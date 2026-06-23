Tекст: Мария Иванова

Энди Бернэм готовится стать седьмым премьер-министром Британии за последние десять лет, унаследовав Лейбористскую партию, полную неопытных депутатов, пишет Politico.

Из 103 депутатов, потребовавших отставки Кира Стармера, 63 были впервые избраны в 2024 году, и многие из них не имеют опыта работы в парламенте до Брексита.

«Они ничем не лучше тори, – заявил один из бывших высокопоставленных чиновников на условиях анонимности. – Разрушают премьерства вместо того, чтобы решать политические проблемы, с которыми сталкивается страна».

Частая смена лидеров началась после отставки Дэвида Кэмерона в 2016 году. За ним последовали Тереза Мэй, Борис Джонсон, Лиз Трасс и Риши Сунак. Кир Стармер, пришедший к власти в 2024 году, обещал стабильность, но его популярность стремительно упала на фоне многочисленных политических разворотов и неудач на местных выборах.

Политологи отмечают, что избиратели стали менее снисходительными, а депутаты – более нестабильными. Бернэму, если он возглавит правительство, предстоит доказать свою состоятельность избирателям за пределами своего округа, иначе его может постигнуть участь предшественников.

Как писала газета ВЗГЛЯД, британский премьер-министр Кир Стармер принял решение оставить должность руководителя Лейбористской партии.

Бывший мэр Манчестера Энди Бернхэм заявил о намерении стать новым лидером политической силы. Ранее этот политик уверенно победил на специальных выборах в парламент.