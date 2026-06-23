Британский премьер не мог ничего поменять у себя дома, именно поэтому вел активную внешнюю политику, но при этом достаточно легко ломался через колено при необходимости. В глазах простых британцев он начал выглядеть как человек, которого больше волнует судьба Украины, чем необходимость масштабных реформ в своей стране.0 комментариев
Politico: Энди Бернэм унаследует расколотую Брекситом Британию
Новому британскому премьеру Энди Бернэму предстоит возглавить разделенное государство, став уже седьмым главой правительства за последние десять лет политической турбулентности отмечают СМИ.
Энди Бернэм готовится стать седьмым премьер-министром Британии за последние десять лет, унаследовав Лейбористскую партию, полную неопытных депутатов, пишет Politico.
Из 103 депутатов, потребовавших отставки Кира Стармера, 63 были впервые избраны в 2024 году, и многие из них не имеют опыта работы в парламенте до Брексита.
«Они ничем не лучше тори, – заявил один из бывших высокопоставленных чиновников на условиях анонимности. – Разрушают премьерства вместо того, чтобы решать политические проблемы, с которыми сталкивается страна».
Частая смена лидеров началась после отставки Дэвида Кэмерона в 2016 году. За ним последовали Тереза Мэй, Борис Джонсон, Лиз Трасс и Риши Сунак. Кир Стармер, пришедший к власти в 2024 году, обещал стабильность, но его популярность стремительно упала на фоне многочисленных политических разворотов и неудач на местных выборах.
Политологи отмечают, что избиратели стали менее снисходительными, а депутаты – более нестабильными. Бернэму, если он возглавит правительство, предстоит доказать свою состоятельность избирателям за пределами своего округа, иначе его может постигнуть участь предшественников.
Как писала газета ВЗГЛЯД, британский премьер-министр Кир Стармер принял решение оставить должность руководителя Лейбористской партии.
Бывший мэр Манчестера Энди Бернхэм заявил о намерении стать новым лидером политической силы. Ранее этот политик уверенно победил на специальных выборах в парламент.