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    Как у Франции заметили десятки новых ядерных боеголовок
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    Китай осудил планы ЕС задерживать танкеры из России
    Эксперт оценил данные о резком увеличении ядерного арсенала Франции
    ЕС собрался включить в 21-й пакет санкций 90 российских банков
    При подрыве автомобиля BMW в Балашихе погиб водитель
    Кремль отложил поздравление Пашиняна до официальных итогов выборов
    Туск заявил, что его бесят заявления Зеленского
    ЕК предложила запретить импорт российской трески
    Мнения
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Россия никому ничего не должна

    Отношение Москвы к тем, кто провозглашает сейчас свою победу на выборах в Армении, объясняется не стремлением удержать республику в своей орбите, а желанием напомнить о том, что Россия поступает так, как ей сейчас выгодно, а не так, как от нее ждут.

    7 комментариев
    Сергей Худиев Сергей Худиев Пора дать засохнуть антирусским корням ленинизма

    В ленинской трактовке идеи коммунизма есть одна бросающаяся в глаза черта – его антирусский характер. Ленин задолго до современных американских демократов продвигал фактически идею «позитивной дискриминации» (дискриминации, направленной против большинства).

    80 комментариев
    Алексей Вагин Алексей Вагин Израиль подогревает междоусобный конфликт консерваторов в США

    Соцопросы в США неизменно фиксируют снижение уровня поддержки Израиля. И это становится для Америки не внешне-, а внутриполитическим фактором, бьющим прежде всего по Трампу.

    12 комментариев
    9 июня 2026, 17:52 • Новости дня

    Российские артиллеристы раскрыли тактику уничтожения «Птиц Мадьяра»

    Российские артиллеристы раскрыли тактику уничтожения «Птиц Мадьяра» в ДНР

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Военнослужащие Южной группировки войск ВС РФ рассказали журналистам, как успешно ликвидируют операторов вражеских беспилотников, отдавая приоритет уничтожению обученных специалистов во время ротации.

    Подразделения десятого танкового полка Южной группировки войск ВС РФ наносят прицельные удары по позициям украинских солдат в Константиновке в Донецкой народной республике. Главной целью артиллеристов стали хорошо обученные операторы подразделения беспилотников противника, так называемые «Птицы Мадьяра».

    Заместитель командира взвода гаубичной батареи с позывным «Артист» пояснил РИА «Новости», что ликвидировать пункт управления несложно, однако важно уничтожить самих специалистов. «Разведчики выявляют, дают координаты, мы уничтожаем», – рассказал военнослужащий.

    Он добавил, что российские бойцы стараются подловить вражеские расчеты в моменты ротации или подвоза боеприпасов. Именно в эти периоды противник наиболее уязвим для артиллерийского огня, отмечают военные.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинское командование перебросило часть элитного батальона беспилотников «Птицы Мадьяра» под Константиновку. Позже российские войска уничтожили около 11 пунктов управления дронами противника в этом районе.

    А советник главы ДНР Игорь Кимаковский заявил о значительном снижении боеспособности данного подразделения из-за больших потерь.

    9 июня 2026, 04:20 • Новости дня
    Высказывание Стубба о России назвали худшей из катастроф
    Высказывание Стубба о России назвали худшей из катастроф
    @ Samuel Corum/Pool/CNP/AdMedia/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Высказывание президента Финляндии Александра Стубба о том, что угрозы нападения России на страны НАТО нет, да и вообще с соседом давно пора дружить, а не противостоять, повергло западные элиты в ужас, пишет Junge Welt.

    Если бы финский президент Стубб оказался за столом переговоров, то продвигал бы точку зрения консерватора, который усвоил жизненный опыт финской политики: необходимо уметь ладить с соседом по имени Россия, даже если он тебе не нравится, немецкая газета Junge Welt (JW).

    Издание обратилось за комментарием к Карло Масала, профессору Бундесвера в Мюнхене, и он с большим раздражением отреагировал на замечания Стубба. Масала отметил, что смысла  призывать западную общественность, которую только что старательно подготовили к войне с Россией, «просто успокоиться»?

    Он считает бессмысленными миротворческие высказывания Стубба, к тому же без ориентации на слушателя, которому он делает свои заявления.

    «Для тех, кто выступает за эскалацию и требует предоставления Украине полной свободы выбора вариантов союзнических отношений в качестве предварительного условия для переговоров, игнорируя тем самым именно опасения России по поводу безопасности, которые были высказаны еще до начала открытой войны, заявления Штубба представляют собой худшую из возможных катастроф», – заявил профессор.

