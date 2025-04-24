Каждый крупный результат – это сумма удачных и неудачных штурмов отдельных домов, окопов, блиндажей. А каждый такой отдельный штурм – это преодоление страха, который не может вообразить обыватель, рисующий с дивана стрелки на карте.2 комментария
СМИ узнали о намерении перенести Давосский форум за пределы Швейцарии
Попечители ВЭФ предложили вывести Давосский форум за пределы Швейцарии
Члены совета попечителей Всемирного экономического форума предложили провести следующее мероприятие за пределами Швейцарии – в Сингапуре или США, пишет и Aargauer Zeitung.
После скандала вокруг основателя и председателя Всемирного экономического форума (ВЭФ) Клауса Шваба члены совета попечителей предложили провести Давосский форум за пределами Швейцарии и в качестве кандидатов рассмотреть Сингапур или США, пишет немецкая Aargauer Zeitung.
«Теперь же в попечительском совете возникла инициатива, которая предлагает альтернативы, например, Сингапур. Примечательно, что президент Сингапура входит в состав попечительского совета ВЭФ, но вместо Давоса возможны и города США», – приводит выдержку из статьи ТАСС.
Клаус Шваб со своей стороны прежде ратовал за сохранение традиции встреч в Давосе. За историю ВЭФ форум проходил за пределами Швейцарии только в 2002 году – в Нью-Йорке в знак солидарности после событий 11 сентября.
Газета отмечает, что экономическая выгода Давосу от ВЭФ очевидна и перенос форума стал бы для города «значительным потрясением», несмотря на жалобы жителей в дни проведения мероприятий на неудобства и шум.
Как писала газета ВЗГЛЯД, 87-летний Клаус Шваб покинул пост главы Совета попечителей Всемирного экономического форума (ВЭФ). Позднее стало известно, что причиной стало анонимное письмо с обвинением Шваба и его супруги в использовании средств ВЭФ в личных целях.
По данным Wall Street Journal, Шваба уличили среди прочего в том, что он требовал, чтобы сотрудники снимали для него «тысячи долларов» наличными. А жена Хильда оплачивала из кассы форума роскошные поездки на встречи ВЭФ.
Совет попечителей ВЭФ на срочном заседании 20 апреля решил начать расследование обвинений. После этого Шваб немедленно подал в отставку, при том, что ранее он выступал против расследования и отвергал обвинения.