Шваб захотел стать почетным председателем ВЭФ несмотря на скандал

Tекст: Мария Иванова

Газета Tagesanzeiger со ссылкой на источники в ВЭФ сообщает, что основатель форума Клаус Шваб предложил назначить себя почетным председателем организации на фоне расследования возможных финансовых махинаций и этических проступков, передает РИА «Новости».

В апреле Шваб покинул пост председателя ВЭФ, а совет попечителей инициировал проверку по обвинениям, среди которых использование сотрудниками наличных для личных нужд и оплата личных расходов за счет средств форума.

В письме от анонимного источника говорится, что Шваб и его супруга могли использовать ресурсы ВЭФ в личных целях. Сам Шваб предложил ограничить расследование только недавними обвинениями и завершить его в течение года – до тех пор председателем останется Питер Брабек, а Шваб получит почетный статус.

Шваб планирует представить свою инициативу на заседании совета 13 мая. Однако отношения между ним и главой Комитета по аудиту и рискам Томасом Буберлом остаются напряженными, что может затруднить принятие предложения. Также среди кандидатов на пост следующего председателя ВЭФ рассматривается глава ЕЦБ Кристин Лагард.

Как писала газета ВЗГЛЯД, 21 апреля основатель Всемирного экономического форума Клаус Шваб заявил о немедленном уходе с руководящих должностей в организации. Позднее члены совета попечителей ВЭФ предложили провести следующее мероприятие за пределами Швейцарии – в Сингапуре или США.