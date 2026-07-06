Хакеры выставили на продажу данные с 80 тыс. компьютеров властей Британии

Tекст: Антон Антонов

Хакеры «проникли в учетные записи электронной почты правительственных чиновников Британии и сотрудников МИД за рубежом», передает РИА «Новости» со ссылкой на Telegraph.

Отмечается, что при атаке злоумышленники использовали ранее украденные данные для взлома брандмауэров Fortinet на десятках тысяч машин.

В результате хакеры получили доступ к информации сотрудников зарубежных миссий МИД Британии и местных органов власти. Среди пострадавших структур названы посольства в Таиланде и на Маврикии, муниципалитеты Дербишира и лондонский боро Уолтем Форест.

Утечка также затронула данные Национальной службы здравоохранения, поставщиков лекарств и компаний-поставщиков электроэнергии. Полученные адреса электронной почты и пароли, как подчеркивает газета, открывают доступ к ключевым правительственным IT-системам. По данным Telegraph, весь массив этих сведений продается в даркнете примерно за 60 тыс. долларов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, китайские хакеры взломали систему Минобороны Британии и получили доступ к данным военнослужащих.

В 2022 году электронную почту нынешнего премьера Британии Кира Стармера хакеры взломали, когда он возглавлял оппозиционную Лейбористскую партию.