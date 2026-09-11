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    11 сентября 2026, 14:34 • Общество

    Удары по дата-центрам вернут ВСУ в прошлое тысячелетие

    Удары по дата-центрам вернут ВСУ в прошлое тысячелетие
    @ Отдел информационного обеспечения пресс-службы Восточного военного округа по Тихоокеанскому флоту/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    ВС России расширяют номенклатуру целей для ударов на Украине. Так, впервые поражен дата-центр «Би-мобайл» в Киеве. По данным Минобороны, ЦОД обеспечивал хранение, обработку и передачу данных, в том числе разведывательных, для нужд ВСУ. Как ожидают в экспертном сообществе, разведывательно-управленческие возможности противника могут быть серьезно ограничены.

    Российские военные нанесли удар по дата-центру «Би-мобайл» в Киеве. Как сообщили в Минобороны, объект использовался для хранения, обработки и передачи данных, в том числе разведывательных, а также обеспечения работы сетевого оборудования ВСУ. Отмечается, что операция проводилась с применением высокоточного оружия воздушного базирования и ударных беспилотных летательных аппаратов.

    В результате в столичном регионе Украины – помимо дата-центра – поражен логистический центр «Гостомель», используемый для хранения и распределения комплектующих для производства БПЛА большой и средней дальности. Согласно сводке Минобороны, удар нанесен и по инновационному терминалу логистического центра «Новая почта» в городе Хмельницком. Там хранились и распределялись беспилотники и комплектующие.

    В Днепропетровской области атакован логистический центр «Днепр», используемый для хранения беспилотных летательных аппаратов самолетного типа и комплектующих к ним. В Одессе и Одесской области целью стали завод автомобильных агрегатов, осуществляющий ремонт и обслуживание военной техники ВСУ, и склад в Визирке с комплектующими для БПЛА иностранного производства.

    Также Минобороны уже традиционно отчиталось об ударах по портовой инфраструктуре и морским судам Украины. В целом в последнее время ВС России активизировали удары по украинским портам, а также складам и объектам ВПК республики.

    Как заявлял президент Владимир Путин, наращивание российских ударов стало результатом «авантюры» киевских властей, «которые задумали нанести еще одно «стратегическое поражение» РФ – на этот раз, как известно, за 40 дней и с помощью массированных ракетных ударов и БПЛА по нашим гражданским объектам и по логистике».

    Глава государства подчеркивал, что Киев сам открыл ящик Пандоры, начав атаки на объекты экономики России. «Ну что ж, получите ответ по вашим наиболее чувствительным отраслям экономики», – говорил президент.

    В экспертном сообществе удары по дата-центру в Киеве аргументируют необходимостью разрушить цепочку «связь–управление» у противника на линии боевого соприкосновения. Военный эксперт Юрий Кнутов объяснил, что подобные центры обработки данных на Украине работают в связке с системой искусственного интеллекта Maven Smart System американской компании Palantir Technologies.

    «Комплексы получают информацию, относящуюся к боевым действиям, а также данные прослушивания определенных гражданских мобильных телефонов, донесения разведки и диверсионных групп», – говорит он.

    По его словам, основная цель таких объектов, как «Би-мобайл», – контроль ситуации на поле боя с помощью человеческих и машинных решений. «Согласно концепции разработчиков, весь фронт делится на сектора, на каждом из которых помещается морской контейнер с вычислительными мощностями и другим современным оборудованием. Они получают информацию от подразделений ВСУ и направляют ее в дата-центры в глубине украинской территории. Туда приходят данные ряда европейских стран», – детализировал спикер.

    Впоследствии дата-центры обрабатывают информацию и выдают резюме, сделанное с помощью технологий искусственного интеллекта. Руководствуясь этими совокупными данными, командование выдает целеуказание украинским подразделениям на фронте, принимает решения по изменению конфигурации войск и перегруппировке, продолжил Кнутов. Эксперт отметил:

    по замыслу Вашингтона и Киева, разработки Palantir призваны повышать эффективность устаревшей советской и европейской техники, доводить ее до современного уровня по ряду технических характеристик.

    К слову, система уже применялась американскими специалистами для планирования военных операций в Венесуэле и Иране.