    Для остальных, считает Масала, это не так, но это не имеет значения.

    «Большинство из политического класса слишком занято военным самовосхвалением, чтобы даже на мгновение задуматься», – резюмирует он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Кнайсль призвала страны Евросоюза самостоятельно восстановить диалог с Россией. Стубб признал необходимость диалога с Россией. В Евросоюз готовы принять чертову дюжину ради ослабления России.

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    8 июня 2026, 21:38 • Новости дня
    Минэнерго создало штаб для нормализации поставок топлива в южные регионы России
    Минэнерго создало штаб для нормализации поставок топлива в южные регионы России
    @ Сергей Мальгавко/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Министерство энергетики России сформировало отраслевой штаб с участием крупнейших компаний ТЭК на фоне временных сложностей с поставками топлива в ряде южных регионов страны.

    «В последнее время предприятия топливно-энергетического комплекса сталкиваются с ростом воздушных атак противника, что приводит к временным сложностям с поставками топлива в ряде южных регионов», – говорится в Telegram-канале ведомства.

    Для координации работы отрасли и обеспечения устойчивого функционирования энергетической системы в министерстве создан отраслевой штаб. В его состав вошли крупнейшие компании российского топливно-энергетического комплекса.

    В Минэнерго отметили, что штаб действует на постоянной основе. Его основной задачей является «обеспечение стабильной и эффективной работы всего топливно-энергетического комплекса страны».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае пресс-секретарь президента Дмитрий Песков исключил риск дефицита горючего на внутреннем рынке страны.

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    9 июня 2026, 14:58 • Видео
    Европа и Зеленский выставили России ультиматум

    По итогам переговоров Владимира Зеленского с лидерами Великобритании, Германии и Франции России был выдвинут ультиматум из пяти пунктов. И что теперь?

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    9 июня 2026, 12:12 • Новости дня
    Военкор Коц: У ВСУ в Константиновке начинает сыпаться оборона

    Tекст: Вера Басилая

    Группировка «Юг» обошла Константиновку с трех направлений, завязав уличные бои и практически полностью заблокировав пути снабжения украинских подразделений, сообщил военный корреспондент Александр Коц.

    Подразделения российской армии успешно продвигаются в городской застройке Константиновки, сообщил военный корреспондент Александр Коц в Max.

    Линия фронта потеряла сплошной характер, а сопротивление противника стало очаговым. Украинские бойцы жалуются на острую нехватку пехоты.

    По словам Коца, тяжелое положение признают и украинские аналитики. «Россияне уже взяли Новодмитровку, заходя на Константиновку с севера. К сожалению, захват Константиновки почти предрешен», – констатируют эксперты.

    Город фактически оказался в клещах. Единственная доступная трасса на соседнюю Дружковку простреливается насквозь и вскоре может быть полностью перерезана. Накануне Министерство обороны сообщило об освобождении поселка Химик, что приблизило передовые отряды к дороге на три километра.

    Военкор отмечает, что падение данного узла обороны разрушит южную опору Славянско-Краматорской агломерации. Это откроет армии прямой выход на Алексеево-Дружковку. В результате южный фас Краматорска останется совершенно без прикрытия.

    Ранее украинские военные признали риск потери Константиновки по сценарию Красноармейска.

    Глава ДНР Денис Пушилин рассказал об охвате этого населенного пункта с трех сторон.

    Военкоры сообщили о прорыве российских войск вглубь городской застройки Константиновки.

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    9 июня 2026, 12:50 • Новости дня
    Эксперт объяснил провал проекта новейшего истребителя Германии и Франции

    Эксперт Анпилогов: Германия и Франция не смогли «перепрыгнуть» технологическую пропасть

    Эксперт объяснил провал проекта новейшего истребителя Германии и Франции
    @ Nicolas Economou/NurPhoto/Reuters Connect

    Tекст: Олег Исайченко

    Разработка истребителя шестого поколения – это крайне дорогое начинание. Работу в этом направлении ведут всего лишь две страны в мире – Россия и США. Европейский авиапром фактически оказался в роли догоняющего, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Алексей Анпилогов. Ранее стало известно, что Берлин и Париж отказались от разработки совместного истребителя.

    «Отказ Германии и Франции от проекта совместного истребителя свидетельствует о кризисе не только европейского авиапрома, но и в целом системы пилотируемой авиации», – считает военный эксперт Алексей Анпилогов. Он отметил, что истребитель шестого поколения – это «виртуальная концепция», которая предполагала тесное взаимодействие между самолетом и дронами, выполняющими вспомогательные функции: в частности, разведывательные и ударные.

