Я нарочно не называю имен и не обсуждаю, кто высказался за приезд американского рэпера в Россию, а кто – против. Тут важно именно то, что немалое число людей почувствовало жгучую потребность занять позицию по этому вопросу. Хотя, казалось бы, ничто такого интереса не предвещало.9 комментариев
Иран и Оман обсудили создание временного коридора в Ормузском проливе
Представители Ирана и Омана провели переговоры о создании временного совместного коридора для обеспечения безопасного судоходства по Ормузскому проливу, сообщил МИД Ирана.
Отмечается, что встреча министра иностранных дел Ирана Аббаса Аракчи с его оманским коллегой Бадром аль-Бусаиди прошла в конструктивном ключе, передает РИА «Новости». Дипломаты обсудили ключевые вопросы взаимодействия в регионе.
«Предложенные рамки включали создание временного совместного коридора для судоходства по Ормузском проливу, а также соглашение о создании совместного проекта по очистке пролива от мин», – заявили в иранском внешнеполитическом ведомстве.
Стороны договорились продолжить технические консультации. Целью дальнейших переговоров станет выработка соглашения о работе постоянного коридора и решение вопросов будущего управления проливом.
Ранее Иран и Оман договорились о создании единого среднего коридора через Ормузский пролив.
Тегеран и Маскат достигли принципиального соглашения о полном возобновлении судоходства.
Позже иранский МИД возложил ответственность за задержку подписания документа на Вашингтон и Тель-Авив.