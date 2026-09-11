Анализировать чудеса – занятие крайне неблагодарное. Чудо – на то и чудо, что оно иррационально, алогично и внезапно. Но даже чудеса могут выбиваться из общего ряда. Как, например, чудо явления Христа в Калмыкии в 1946 году.19 комментариев
«Грамота» объяснила правило написания фамилии Шумахер в переносном значении
«Грамота»: Слово «Шумахер» в переносном смысле будет писаться с заглавной буквы
Портал «Грамота.ру» объяснил, почему нарицательное значение фамилии знаменитого немецкого гонщика Михаэля Шумахера не отменяет орфографического правила о заглавной букве.
Портал пояснил, что орфографическая норма сохранять прописную букву в подобных случаях сложилась в практике письма и закреплена правилами, передает ТАСС.
В пресс-службе привели примеры из классики: «Ломоносов писал, что «может собственных Платонов / И быстрых разумом Невтонов / Российская земля рождать», а Пушкин – что «мы все глядим в Наполеоны». Имя собственное Шумахер, как и Золушка, Хлестаков, Плюшкин, Цицерон, употребляясь в переносном, обобщенном значении носителя свойств, сохраняет прописную букву».
В словаре «Академос» некоторые имена людей сопровождаются указанием «также о» – это означает, что слово может обозначать как конкретного человека, так и характерные черты других людей. Так, Шумахером называют лихого гонщика, Золушкой – трудолюбивую и притесняемую девушку, Колумбом – первооткрывателя, а Казановой – героя любовных приключений.
В пресс-службе подчеркнули, что для перехода таких фамилий в разряд слов со строчной буквы должна сложиться многолетняя, а иногда и многовековая традиция такого употребления. Именно так произошло со словами донжуан, меценат, иуда и ловелас, которые давно пишутся с маленькой буквы.
Как писала газета ВЗГЛЯД, слово «Шумахер» в значении лихого гонщика включили в академический словарь «Академос».
Имя знаменитого немецкого автогонщика Михаэля Шумахера официально стало в России нарицательным.