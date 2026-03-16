Дмитриев спрогнозировал рост цен на нефть выше 150 долларов
Глава РФПИ, спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев предположил, что стоимость нефти в ближайшие несколько недель может превысить 150 долларов за баррель.
Дмитриев заявил, что стоимость нефти в ближайшие недели может превысить 150 долларов за баррель, передает РИА «Новости». В своем сообщении в соцсети Х он отметил: «Сейчас на пути к 150 долларам и выше в ближайшие 2-3 недели, поскольку перебои сказываются не только на логистике, но и на самой добыче».
Дмитриев таким образом прокомментировал публикацию The Wall Street Journal, в которой руководители крупнейших нефтяных компаний США предупредили власти страны о риске усугубления энергетического кризиса, вызванного военным конфликтом на Ближнем Востоке.
Ситуация осложняется ударами США и Израиля по целям на территории Ирана, включая Тегеран, что привело к разрушениям и жертвам среди мирного населения. В ответ Иран наносит удары по израильским объектам и военным базам США в регионе.
В результате эскалации практически прекратилось судоходство через Ормузский пролив, являющийся основным маршрутом поставок нефти и сжиженного газа с Ближнего Востока. На фоне роста угроз страховщики повышают премии и пересматривают страховое покрытие для судов, что дополнительно подталкивает нефтяные котировки вверх.
Как писала газета ВЗГЛЯД, стоимость нефти Brent и WTI резко выросла. Япония приняла решение распечатать стратегические запасы нефти. Германия начала использовать собственные нефтяные резервы из-за ситуации с Ираном.