    Собеседник напомнил, что такой принцип обкатывают в зоне СВО российские Воздушно-космические силы (ВКС). Речь идет о сцепке новейшего истребителя пятого поколения Су-57 и БПЛА «Охотник», который берет на себя функции передового ударно-разведывательного контура. По словам Анпилогова, концепция истребителей шестого поколения находится под большим давлением успехов в низком и среднем небе.

    «Конфликты на Украине и Ближнем Востоке показали уязвимость платформ, которые должны дополнять истребители шестого поколения, против более дешевых ударных дронов. Так, мы видим, что американские разведывательный БПЛА Triton и разведывательно-ударный беспилотник Reaper становятся «жертвами» простых летательных аппаратов, а также классических систем ПВО», – пояснил аналитик. Он не исключает, что концепция будет пересматриваться.

    «Как бы то ни было, разработка истребителя шестого поколения – это крайне дорогое начинание. Ими сейчас занимаются всего лишь две страны в мире – это Россия и США. Европейский авиапром фактически оказался в роли догоняющего», – указал спикер. Он напомнил, что самая передовая разработка Европы – это истребитель поколения 4+. «То есть у европейцев даже нет такого базиса, как истребитель пятого поколения, который является первым кубиком в концепте боевого самолета следующего поколения», – подчеркнул Анпилогов.

    Проект FCAS был попыткой Германии и Франции «перепрыгнуть» технологическую пропасть, которая разделяет их авиапром с российским, американским и даже китайским. По мнению специалиста, то, что компании-разработчики Airbus и Dassault Aviation так и не смогли прийти к соглашению по вопросам разделения труда и патентного права на разработки – лишь формальная причина отказа Берлина и Парижа от совместного истребителя.  

    «В ситуации догоняющего власти стран начинают думать в частности о том, не утекут ли их оставшиеся секреты куда-нибудь. При этом конечный результат проекта не гарантирован. Кроме того, не приходится сомневаться в том, что американцы в перспективе требовали бы от союзников закупать американское оборудование или блокировали потенциальные сделки о покупке европейских истребителей», – рассуждает спикер. – Мне кажется, все эти риски в гораздо большей степени сыграли свою роль при принятии решения о судьбе FCAS, чем официально озвученные причины».

    Ранее стало известно, что Берлин и Париж отказались от совместного проекта по созданию перспективного европейского истребителя шестого поколения Future Combat Air System (FCAS). По информации Reuters, решение было принято на фоне отсутствия соглашения между компаниями Airbus и Dassault Aviation по вопросам разделения труда в проекте и патентного права на разработки.

    В свете отказа от FCAS Dassault намерена продолжить свои разработки французского истребителя Rafale. Для Airbus же открываются возможности для сотрудничества с другими авиапроизводителями или присоединения к совместному проекту Италии, Британии и Японии по созданию истребителя шестого поколения в рамках программы Global Combat Air Programme (GCAP).

    Вместе с тем, по словам одного из источников агентства, лидеры Франции и Германии договорились не прекращать работу над общей архитектурой системы FCAS Combat Cloud. Она подразумевает проведение интеграции в единую сеть пилотируемых самолетов и беспилотников.

    Напомним, создать совместный для Франции и Германии истребитель шестого поколения планировалось к 2040 году. Его стоимость оценивалась в 100 млрд евро. Предполагалось, что самолет станет заменой для истребителей французского производства Rafale и Eurofighter, используемых ФРГ и Испанией. С лета 2025 года неоднократно сообщалось о разногласиях между Берлином и Парижем.

    В качестве ключевой проблемы канцлер ФРГ Фридрих Мерц в последнее время называл то, что сторонам требуются совершенно разные боевые машины. Франции в следующем поколении необходим истребитель, способный нести ядерное оружие и базироваться на авианосцах, в чем Бундесвер в данный момент не нуждается. В итоге германская сторона предложила компромисс – реализовать FCAS в виде двух разных типов самолетов. Однако Пятая республика ответила на это отказом.

    Кроме того, французская Dassault настаивала на том, чтобы быть ведущим партнером в разработке самолета в целях защиты своей интеллектуальной собственности, в то время как Airbus настаивала на более равноправном партнерстве, предполагающем значительную передачу технологий. Газета ВЗГЛЯД писала, что истребитель шестого поколения вбил клин между Германией и Францией.

