СМИ узнали о намерении перенести Давосский форум за пределы Швейцарии

Попечители ВЭФ предложили вывести Давосский форум за пределы Швейцарии

Tекст: Ирма Каплан

После скандала вокруг основателя и председателя Всемирного экономического форума (ВЭФ) Клауса Шваба члены совета попечителей предложили провести Давосский форум за пределами Швейцарии и в качестве кандидатов рассмотреть Сингапур или США, пишет немецкая Aargauer Zeitung.

«Теперь же в попечительском совете возникла инициатива, которая предлагает альтернативы, например, Сингапур. Примечательно, что президент Сингапура входит в состав попечительского совета ВЭФ, но вместо Давоса возможны и города США», – приводит выдержку из статьи ТАСС.

Клаус Шваб со своей стороны прежде ратовал за сохранение традиции встреч в Давосе. За историю ВЭФ форум проходил за пределами Швейцарии только в 2002 году – в Нью-Йорке в знак солидарности после событий 11 сентября.

Газета отмечает, что экономическая выгода Давосу от ВЭФ очевидна и перенос форума стал бы для города «значительным потрясением», несмотря на жалобы жителей в дни проведения мероприятий на неудобства и шум.

Как писала газета ВЗГЛЯД, 87-летний Клаус Шваб покинул пост главы Совета попечителей Всемирного экономического форума (ВЭФ). Позднее стало известно, что причиной стало анонимное письмо с обвинением Шваба и его супруги в использовании средств ВЭФ в личных целях.

По данным Wall Street Journal, Шваба уличили среди прочего в том, что он требовал, чтобы сотрудники снимали для него «тысячи долларов» наличными. А жена Хильда оплачивала из кассы форума роскошные поездки на встречи ВЭФ.

Совет попечителей ВЭФ на срочном заседании 20 апреля решил начать расследование обвинений. После этого Шваб немедленно подал в отставку, при том, что ранее он выступал против расследования и отвергал обвинения.