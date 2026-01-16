  • Новость часаРоссийские войска освободили Жовтневое в Запорожской области и Закотное в ДНР
    Мнения
    Ольга Андреева Ольга Андреева Интеллигенция страдает наследственным анархизмом

    Мы имеем в анамнезе опыт страны, где несколько поколений русских интеллигентов были воспитаны в одном-единственном убеждении – государство всегда неправо. А ведь только государство, а вовсе не «прогрессивная общественность» несет реальную ответственность за благополучие страны.

    8 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов Стоит ли радоваться «отмене» международного права

    «Не в силе Бог, а в правде». Европе и Америке этот принцип неведом, а у нас он известен каждому. Выхватывать куски, рыскать по миру, ища, где что плохо лежит – это совсем не по-нашему. Россия может утвердить себя только как полюс правды, искренности, человечности. Именно этого не хватает сегодня многим народам, всё острее ощущающим себя дичью.

    11 комментариев
    Игорь Переверзев Игорь Переверзев Морского права больше нет

    Действия Трампа в первых числах 2026 года не намекают, а прямо-таки кричат, что он готов обрушить мировую экономику. Морская торговля сегодня – ее фундамент. Трамп готов этот фундамент подорвать.

    13 комментариев
    16 января 2026, 13:50

    Песков назвал известным виновного в подрывах «Северных потоков»

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что виновный в подрыве газопроводов «Северный поток» уже хорошо известен, а формулировки немецкого суда основаны на предположениях.

    Виновный в подрывах газопроводов «Северный поток» хорошо известен, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает РИА «Новости».

    По его словам, на вопрос журналистов о постановлении Федерального верховного суда Германии Песков ответил: «Кто это – уже хорошо известно».

    Согласно опубликованному на сайте Верховного суда Германии документу, суд считает весьма вероятным, что бывший офицер ВСУ, ранее известный как Сергей Кузнецов, совершил диверсию на «Северных потоках» по поручению иностранного государства. Мужчину арестовали в Италии, после чего экстрадировали в Германию.

    Песков также прокомментировал стиль формулировок немецкого суда, передает ТАСС. «Это все в стиле highly likely, [формулировка в постановлении] высокая доля вероятности – это highly likely», – сказал Песков.

    Представитель Кремля подчеркнул, что не уверен в уместности таких формулировок в судебном вердикте.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Верховный федеральный суд Германии считает, что взрывы на трубопроводах «Северный поток» и «Северный поток – 2» были совершены по заказу иностранного государства, в частности Украины.

    Суд ФРГ взял под стражу гражданина Украины Сергея К. по подозрению в причастности к подрыву газопроводов.

    Результаты расследования диверсий на «Северных потоках» угрожают единству Европы и ослабляют поддержку Киева со стороны Германии.

    14 января 2026, 11:35
    На Украине решили испытать немецкие БМП Lynx KF41
    На Украине решили испытать немецкие БМП Lynx KF41
    @ Rheinmetall Defence/Wikipedia

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Партия новых немецких боевых машин Lynx KF41, адаптированных для украинской армии, ожидается к прибытию в ближайшие недели, вскоре туда прибудет пять таких единиц.

    Работу машин финансирует немецкое правительство, они ожидаются на украинской территории в течение нескольких недель, пишет The War Zone.

    Один экземпляр уже был передан для испытаний в конце 2024 года, после чего было принято решение о закупке новой партии. Директор Rheinmetall Армин Паппергер выразил благодарность Украине за доверие и отметил вклад немецкого правительства в финансирование первой поставки.

    Стоимость контракта не раскрывается, но оценивается в диапазоне десятков миллионов евро. Машины Lynx KF41 поставляются в специальной модификации для украинских условий, с двухместной башней Lance, способной использовать различные виды вооружения.

    На сегодняшний день башня может быть оснащена автоматическими пушками калибра 30 или 35 мм, а также противотанковыми ракетами Spike-LR и дополнительным вооружением.

    Боевая масса KF41 составляет около 44 тонн, экипаж – три человека, десант – до восьми военнослужащих. Машина развивает скорость до 80 км/ч и обладает высоким уровнем защиты, включая возможность установки активных систем.

