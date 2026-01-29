История превратила Давосский форум в ничто

Мы живем во времена, буквально кипящие грандиозными и роковыми событиями, так что часто просто не успеваем заметить и осмыслить фантастические истории, которые мелькают у нас перед глазами. На днях завершился очередной экономический форум в швейцарском Давосе. Все бурно обсуждают остроактуальные политические процессы, связанные с ним. А если отступить буквально на полшага и попытаться взглянуть на происходящее со стороны, проступает сюжет, который по масштабам человеческой драмы достоин пера Шекспира, а по запутанности интриги способен посрамить «Игру престолов».

Речь о создателе ВЭФ – Клаусе Швабе, и его жизни.

Швейцарец по происхождению и немец по гражданству он родился в 1938 году, то есть его первые годы осознания себя и становления как личности пришлись на период краха Третьего рейха. Он своими глазами видел и на собственном опыте (пусть и в весьма мягком виде в силу возраста и социального происхождения – как сын успешного промышленника) испытал, чем оборачиваются претензии государств на гегемонию с опорой на военную силу и харизматичных политических лидеров.

Дальше история человечества пошла своим, всем известным, чередом – холодная война и противостояние двух геополитических блоков во главе с СССР и США. А Клаус Шваб выбрал довольно интересный – вернее, для большинства людей совершенно неинтересный – жизненный путь. Умный и разносторонне одаренный молодой человек неизменно предпочитал академические аудитории работе в, так сказать, реальном секторе. По первому образованию инженер и доктор технических наук, он никогда ничего не конструировал и не строил. Изучал экономику промышленности, став в итоге доктором экономики, но не работал на производстве и не руководил бизнесом. Получил степень магистра государственного управления в Гарварде, но не находился на госслужбе.

Шваб всегда предпочитал статус преподавателя, исследователя, консультанта, эксперта, интеллектуала. Без сомнения, многие его знакомые сожалели, что у столь блестящего молодого человека слишком мало амбиций и он не использует открытые для него при таком великолепном бэкграунде возможности для карьеры – хоть в бизнесе, хоть в политике, хоть в государственном управлении.

Все они глубоко ошибались. Клаус Шваб оказался фантастически честолюбив, его амбиции носили в буквальном смысле глобальный характер и касались власти надо всем человечеством. Однако он извлек урок из краха Третьего рейха и судьбы Гитлера – и задумал обмануть законы истории.

По большому счету в ролевой модели «серого кардинала» нет ничего нового, однако в прошлом это были истории, связанные с конкретными людьми, которые находясь в тени носителя власти, имели возможность влиять на процесс принятия решений. А Клаус Шваб стал ключевой фигурой в создании глобальной системы, целиком выстроенной на власти серых кардиналов.

В его конструкции власть принадлежит никем не избираемым, неподконтрольным обществу и не несущим никакой ответственности за свои действия безликим функционерам (чиновникам, бизнесменам, деятелям разнообразных НКО, пресловутым «интеллектуалам»), которые принимают судьбоносные для мира решения в скрытом от публики режиме. Политика по самой своей природе рождает ярких, харизматичных и склонных к самостоятельности лидеров – но новая система их отфильтровывает, а наиболее настырных репрессирует, продвигая вперед выходцев из своих рядов. Те являются не более чем бледными коррумпированными марионетками, исполняющими волю системы.

В свою очередь общество стало объектом доведенных до совершенства манипулятивных медиатехнологий, внедрявших в сознание людей выгодные системе идеи, которые как минимум сомнительны, а как максимум – крайне опасны и откровенно античеловечны. Апофеозом можно считать идеологию трансгуманизма, огромный вклад в которую внес Клаус Шваб.

В 1971 году 33-летний Шваб, используя накопленный багаж – как знаний, так и социальных связей – организовал в швейцарском Давосе Европейскую конференцию менеджмента, тусовку для крупного бизнеса. За пятнадцать лет работы ежегодный деловой саммит превратился в популярную площадку для встреч влиятельных, высокопоставленных и богатых людей Запада, и в 1987 года он получил свое нынешнее название – Всемирный экономический форум. Ну а спустя еще несколько лет потерпел крах СССР и связанный с ним социалистический лагерь, деятельность ВЭФ охватила и эту часть планеты, а значение форуме в Давосе и влияние лично Клауса Шваба устремились в стратосферу.

В считанные годы самые амбициозные цели и самые невероятные устремления Шваба оказались воплощены в жизнь. Экология, миграция, здравоохранение, госуправление, демография, образование, промышленность и финансы, гендерная политика – не было ни одной области, которая бы не была охвачена вниманием Шваба и его единомышленников. Самые могущественные люди планеты – лидеры государств, руководители транснациональных корпораций, известнейшие общественные деятели – каждый год рвались в Давос, чтобы ощутить сопричастность квинтэссенции глобальной власти. А ключи от нее находились в руках скромного профессора государственного администрирования женевского университета и председателя Всемирного экономического форума Клауса Шваба.

В начале 2010-х годов процесс достиг апогея, реализовалось практически все, что планировал Шваб, процесс глобализации вышел на финишную прямую – и именно в этот момент все стало рассыпаться. Поначалу происходящее казалось незначительными мелочами: ну, Россия взбрыкнула с Крымом – ничего страшного, никуда не денется. Блеск давосского форума в 2015 году был почти столь же впечатляющим, сколько и десятью годами ранее. Но затем деградационные процессы начали набирать обороты, и уже в начале 2020-х их стало невозможно игнорировать. Глобализм стал отступать, а его самая престижная площадка – Давосский форум – обратно превращаться в малоинтересный захолустный междусобойчик, с которого он начинался в 1970-х.

Можно только догадываться, что испытывал все последние годы Клаус Шваб, наблюдая, как ветер истории превращает в пыль дело его жизни, которое еще недавно казалось непоколебимой твердыней. Но как будто этого мало: судьба-злодейка решила нанести сокрушительный удар по тому, кто вознамерился бросить вызов законам истории и самой природы. В этом году за Давосским форумом снова с огромным интересом следил весь мир, вот только потому, что на сей раз он стал площадкой для разборок и скандалов внутри самого Запада.

Впрочем, Шваб наблюдает за происходящим уже со скамейки запасных: год назад он был вынужден оставить пост председателя ВЭФ, причем по иронии все той же судьбы в полном соответствии с продвигаемой им идеологией – за серийные сексуальные домогательства.

Как и было сказано выше, история Клауса Шваба еще дождется своего Шекспира и Джорджа Мартина.