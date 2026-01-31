Противолодочный самолет США был замечен у границы с Ираном

Tекст: Дмитрий Зубарев

Патрульный противолодочный самолет ВВС США Boeing P-8A Poseidon был замечен над нейтральными водами Персидского и Оманского заливов в непосредственной близости от границы с Ираном, передает ТАСС. Об этом сообщил источник в авиадиспетчерских кругах, отметив, что самолет выполняет полет на высоте чуть выше 6 тыс. метров.

Источник рассказал, что Boeing P-8A взлетел с аэродрома, расположенного в Бахрейне. Он также подчеркнул, что за несколько дней до этого в тех же районах фиксировали полеты американского беспилотника Northrop Grumman MQ-4C Triton.

Этот аппарат способен вести разведку на значительных расстояниях и находился в воздухе ежедневно по 10-15 часов, добавил собеседник агентства. По его словам, беспилотник может дополнять работу патрульных самолетов, таких как Boeing P-8 Poseidon.

Как писала газета ВЗГЛЯД, США перебросили военные самолеты с баз в Германии на Ближний Восток.

Вашингтон переместил эмиров запрещенного в России ИГ с территории Сирии в Ирак.

Американские военные нарастили свою группировку у границ Ирана на фоне обсуждения возможного удара.