    Помимо стандартной версии, Rheinmetall предлагает специализированные модификации Lynx, что также может заинтересовать украинскую сторону.

    Компания Rheinmetall рассматривает вариант организации производства этих машин на территории Украины, что позволит снизить логистические издержки и расширить возможности технической поддержки. В перспективе Украина может стать второй страной после Венгрии, где KF41 будут не только эксплуатироваться, но и производиться.

    Ранее Германия уже поставляла Украине разные виды бронетехники, однако Lynx KF41 стал первой абсолютно новой машиной этого класса, переданной не из запасов, а специально изготовленной для Киева. Эксперты связывают дальнейший успех KF41 на мировом рынке с результатами боевого применения этой машины в украинской армии.

    Ранее в Сети опубликовали видео ВСУ с американской системой Tempest, оснащенной ракетами Hellfire, предназначенной для поражения беспилотников и других целей.

    Комментарии (18)
    13 января 2026, 19:15
    В ФРГ обвинили двух украинцев в подготовке диверсий

    В ФРГ обвинили двух украинцев в подготовке диверсий по заданию спецслужб России

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Два гражданина Украины в Германии подозреваются в планировании диверсий с использованием посылок и отслеживании маршрутов доставки с помощью GPS-датчиков, сообщили в прокуратуре страны.

    Генеральная прокуратура Германии предъявила обвинения двум гражданам Украины. В числе обвиняемых названы Даниил Б. и Владислав Т., которые, по утверждению ведомства, вместе с неким Евгением Б. отправили из Кельна на Украину две посылки с GPS-датчиками в конце марта 2025 года, передает ТАСС.

    По версии прокуратуры, подозреваемые намеревались отследить маршруты доставки и процедуру транспортировки посылок для последующего вложения в них самодельных взрывных и зажигательных устройств. В сообщении уточняется: «Они должны были приводиться в действие во время транспортировки».

    Даниил Б. и Владислав Т. были задержаны на территории Германии 9 и 10 мая 2025 года, а Евгений Б. был задержан 13 мая в Швейцарии и выдан немецким властям 23 декабря 2025 года. По утверждению прокуратуры, задание обвиняемые получили от российских спецслужб через посредников в Мариуполе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее в Германии начали судить граждан России, Украины и Армении по обвинению в шпионаже в пользу России. Следствие по делу длилось почти полтора года, а задержание подозреваемых произошло в июне 2024 года.

    До этого офицер бундесвера был приговорен к трем с половиной годам лишения свободы за предполагаемый шпионаж в пользу России.

    Комментарии (4)
    31 декабря 2025, 09:59
    Чего ждать? Последнее видео 2025 года

    Уходящий год был непростым. И следующий тоже будет насыщенным. Деловая газета ВЗГЛЯД поздравляет подписчиков и читателей с наступающими праздниками. В новом году будем держаться вместе!

    Комментарии (0)
    15 января 2026, 21:56
    Der Spiegel: Суд ФРГ считает виновной в подрыве «Северных потоков» Украину
    Der Spiegel: Суд ФРГ считает виновной в подрыве «Северных потоков» Украину
    @ Danish Defense Ministry/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Верховный федеральный суд Германии с высокой долей вероятности считает, что взрывы на трубопроводах «Северный поток» и «Северный поток – 2» были совершены по заказу иностранного государства, в частности Украины, сообщает Der Spiegel.

    По данным Der Spiegel, Федеральный верховный суд Германии считает, что взрывы на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток – 2» были организованы «по заказу иностранного государства», причем речь идет, в частности, об Украине, передает ТАСС.

    Согласно публикации, к такому выводу суд пришел в постановлении от 10 декабря, которое было обнародовано 15 января.

    В документе говорится, что следствие располагает «весомыми доказательствами» причастности к подрывам именно украинской стороны. Журнал отмечает, что суд прямо указывает на Украину, хотя формулировка остается осторожной – «с высокой долей вероятности».

    Постановление было вынесено в рамках рассмотрения апелляции защиты украинского гражданина Сергея К., подозреваемого в участии в организации взрывов. Он был задержан в прошлом году в Италии и сейчас содержится под стражей в Германии.

