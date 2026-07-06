К происходящему в Крыму у местных людей есть принятие, что ли. Недовольство тоже есть. Кому понравится жить без привычных удобств под угрозой ударов. Но недовольство не войной. А скорее ВСУ, которых обкладывают матом на каждом шагу.2 комментария
Хакеры выставили на продажу данные с 80 тыс. компьютеров властей Британии
Хакеры взломали порядка 80 тыс. компьютеров властей Великобритании и похитили данные, которые затем выставили на продажу, пишет Telegraph.
Хакеры «проникли в учетные записи электронной почты правительственных чиновников Британии и сотрудников МИД за рубежом», передает РИА «Новости» со ссылкой на Telegraph.
Отмечается, что при атаке злоумышленники использовали ранее украденные данные для взлома брандмауэров Fortinet на десятках тысяч машин.
В результате хакеры получили доступ к информации сотрудников зарубежных миссий МИД Британии и местных органов власти. Среди пострадавших структур названы посольства в Таиланде и на Маврикии, муниципалитеты Дербишира и лондонский боро Уолтем Форест.
Утечка также затронула данные Национальной службы здравоохранения, поставщиков лекарств и компаний-поставщиков электроэнергии. Полученные адреса электронной почты и пароли, как подчеркивает газета, открывают доступ к ключевым правительственным IT-системам. По данным Telegraph, весь массив этих сведений продается в даркнете примерно за 60 тыс. долларов.
Как писала газета ВЗГЛЯД, китайские хакеры взломали систему Минобороны Британии и получили доступ к данным военнослужащих.
В 2022 году электронную почту нынешнего премьера Британии Кира Стармера хакеры взломали, когда он возглавлял оппозиционную Лейбористскую партию.