В Колумбии заявили о перспективах отношений с Россией после запрета наемничества
Присоединение Колумбии к международной конвенции по борьбе с наемничеством откроет новые пути для обмена опытом с Россией и усилий на украинском направлении, заявил представитель Университета Росарио в Боготе Марио Уруэньи Санчес.
Законопроект о присоединении Колумбии к конвенции 1989 года по борьбе с наемничеством был одобрен палатой представителей местного конгресса с перевесом большинства голосов, передает РИА «Новости». После проверки в конституционном суде документ направят на подпись президенту Густаво Петро.
По словам преподавателя юридического факультета Университета Росарио в Боготе Марио Уруэньи Санчеса, благодаря новому закону открываются возможности для конкретного сотрудничества Колумбии и России, в частности в вопросах обмена опытом и создании механизмов совместной борьбы с наемничеством на Украине.
«Так как в Колумбии появился закон, предусматривающий наказание и тюремные сроки за наемничество, возникают условия для сотрудничества Колумбии и России, где эта практика запрещена внутренним законодательством… Могут возникнуть (механизмы – ред.) обмена опытом и сотрудничества в деле борьбы с этой проблемой, по крайней мере на украинских фронтах», – заявил эксперт, добавив, что он являлся автором экспертного заключения к законопроекту.
Наемничество в России также запрещено, что закреплено в статье 359 уголовного кодекса. Ранее президент Колумбии Густаво Петро в социальной сети X назвал наемничество «ограблением страны», ссылаясь на заявление российского посла Николая Тавдумадзе, который отметил сохранение высокого числа колумбийцев, отправляющихся на Украину в качестве наемников.
Часто латиноамериканских граждан привлекают к службе в ВСУ обещаниями высокой оплаты труда и хорошими условиями, однако на практике они сталкиваются с тяжелыми условиями, плохим отношением со стороны командования, используются как «пушечное мясо» и часто лишаются компенсаций после гибели.