    Следственный судья Верховного суда Германии распорядился взять под стражу подозреваемого в организации взрывов на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток – 2».

    СМИ сообщали, что расследование Германией подрыва «Северных потоков» сочли угрозой единству Европы и поддержке Украины.

    Комментарии (16)
    15 января 2026, 11:07
    Германия отправила на защиту Гренландии от США 13 солдат
    Германия отправила на защиту Гренландии от США 13 солдат
    @ Evgeniy Maloletka/AP/TASS

    Tекст: Дарья Григоренко

    Германия отправила в Гренландию 13 солдат для участия в военной миссии по защите острова от возможных действий США, сообщили СМИ.

    Как пишет Bloomberg, Германия возглавит европейское военное присутствие на территории Гренландии после того, как встреча представителей Дании и Гренландии с вице-президентом США Дж. Д. Вэнсом и госсекретарём Марко Рубио не привела к разрешению разногласий.

    По данным министерства обороны Германии, задача группы – «исследовать условия для возможного военного участия в поддержке Дании при обеспечении безопасности в регионе, например, в вопросах морского наблюдения».

    Помимо Германии, к миссии присоединятся Франция, Швеция, Норвегия и Британия. Франция примет участие в совместных учениях, Швеция отправляет нескольких офицеров, Норвегия – двоих, а Британия – одного. Ожидается, что разведывательная группа прибудет в Нуук уже на этой неделе, чтобы подготовиться к учебным манёврам Arctic Endurance, которые в будущем станут регулярными.

    Европейские делегации направлены в Гренландию по просьбе Дании. Это призвано продемонстрировать серьёзное отношение к вопросам безопасности и попытку ослабить угрозу возможного контроля острова со стороны США. Несмотря на скромное военное присутствие, страны ЕС стремятся показать свою готовность поддержать союзника.

    Гренландия оказалась в центре внимания из-за стратегического расположения и богатых минеральных ресурсов. Министр иностранных дел Дании Ларс Лёкке Расмуссен отметил, что «в Арктике нужно делать больше» и добавил, что сейчас «мы ждём более сильных обязательств от США, и это парадокс».

    По итогам переговоров стороны договорились создать рабочую группу для определения дальнейших шагов, однако США не отказались от требований о контроле над островом. Дональд Трамп подчеркнул, что Гренландия нужна «для национальной безопасности» и напомнил, что если США не увеличат присутствие, то это может сделать Россия или Китай.

    Ранее сообщалось, что Германия может направить в Гренландию военных на этой неделе.

    Президент США Дональд Трамп заявил, что Дания не способна защитить Гренландию «двумя упряжками». Трамп также заявил, что Гренландия имеет стратегическое значение для строительства системы противоракетной обороны «Золотой купол».

    Накануне министерство обороны Дании направило в Гренландию военную технику и передовой отряд, который готовится к приему более крупных сил армии и других подразделений оборонного ведомства.

    Комментарии (14)
    15 января 2026, 14:21
    Мерц назвал Россию европейской страной
    Мерц назвал Россию европейской страной
    @ Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Канцлер Германии Фридрих Мерц назвал Россию европейской страной и выразил надежду на восстановление баланса в отношениях между Евросоюзом и Москвой.

    Он выступил с этой позицией на новогоднем приеме, обращаясь к представителям бизнеса в городе Галле, передает ТАСС.

    «Если нам удастся добиться возвращения мира и свободы в Европу, если мы, наконец, снова найдем баланс в отношениях с нашим крупнейшим европейским соседом, а именно с Россией, если воцарится мир, если будет обеспечена свобода – если нам все это удастся, то ЕС, то тогда и мы в ФРГ выдержим очередное испытание и сможем с уверенностью смотреть в будущее и после 2026 года», – заявил Мерц, его слова приводит пресс-служба правительства ФРГ.

    Мерц также акцентировал, что его слова о России не связаны с тем, что он выступает на востоке Германии. По его словам, такие же высказывания он сделал бы и в любой другой части страны. Канцлер подчеркнул, что считает Россию европейской страной.

