Бернэм вступил в борьбу за лидерство у лейбористов после отставки Стармера

Tекст: Ольга Иванова

Экс-мэр Манчестера Энди Бернэм объявил о планах бороться за пост лидера лейбористов после того, как премьер-министр Кир Стармер подал в отставку, передает РИА «Новости».

Выборы преемника стартуют девятого июля и завершатся до возобновления работы парламента в сентябре, при этом Стармер останется на посту премьера до избрания нового лидера.

«Кир усердно служил нашей стране, и я хочу поблагодарить его за лидерство и преданность делу в столь сложный период. Его решение знаменует начало переходного периода, и важно, чтобы этот процесс проходил организованно и ответственно. Я выдвину свою кандидатуру в рамках этого процесса», – заявил Бернэм в соцсети.

К отставке Стармера призвали около 100 депутатов-лейбористов из-за провала партии на майских местных выборах. Давление усилилось после того, как ключевой соперник Бернэм прошел в парламент. О намерении участвовать в выборах также сообщил бывший министр здравоохранения Уэс Стритинг, однако опросы показывают значительное преимущество Бернэма.

Тем временем лидер правой партии Reform UK Найджел Фарадж потребовал проведения досрочных всеобщих выборов в Британии. В своей статье он раскритиковал состояние страны при лейбористах, указав на высокие налоги, падение экономического роста и неконтролируемую миграцию через Ла-Манш. Очередные всеобщие выборы запланированы на 2029 год.

Как писала газета ВЗГЛЯД, британский премьер-министр Кир Стармер принял решение оставить должность руководителя Лейбористской партии.

Политик рассказал о сроках избрания своего преемника.

Мэр Большого Манчестера Энди Бернэм победил на дополнительных парламентских выборах.