    Таким образом, российские удары по расположенным на Украине дата-центрам перерезают каналы связи пунктов управления ВСУ с фронтовыми подразделениями, пояснил специалист. «Кроме того, поражение объектов увеличивает время обработки Киевом разведывательной информации, нарушает процесс выдачи целеуказаний. На некоторое время, пока противник восстанавливает систему, мы отбрасываем украинскую армию в XX век», – акцентировал собеседник.

    Схожей точки зрения придерживается военный эксперт Алексей Анпилогов. По его словам, Украина с помощью западных партнеров переходит к максимальной оцифровке управления боевыми действиями и тыловой логистикой. При этом процесс разворачивается на фоне неблагоприятной для них динамики конфликта. Запад в этой связи считает нецелесообразным и нерентабельным вкладывать средства в масштабные, фундаментальные проекты в республике.

    «Не секрет, что Украина воспринимается Западом как полигон для испытаний разнообразной техники и вооружений. А в «лабораторных крыс» не инвестируют с расчетом на долгосрочную перспективу»,

    – подчеркнул собеседник. Тем не менее дата-центры в стране все же были созданы. При этом для их функционирования задействованы гражданские мощности – электричество, часть оборудования и инфраструктура. Сами же ЦОД применяются среди прочего для маршрутизации телефонной связи, хранения облачных данных, рассказал аналитик.

    Именно поэтому, по его мнению, Россия раньше не била по таким объектам – «любое нарушение их работы неизменно приводит к урону для гражданской связи и электронных сервисов». «Однако в последнее время Киев перешел к существенной эскалации конфликта, в том числе задействует ЦОД для атак по мирным россиянам. Реакция Москвы в этой связи абсолютно объяснима и ожидаема», – подчеркнул Анпилогов.

    Говоря о военной плоскости использования дата-центров, он заметил, что те необходимы в том числе для координации БПЛА-налетов ВСУ. «На самом дроне не всегда есть возможность разместить серьезный цифровой модуль. Поэтому противник, как правило, собирает с беспилотника первичную информацию, передает в ЦОД для обработки и распознавания картинки», – продолжает собеседник.

    В этой связи, добавил он, удар по дата-центру «Би-мобайл» имеет принципиальную важность для снижения количества и качества украинских воздушных атак. Эксперт напомнил, что незадолго до СВО на Украине была создана вполне современная IT-инфраструктура с проложенными оптоволоконными линиями связи между крупнейшими городами.

    «В частности, в систему были включены дата-центры в Днепропетровске, Киеве и Львове. Думаю, поражение этих объектов не заставит себя долго ждать»,

    – спрогнозировал собеседник. Вместе с тем, как отмечают авторы Telegram-канала «Военная хроника», крупнейшие центры обработки данных Украины сосредоточены именно в Киеве и Киевской области. «Большинство коммерческих дата-центров имеют уровень надежности Tier III (защищенный центр обработки данных с полным резервированием инфраструктуры, который позволяет проводить ремонт и техобслуживание без остановки работы). Среди них: «Парковый», De Novo, GigaCenter, United DC», – указали они.

    По их данным, в Киеве также базируются серверные мощности и дата-центры таких телеком-компаний и провайдеров, как FREEhost, Wnet, Adamant, NewTelco Ukraine, Lanet Business и других, которые предлагают услуги хостинга, аренды выделенных серверов и размещения оборудования в специализированных машинных залах. «Всего в столице Украины не менее десятка крупных ЦОД», – подсчитали аналитики.

    В процессе ликвидации дата-центров перед Россией стоит непростая задача – не только устранить угрозу со стороны оппонентов, но и минимизировать потенциальные потери среди мирного населения,

    замечает в свою очередь Анпилогов. «ЦОД находятся в городской черте и практически никак не защищены. Но почти все процессы там автоматизированы и проходят с привлечением минимального количества персонала даже днем. Поэтому ночные удары по этим объектам представляются наиболее оптимальным решением», – рассуждает эксперт.

    По его оценкам, поражение украинских дата-центров ускорит достижение целей СВО. «Удар по условному блиндажу на линии боевого соприкосновения может привести к потере десяти бойцов ВСУ. В то же время уничтожение ЦОД, задействованных в военных целях, способно лишить целые группировки противника связи и координации – фактически отрезав их на фронте», – заключил собеседник.

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