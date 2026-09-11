Дизель в США подорожал до рекордных шести долларов за галлон

Tекст: Антон Антонов

Новый рекорд был установлен менее чем через неделю после предыдущего максимума в 5,85 доллара, передает РИА «Новости».

«Это уровень, которого стоимость дизеля еще никогда не достигала», – сообщает сервис. По оценке аналитиков GasBuddy, при такой стоимости дизельное топливо подорожало примерно на 2,3 доллара по сравнению с прошлым годом, когда средняя цена по стране составляла около 3,7 доллара за галлон.

Рост цен на дизель напрямую влияет на стоимость товаров, поскольку этим топливом заправляют сельхозтехнику и большегрузные автомобили, которые используются в цепочках поставок.

По данным Американской автомобильной ассоциации, бензин марки Regular, аналог российского АИ-92, в среднем по стране сейчас стоит 4,27 доллара за галлон. В пяти штатах этот показатель значительно превышает пять долларов, а в Калифорнии цена вплотную приблизилась к шести долларам за галлон.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее стоимость дизельного топлива в США достигла рекордных 5,85 доллара за галлон на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке.

Власти США заявили о мерах по смягчению требований к качеству топлива для увеличения внутренних поставок и снижения цен.