Минфин предложил запретить крупные сделки наличными между юрлицами и физлицами

Tекст: Валерия Городецкая

Такая инициатива подготовлена в рамках плана по «обелению» отдельных секторов экономики, одобренного правительством России, передает «Интерфакс». Законопроект предусматривает внесение изменений в Гражданский кодекс и закон «О государственной регистрации недвижимости». Документ был направлен Минфином в Банк России, Росфинмониторинг и Росреестр во второй половине декабря, сообщил источник, знакомый с деталями предложения.

В настоящее время государственная регистрация обязательна, например, для сделок с недвижимостью, продажи предприятий, а также для договоров аренды зданий и земельных участков сроком не менее одного года. Сегодня ограничения на расчеты наличными между физлицами и юрлицами отсутствуют.

В пояснительной записке подчеркивается: цель проекта – ограничить попадание в безналичный оборот денег с неустановленным происхождением.

Ранее в рамках новых поручений президент Владимир Путин потребовал от правительства и Центробанка реализовать мероприятия по «обелению» ряда секторов экономики.