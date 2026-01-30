Зеленский отказался приезжать в Москву для переговоров

Психолог назвала лучшее время, чтобы бросить пить и курить

Психолог Тамурова: Большинство начавших «жизнь заново» с Нового года срываются к концу января

Tекст: Татьяна Косолапова

Новый год, объясняет специалист, создает иллюзию «чистого старта», но мотивация быстро угасает без поддержки и стратегий. Исследования показывают провал к концу января трех из пяти попыток бросить курить, так как люди недооценивают триггеры вроде стресса или социальных ситуаций.

«Самое благоприятное время для бросания вредных привычек – это когда человек испытывает высокую внутреннюю мотивацию, а не привязан к календарным датам вроде Нового года. Новый год часто провоцирует неудачи из-за внешнего давления и отсутствия плана, где до 60–87% обещаний срываются в первые недели», – говорит Тамурова.



Тем не менее начать жизнь без вредных привычек вовсе не сложно – важно лишь подобрать подходящий момент, отмечает специалист. «Выбирайте период максимального комфорта, когда у вас меньше всего стрессов. Для сложных привычек, например, таких как алкоголь, курение, отказ организовывать стоит тогда, когда есть поддержка и план. При таком подходе тяга снижается через две–три недели, а полная автоматизация новой привычки формируется в среднем за 66 дней. Попросите поддержки у близких – это снизит риск срыва», – делится эксперт.

Готовиться к полному отказу от вредной привычки она советует заранее: специально выбрать дату, рассказать об этом решении близким, поменять среду во избежание триггеров. Негативную привычку можно заменить на полезную, приносящую положительный эффект. Например, стоит заняться спортом или дыхательными практиками. Хорошо помогает ежедневно использовать методику «дыхание 4-7-8»: вдох на четыре секунды, задержка на семь, выдох на восемь. Это эффективный способ снизить стресс и бороться с бессонницей, действующий как «естественный транквилизатор» для нервной системы.

«Отслеживайте прогресс. Для этого лучше всего вести дневник, где еженедельно нужно будет отмечать свои успехи. И не забывайте благодарить себя. Важно: даже если вы вернетесь к старым привычкам, то не ругайте себя. Начинайте заново, когда будете готовы», – заключила Тамурова.

Ранее врач-психотерапевт Евгений Кульгавчук в беседе с газетой ВЗГЛЯД рассказал, что для легкого возвращения в рабочий режим после праздников стоит временно снизить свою привычную нагрузку, начинать с мелких задач, делать более частые, но короткие перерывы, а также можно придумать приятный ритуал во время похода в офис, чтобы смягчить отношение к каким-то нелюбимым делам.