Эксперты: Партии вступили в борьбу за голоса избирателей

Tекст: Олег Исайченко

В России начался активный агитационный этап перед выборами в Госдуму, отметил Фирдус Алиев, управляющий директор по взаимодействию с экспертным сообществом ЭИСИ. По его словам, большинство выдвинутых и зарегистрированных партий уже провели съезды и представили свои программы. «Все это создает интерес к тому, что будет происходить в единый день голосования», – отметил политолог.

Алиев также обратил внимание на масштаб нынешней кампании. По федеральному округу участвуют 10 партий, в одномандатных округах зарегистрировано 1620 кандидатов – более семи претендентов на один мандат. На выборах глав восьми регионов зарегистрированы 39 кандидатов от восьми партий, а в заксобрания 39 субъектов – 254 партийных списка и 4471 кандидат по мажоритарным округам.

Что говорит социология?

На этом фоне особый интерес представляет динамика электоральных настроений. Итоги всероссийского репрезентативного опроса «ВЦИОМ-Спутник»* привел Михаил Мамонов, директор по политическим исследованиям ВЦИОМ.

«50% россиян примут участие в выборах, еще 16% – скорее, да», – сообщил он. Среди всех опрошенных «Единая Россия» сохраняет лидерство с 36% декларируемых голосов. КПРФ, «Новые люди» и ЛДПР получают по 10-11%. При этом положение «Справедливой России» остается менее устойчивым: значимой динамики за последний месяц нет, однако в более длительной перспективе показатель партии снизился с 6 до 4%.

Среди тех, кто намерен прийти на выборы, «Единая Россия» также уверенно лидирует. За партию готовы проголосовать 45% опрошенных. У КПРФ – 15%, у «Новых людей» – 12%, у ЛДПР – 10%, у «Справедливой России» – 4%. «Это говорит об усилении мобилизации электората за последний месяц. Мы фиксируем переток колеблющихся избирателей в сторону партии власти», – отметил Мамонов.

Похожую картину показывает и исследование ФОМ. Лариса Паутова, управляющий директор проектов фонда «Общественное мнение», огласила данные опроса «ФОМнибус»**. По его итогам, «совершенно точно примут участие в выборах» 41% респондентов, «вероятнее всего примут» – 13%, еще 13% скорее примут участие, чем нет.

Партийные рейтинги также фиксируют лидерство ЕР. «Если выборы состоятся в ближайшее воскресенье, за «Единую Россию» проголосует 33%, за ЛДПР – 9%, за КПРФ – 8%, за «Новых людей» – 8%, за «Справедливую России» – 4%», – отметила Паутова. Среди активного электората разрыв становится еще заметнее: партия власти получает 42%, КПРФ – 11%, ЛДПР и «Новые люди» – по 8%, «Справедливая Россия» – 4%.

ЕР связала обещания с механизмами их реализации

Электоральные расклады, однако, отражают лишь одну сторону кампании. Другая – содержание партийных предложений и способность заинтересовать ими избирателя. В частности, «Единая Россия» представила наиболее проработанную программу, подчеркнул президент Фонда развития гражданского общества Константин Костин. По его словам, из 17 тем, которые сегодня присутствуют в социологической и политической повестке, партия раскрывает все основные.

Костин также обратил внимание на содержательность предложений партии власти. «Когда «Единая Россия» обещает, она всегда говорит и о механизме исполнения этих обязательств», – пояснил он. В числе ключевых тем программы эксперт выделил выравнивание регионального развития, технологический суверенитет и демографическую политику. Последняя, по его словам, предполагает внимание не только к количеству, но и к качеству человеческого капитала – профессиональной подготовленности и здоровью граждан.

Отдельной осевой темой программы остается поддержка участников и ветеранов СВО. «Поддержку участников СВО ведут четыре из пяти партий, ее нет только у «Новых людей». Эта партия никак не отнеслась не только к теме СВО, но и к оборонному комплексу», – отметил Костин. В итоге, считает эксперт, «Единая Россия» выстроила программу вокруг тематической матрицы, собранной на основе реальных запросов россиян. При этом политических оппонентов ЕР партия вообще не критикует.