    Напомним, Германия разделила с Британией первое место в декабрьском рейтинге недружественных правительств, составленном газетой ВЗГЛЯД.

    Комментарии (12)
    13 января 2026, 22:44
    Лидер АдГ Вайдель заявила о крахе бизнес-модели Германии без ресурсов России

    Tекст: Антон Антонов

    Нехватка энергоресурсов из России приводит к «краху всей бизнес-модели Германии», заявила сопредседатель партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Алис Вайдель.

    Вайдель призвала к немедленному прекращению «провального эксперимента по энергетическому переходу» и возвращению к атомной энергетике. «И прежде всего, нам нужны доступные ресурсы – газ и нефть, которые мы можем получать из России. Недостающие ресурсы из России приводят к краху всей бизнес-модели Германии, которая исключительно хорошо работала на протяжении десятилетий», – приводит ее слова ТАСС.

    Она подчеркнула, что немецкая экономика десятилетиями успешно развивалась. Политик отметила, что Германия смогла стать мировым лидером в автомобильной и химической промышленности исключительно благодаря низким затратам на энергию. Вайдель подчеркнула, что без дешевых энергоресурсов конкурентоспособность немецких компаний оказывается под угрозой.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, экономика Германии демонстрирует спад второй год подряд. Страна переживает самую продолжительную стагнацию за всю свою послевоенную историю.

    Комментарии (0)
    15 января 2026, 17:59
    Захарова призвала ФРГ ответить за детали Rheinmetall для удара ВСУ по Хорлам

    Захарова призвала ФРГ ответить по деталям Rheinmetall для удара ВСУ по Хорлам

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Официальный представитель МИД Мария Захарова указала на гибель 29 человек в поселке Хорлы Херсонской области при атаке ВСУ дронами, собранными из немецких комплектующих, и потребовала реакции Берлина.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова призвала журналистов обратиться к властям ФРГ за комментариями по поводу использования ВСУ беспилотников германского производства, передает ТАСС. По словам Захаровой, в результате атаки дронов на село Хорлы Херсонской области в первые минуты 2026 года погибли 29 человек, среди которых были двое детей, еще 31 человек, включая пятерых несовершеннолетних, получили ранения.

    Дипломат заявила: «Режим Зеленского решил отыграться на мирных гражданах нашей страны, и в первые минуты 2026 года боевики ВСУ совершили преднамеренный налет беспилотников на кафе и гостиничный комплекс в селе Хорлы Херсонской области, где на празднование Нового года собрались семьи с детьми».

    Захарова особо подчеркнула, что имеются сведения о сборке использованных дронов из деталей, произведенных немецким концерном Rheinmetall. Она обратилась к средствам массовой информации с предложением запросить официальные комментарии в МИД ФРГ, общественных организациях и Союзе журналистов Германии, чтобы узнать их позицию по этому поводу.

    Захарова также заявила, что ответственность за гибель российских женщин и детей несут власти Берлина и все европейские страны, которые поставляют вооружения на Украину, становясь, по ее словам, соучастниками убийств мирных жителей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, также в четверг Захарова поставила под сомнение слова главы МИД ФРГ Йоханна Вадефуля о «многогранных» исторических связях Германии и США.

    Она заявила, что считает виновными в гибели людей в Херсонской области всех, кто поддерживает и финансирует боевиков на Украине.

    Напомним, что германский концерн Rheinmetall планирует поставить на Украину первую партию боевых машин пехоты Lynx KF41 в начале 2026 года.

    Комментарии (3)
    13 января 2026, 16:52
    Большинство жителей ФРГ поддержали военную помощь Дании при атаке США

    Опрос: 62% жителей ФРГ поддержали военную помощь Дании при нападении США на Гренландию

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Большинство опрошенных жителей Германии выступили за военную поддержку Дании странами-союзниками НАТО в случае нападения США на Гренландию.

    Более 60% жителей Германии считают, что страна должна поддержать Данию военной помощью в случае нападения США на Гренландию, передает ТАСС со ссылкой на исследование компании Forsa для журнала Stern. В опросе приняли участие чуть больше 1 тыс. человек, проводился он 8-9 января. Погрешность исследования не превышает 3 процентных пункта.

