между Москвой и Вашингтоном, поскольку ДСНВ – это двусторонний документ.

Песков подчеркнул: «Здесь нужно начинать переговоры, безусловно, на двустороннем уровне. Все-таки ДСНВ – это двусторонний документ. Но в дальнейшем абстрагироваться от этих арсеналов не получится. Тем более что эти арсеналы являются составляющей в целом проблемы мировой европейской безопасности и стратстабильности».

По словам Пескова, вопрос учета ядерных арсеналов Лондона и Парижа неизбежен, учитывая их влияние на европейскую безопасность и стратегическую стабильность. Это требование остается в силе даже с учетом новых инициатив президента России.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин заявил о готовности сохранить ограничения по Договору о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) после 2026 года. Президент США Дональд Трамп ознакомился с соответствующим предложением Путина по ДСНВ.



