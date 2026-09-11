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World Aquatics обязала организаторов соревнований выдавать визы россиянам
Международная федерация плавания (World Aquatics) потребовала от организаторов соревнований обеспечивать визами атлетов из России, сообщил генеральный секретарь Федерации водных видов спорта России (ФВВСР) Радмир Габдуллин.
Принимающие международные соревнования по плаванию страны обязали гарантировать беспрепятственное получение виз для российских и белорусских спортсменов, сообщил Габдуллин на форуме «Экспобаскет», передает ТАСС.
«Мы добились от World Aquatics решения на президиуме о том, что страны, которые берут на себя проведение больших международных стартов, должны обязательно подписать согласие, что правительство стран не будет мешать российским и белорусским спортсменам получать визы, что не будет абсолютно никакого давления», – заявил Габдуллин.
По его словам, при невыполнении этих условий организация лишит страну права принимать чемпионаты и кубки. Турниры перенесут в места с более лояльным отношением. Такого результата удалось достичь благодаря личным контактам председателя ФВВСР Дмитрия Мазепина с руководством федерации.
Напомним, в апреле прошлого года World Aquatics сняла ограничения с российских и белорусских пловцов, разрешив им выступать с национальной символикой.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в то же время Европейская федерация водных видов спорта предложила отложить допуск российских атлетов с национальной символикой до осени 2026 года.
Месяцем ранее российские спортсмены рисковали пропустить мировое первенство по академической гребле в Нидерландах из-за задержек с оформлением въездных виз.