    Респондентам задали вопрос, следует ли Германии вместе с другими странами НАТО откликнуться на запрос Дании о военной поддержке в случае нападения США на Гренландию. Положительно ответили 62% опрошенных, 32% выступили против, еще 6% затруднились с ответом.

    Среди политических предпочтений только избиратели «Альтернативы для Германии» в большинстве (59%) высказались против такого шага, тогда как 37% поддержали идею помочь Дании. Сторонники других партий, в том числе 75% избирателей «Зеленых», высказались за поддержку Дании.

    Также отмечаются различия в ответах между жителями восточных и западных земель Германии. На востоке 56% респондентов выступили за помощь Дании и 39% против, а на западе эту идею поддержали 63%, против – 31%.

    Ранее во вторник глава МИД Германии Йоханн Вадефуль выразил надежду на достижение компромисса с США по вопросу Гренландии и подтвердил готовность поддержать арктическую миссию НАТО. А канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что Германия поддерживает обсуждение вопроса безопасности Гренландии на уровне НАТО и согласна с планами военного присутствия в Арктике.

    Еврокомиссар Андрюс Кубилюс предупредил о возможном конце НАТО в случае захвата Трампом Гренландии.

    Напомним, накануне в Конгресс США внесли законопроект об аннексии Гренландии и предоставлении ей статуса штата.


    Комментарии (0)
    15 января 2026, 00:59
    МВД Германии признало отсутствие связи блэкаута в Берлине с Россией

    Глава МВД ФРГ Добриндт: Нет свидетельств связи блэкаута в Берлине с Россией

    Tекст: Антон Антонов

    Власти Германии не нашли доказательств причастности России к поджогу кабельного моста, приведшему к отключению электричества в Берлине, заявил министр внутренних дел ФРГ Александр Добриндт.

    По его словам, речь идет именно о левом терроре. «По крайней мере, на данный момент мы не можем доказать наличие такой связи [леворадикальных группировок с Россией]», – приводит слова Добриндта РИА «Новости».

    Министр сообщил, что расследование поджога кабельного моста, повлекшего масштабное отключение электричества в столице Германии, ведется в отношении нескольких групп, которые действуют независимо друг от друга.

    Добриндт также не исключил возможность новых терактов со стороны леворадикалов, отметив, что правоохранительные органы пока не знают, когда и каким образом может быть нанесен следующий удар. Он заявил, что левый террор остается одной из главных проблем для страны и с этим явлением необходимо бороться.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Берлина объявили режим чрезвычайной ситуации после крупного пожара на кабельном мосту. Анархистская группировка «Вулкан» взяла на себя ответственность за поджог, который привел к отключению электричества в нескольких районах города. В результате десятки тысяч жителей и предприятия остались без электроснабжения.

    Комментарии (0)
    15 января 2026, 12:52
    Мерц призвал немцев работать больше
    Мерц призвал немцев работать больше
    @ dts Nachrichtenagentur/imago-images/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Канцлер Германии Фридрих Мерц подверг критике отношение немцев к труду и призвал жителей страны больше работать.

    Канцлер Германии Фридрих Мерц подверг критике отношение немцев к труду и призвал граждан усиленно работать, передает ТАСС.

    В беседе с каналом NTV Мерц подчеркнул: «В целом производительность нашей экономики недостаточно высокая. Если сказать еще яснее, при таком балансе между работой и личной жизнью и четырехдневной рабочей неделей процветание нашей страны, которое у нас есть сегодня, в будущем не удастся сохранить. И поэтому мы должны больше работать».

    Глава правительства обратил внимание на разницу в трудовой занятости между Германией и Швейцарией, отметив, что швейцарцы в среднем трудятся на 200 часов в год больше. Мерц заявил, что между гражданами обеих стран нет «генетических различий», а основное отличие заключается в трудовых издержках, которые в Германии остаются слишком высокими.

    По мнению канцлера, для поддержания экономического благополучия Германии необходимо снижать трудовые издержки и пересматривать отношение к балансу между личной жизнью и работой. Мерц уверен, что без изменений страна рискует потерять нынешний уровень процветания.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Мерц назвал своим везением рождение в Западной Германии.