Оппозиция: достучаться до избирателя

На этом фоне для других партий особую значимость приобретает способность привлечь внимание избирателей. Михаил Виноградов, президент фонда «Петербургская политика», считает, что «Новые люди» чаще выглядят претендентами на второе место, тогда как для ЛДПР достижимым представляется третье. При этом обе партии сталкиваются с общей проблемой – необходимостью быть интереснее самой избирательной кампании и достучаться до избирателя, который «способен все скролить, многое видеть, но мало что замечать и почти ничего надолго не запоминать».

По словам Виноградова, ЛДПР делает ставку на быстрые преобразования, рост пенсий и ограничение миграции. «Новые люди», напротив, строят более децентрализованную повестку, обращаясь прежде всего к молодежи, жителям мегаполисов и интернет-аудитории.

В свою очередь Павел Данилин, директор Центра политического анализа, подверг резкой критике программные документы КПРФ и «Справедливой России». «Программу Победы» коммунистов он назвал примером «безудержного популизма и безответственности».

В частности, Данилин обратил внимание на предложения поднять пенсии до 50% от средней зарплаты и стипендии студентам и аспирантам до уровня прожиточного минимума. По расчетам эксперта, только эти меры потребуют триллионы рублей дополнительных расходов, не говоря уже о предложениях по государственному регулированию цен, прогрессивному налогу и другим инициативам. «У коммунистов калькулятор отняли?» – задается вопросом политолог.

Еще жестче он оценил программу «Справедливой России». «У них не программа, а манифест, поэтому относиться к нему серьезно нельзя, серьезного там ничего нет», – сказал Данилин. Он отдельно раскритиковал предложение об отмене ЕГЭ с последующим возвратом прежних экзаменов, а также инициативы в отношении мигрантов и предпринимателей. «У меня такое ощущение, что КПРФ сдала программу 20 июня, а СР взяли ее 4 июля, переработав в манифест. Совпадений слишком много», – отметил эксперт.

Губернаторы: ставка на компетенции

При этом кампания не ограничивается федеральной повесткой. Алексей Мартынов, доцент Финансового университета при правительстве России, отметил, что выборы глав регионов отличаются от думской кампании меньшей ролью партийной борьбы и популизма. По его словам, губернаторский пост – прежде всего ответственная управленческая работа, поэтому при выборе кандидатов особенно важны профессионализм, компетенции и способность решать сложные задачи.

Конкуренция при этом остается серьезной: в восьми регионах зарегистрировано 39 кандидатов от восьми партий – в среднем около трех человек на место. Отказов в регистрации не было, тогда как на предыдущих выборах не зарегистрировали около 20% претендентов.

Сама же специфика губернаторских выборов хорошо видна на примере Ульяновской области, где действующий глава региона Алексей Русских формально представляет КПРФ, но пользуется поддержкой президента и регионального отделения «Единой России». Поэтому фигура губернатора характеризуется не столько партийной принадлежностью, сколько способностью работать «на земле», что особенно важно для приграничных и сложных территорий.

На этом фоне поддержка президента становится весомым политическим сигналом, а получившие ее кандидаты имеют все основания рассчитывать на убедительный результат. Отдельно эксперт отметил выпускников программы «Время героев», претендующих на губернаторские посты: «Уверен, что они смогут победить в первом туре».

*Объемы выборки – 1,6 тыс. совершеннолетних респондентов. Опрос проведен как формализованное телефонное интервью, при котором интервьюер задает вопросы и фиксирует ответы. Выборка – стратифицированная случайная, извлеченная из полного списка сотовых телефонных номеров, задействованных на территории России. Охват – не менее 80 городов, 500 городов и пгт, 100 сел. Погрешность – 2,5%.

**Опрос «ФОМнибус» в 51 субъекте России, 97 населенных пунктов 14–16 августа 2026 года. Объем выборки: 1,5 тыс. респондентов 18 лет и старше. Метод опроса: интервью по месту жительства респондента. Статистическая погрешность не превышает 3,6%.