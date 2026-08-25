Иран и Оман обсудили создание временного коридора в Ормузском проливе

Tекст: Валерия Городецкая

Отмечается, что встреча министра иностранных дел Ирана Аббаса Аракчи с его оманским коллегой Бадром аль-Бусаиди прошла в конструктивном ключе, передает РИА «Новости». Дипломаты обсудили ключевые вопросы взаимодействия в регионе.

«Предложенные рамки включали создание временного совместного коридора для судоходства по Ормузском проливу, а также соглашение о создании совместного проекта по очистке пролива от мин», – заявили в иранском внешнеполитическом ведомстве.

Стороны договорились продолжить технические консультации. Целью дальнейших переговоров станет выработка соглашения о работе постоянного коридора и решение вопросов будущего управления проливом.

Ранее Иран и Оман договорились о создании единого среднего коридора через Ормузский пролив.

Тегеран и Маскат достигли принципиального соглашения о полном возобновлении судоходства.

Позже иранский МИД возложил ответственность за задержку подписания документа на Вашингтон и Тель-Авив.