    Мерц отметил неустойчивость социального устройства в современной Германии.

    Политик предрек Европе новый долговой кризис.

    Комментарии (0)
    15 января 2026, 11:28
    Захарова опровергла «историческую близость» Германии и США

    Tекст: Вера Басилая

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова поставила под сомнение слова главы МИД ФРГ Йоханна Вадефуля о «многогранных» исторических связях Германии и США, отметив ограниченность германского влияния.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление главы МИД ФРГ Йоханна Вадефуля о «исторически сложившихся отношениях» Германии и Соединенных Штатов.

    Захарова в своем Telegram-канале заявила, что назвать Германию «наиболее исторически близкой для Америки страной» сложно, подчеркнув, что немецкое культурное влияние в США всегда было ограничено и уступало британскому, ирландскому и итальянскому наследию.

    Дипломат обратила внимание, что у Германии с США нет ни общего языка, ни общей валюты, ни совместных границ, в отличие от других государств, исторически связанных с Германией. Она также подчеркнула, что Берлин не реализует с Вашингтоном масштабных торговых или инфраструктурных проектов и не делит с ним континент.

    Захарова напомнила о глубоких связях Германии с Австрией, Швейцарией и Лихтенштейном, а также о том, что в истории США не было правителей из немецких королевских домов.

    «Возможно, мы не до конца понимаем значение слова "многогранность"?», – иронично резюмировала Захарова.

    Ранее глава МИД Германии Йоханн Вадефуль выразил надежду на достижение компромисса с США по вопросу Гренландии. Германия подчеркнула готовность поддержать арктическую миссию НАТО.

    Комментарии (0)
    15 января 2026, 13:05
    Украинским беженцам в Германии посоветовали быстрее найти работу

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Украинские беженцы, прибывшие в Германию после 1 апреля 2025 года, должны будут поторопиться с поиском работы после отмены выплаты им базового социального пособия Burgergeld, заявила министр труда ФРГ Бэрбель Бас.

     Бас заявила, что украинские беженцы, въехавшие в Германию после первого апреля 2025 года, лишатся права на базовое социальное пособие Burgergeld, передает РИА «Новости».

    Вместо этого им будет назначено более низкое пособие для просителей убежища, согласно законопроекту, который бундестаг рассматривает в первом чтении. Документ ранее был одобрен правительством страны.

    Бас, представляя законопроект в парламенте, подчеркнула: «Те, кто может работать, должны приложить усилия как можно скорее найти работу. При этом агентства по трудоустройству, конечно, могут оказать поддержку и консультационную помощь».

    Министр пояснила, что переход к новым условиям будет организован так, чтобы не создавать чрезмерной нагрузки ни для самих беженцев, ни для муниципалитетов, ни для центров занятости. Изменение статуса пособий приведет к смене правового положения вновь прибывающих украинцев.

    С 2022 года в ФРГ прибыли более 1,2 млн граждан Украины. По данным федерального агентства по трудоустройству, на ноябрь около 360 тыс. украинских беженцев уже нашли работу, а по состоянию на август 134 тыс. мужчин из Украины в возрасте от 18 до 55 лет получали базовое пособие.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Германию с августа приехали около 20 тыс. мужчин с Украины.

    Украинцев в Германии уравняли в правах с беженцами из других стран.

    Глава ХСС Германии предложил отменить выезд молодых мужчин с Украины.

    Комментарии (0)
    15 января 2026, 13:29
    WDR: Германия начала отказывать во входе якобы связанных с Россией судам

    Tекст: Дарья Григоренко

    Германия начала запрещать вход в свои территориальные воды судам, которые власти страны считают связанными с Россией или относят к так называемому теневому флоту России, сообщили СМИ.

    Как передают WDR, NDR и газета Suddeutsche Zeitung со ссылкой на источники, за последние недели немецкие пограничники не разрешили заходить в свои воды сразу нескольким судам, среди которых научно-исследовательское судно «Академик Борис Петров», а также нефтяные танкеры Chariot Tide и Tavian.

