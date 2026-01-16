Tекст: Елизавета Шишкова

Виновный в подрывах газопроводов «Северный поток» хорошо известен, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает РИА «Новости».

По его словам, на вопрос журналистов о постановлении Федерального верховного суда Германии Песков ответил: «Кто это – уже хорошо известно».

Согласно опубликованному на сайте Верховного суда Германии документу, суд считает весьма вероятным, что бывший офицер ВСУ, ранее известный как Сергей Кузнецов, совершил диверсию на «Северных потоках» по поручению иностранного государства. Мужчину арестовали в Италии, после чего экстрадировали в Германию.

Песков также прокомментировал стиль формулировок немецкого суда, передает ТАСС. «Это все в стиле highly likely, [формулировка в постановлении] высокая доля вероятности – это highly likely», – сказал Песков.

Представитель Кремля подчеркнул, что не уверен в уместности таких формулировок в судебном вердикте.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Верховный федеральный суд Германии считает, что взрывы на трубопроводах «Северный поток» и «Северный поток – 2» были совершены по заказу иностранного государства, в частности Украины.

Суд ФРГ взял под стражу гражданина Украины Сергея К. по подозрению в причастности к подрыву газопроводов.

Результаты расследования диверсий на «Северных потоках» угрожают единству Европы и ослабляют поддержку Киева со стороны Германии.