    Власти объясняют эти меры борьбой с обходом санкций и усилением контроля за судами, которые, по их мнению, могут быть причастны к перевозке российской нефти, передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 7 января власти США задержали российский танкер «Маринера» в нейтральных водах Атлантики. Также в среду американские военные провели операцию по задержанию танкера Sophia в международных водах Карибского моря.

    9 января американские власти начали задержание судна Olina в водах Карибского бассейна.

    Комментарии (0)
    14 января 2026, 14:31
    Неизвестные сорвали флаг Ирана в посольстве в Берлине

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В столице Германии несколько неизвестных проникли на территорию иранского посольства, сорвали государственный флаг и попытались установить другие полотнища, сообщают информагентства.

    На территорию посольства Ирана в Берлине проникли неизвестные и сорвали государственный флаг, сообщает ТАСС, ссылаясь на Berliner Zeitung.

    Инцидент произошел вечером во вторник, примерно в 22.45 по местному времени (0.45 среды по мск), когда двое мужчин преодолели ограду дипмиссии, пока их сообщники отвлекали внимание охраны.

    Как уточняет издание, злоумышленники попытались водрузить на флагшток шахские флаги, однако сделать это не смогли и скрылись с места происшествия. Один из нападавших был травмирован при попытке покинуть территорию посольства.

    Полиция Берлина начала расследование случившегося. Нападение произошло на фоне массовых протестов в Иране, начавшихся в конце декабря 2025 года из-за резкого падения курса национальной валюты. Власти Ирана обвинили в организации беспорядков Израиль и США, а участников массовых акций назвали террористами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне финская полиция начала расследование после инцидента в посольстве Ирана в Хельсинки. В свою очередь посольство РФ в Иране призвало россиян соблюдать меры безопасности в связи с протестами в Исламской республике.

    Комментарии (0)
    16 января 2026, 03:55
    Tagesschau сообщил о запрете танкеру Tavian зайти в воды Германии

    Tagesschau сообщил о запрете танкеру Tavian зайти в воды Германии

    Tекст: Катерина Туманова

    По информации ряда немецких СМИ, федеральные полицейские 10 января запретили нескольким российским судам проходить через немецкие территориальные воды, в частности, подобная участь постигла танкер Tavian, который заподозрили в принадлежности к российскому «теневому флоту».

    «Ранним утром 10 января танкер Tavian вошел в немецкое Северное море. Корабль принадлежит российскому теневому флоту и рассматривается федеральной полицией как «корабль-зомби», которого на самом деле не должно быть», – описывает ситуацию портал Tagesschau.

    Федеральная полиция отправляет вертолет и вызывает капитана танкера Tavian, чтобы просмотреть необходимые документы, а танкер в это время находится к западу от Шлезвиг-Гольштейна и направляется в Балтийское море.

    Полиция ФРГ полагает, что танкер следует в один из российских нефтяных портов недалеко от Санкт-Петербурга.

    Поиск в базах данных о перемещении судов и мониторинге воздушного пространства показывает, что вертолет федеральной полиции приближался к танкеру в указанное время. Когда судно прошло Данию и снова приблизилось к Северному морю, на этот раз у Фленсбурга, федеральная полиция отправила сообщение о том, что танкеру будет запрещен вход в немецкие территориальные воды.

    «Проверка документов подтвердила подозрения властей: судно ходит под фальшивым флагом, а его идентификационный номер также поддельный. С 2021 года она находится в санкционном списке США», – сказано в материале.

    Вечером воскресенья танкер покинул Балтийское море.

    «Очевидно, капитан боялся, что его судно может быть захвачено», – считают в Германии.

    Ранее ряд СМИ Германии сообщил, что страна начала отказывать во входе в свои воды якобы связанных с Россией судам.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Bloomberg сообщило, что «теневой флот» начал переходить под флаг России. Несколько танкеров у побережья Венесуэлы  поменяли свои флаги на российские после начала морской блокады американским флотом. Times сообщила, что Британия готовит спецназ для захвата танкеров «теневого флота».

    В Госдуме обсудили возможные варианты защиты российских танкеров от действий США.

    Комментарии (0)