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    9 июня 2026, 17:02 • Новости дня
    Минцифры и РКН предложили снять ограничения на доступ к Roblox
    Минцифры и РКН предложили снять ограничения на доступ к Roblox
    @ Omar Marques/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Минцифры и Роскомнадзор выступили за снятие ограничений с игровой платформы Roblox после того, как компания предоставила российской стороне гарантии соблюдения требований законодательства РФ

    Как говорится в сообщении на сайте Минцифры, в начале июня завершились переговоры между российскими властями и компанией Roblox. По итогам консультаций корпорация согласилась принять дополнительные меры для обеспечения безопасности детей и подростков.

    В Минцифры отметили, что игровая платформа признала недостаточную эффективность действовавших ранее механизмов модерации. «Корпорация признала, что существующие технологии защиты детей от информации, опасной для их жизни и здоровья, были неэффективны», – говорится в сообщении ведомства. По данным министерства, ранее это создавало условия для распространения на платформе материалов, связанных с пропагандой суицидального поведения, употребления наркотиков, а также контента, направленного на вовлечение несовершеннолетних в противоправную деятельность.

    В результате достигнутых договоренностей российская сторона получила гарантии внедрения дополнительных инструментов защиты пользователей. В частности, уже в июне Roblox намерена запустить новую систему возрастных ограничений, предусматривающую разделение контента по категориям Roblox Kids и Roblox Select. Кроме того, компания подтвердила готовность усилить борьбу с распространением материалов, способных причинить вред здоровью и развитию детей, а также с нежелательным поведением пользователей на платформе.

    На фоне достигнутых соглашений российские ведомства инициировали процедуру пересмотра действующих ограничений. «В связи с предоставленными компанией Roblox гарантиями ответственного поведения на российском рынке Минцифры совместно с Роскомнадзором обратилось в соответствующие правоохранительные органы с просьбой поддержать снятие ограничений на доступ к этой платформе на территории Российской Федерации», – сообщили в министерстве.

    В декабре прошлого года Роскомнадзор ограничил доступ к игровой платформе Roblox из-за распространения противоправного контента.

    Позже пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подтвердил получение огромного количества обращений от детей по поводу недоступности игры.

    В середине того же месяца ведомство выразило готовность возобновить взаимодействие с разработчиком при условии соблюдения российских законов.

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    9 июня 2026, 15:02 • Новости дня
    Эксперт оценил данные о резком увеличении ядерного арсенала Франции

    Военный аналитик Ермаков: Франция вряд ли нарастила ядерный арсенал на 80 боеголовок

    Эксперт оценил данные о резком увеличении ядерного арсенала Франции
    @ Thomas Boucajay/Wikipedia

    Tекст: Олег Исайченко

    Франция продвигает политику расширенного ядерного сдерживания и намерена укрепить свой потенциал – или хотя бы создать видимость этого, – заявил газете ВЗГЛЯД эксперт по стратвооружениям Александр Ермаков. Согласно данным SIPRI, арсенал Пятой республики вырос с 290 боеголовок в 2025 году до 370 в 2026-м.

    Увеличение французского ядерного арсенала, которое констатируют аналитики SIPRI, – скорее издержки подсчета, считает Александр Ермаков, научный сотрудник ИМЭМО РАН и эксперт Российского совета по международным делам. Он напомнил, что исследователи в прошлогоднем докладе записали 80 зарядов в разобранные, готовящиеся к переоборудованию, а в нынешнем – в активные.

    «Это сделано, чтобы подчеркнуть усилия Эммануэля Макрона, который ранее анонсировал расширение ядерного арсенала Франции», – считает собеседник. Он допускает, что Париж мог увеличить число боеголовок, но вряд ли на 80. Речь, по оценкам Ермакова, идет вероятно о паре десятков. При этом аналитик подчеркнул: хотя точное количество зарядов оценить невозможно, известно, что у Пятой республики не появилось новых носителей.

    «У французов четыре подводные лодки с баллистическими ракетами: три из них в строю, четвертая – на ремонте. Боекомплект есть только для трех лодок. Значительное количество дополнительных зарядов фактически некуда «прикручивать». Возможно, немного увеличить наряд сил и получится – вероятно, субмарины загружены не по максимуму: на части ракет один блок, на других – два-три», – рассуждает Ермаков.

    Как бы то ни было, Париж использует ядерное оружие для укрепления своего европейского лидерства, продолжил спикер. «Франция на закате президентства Макрона решила найти путь к лидерству в Европе. Власти страны продвигают политику расширенного сдерживания. Следовательно, нужно укрепить ядерный потенциал – или хотя бы заявить, что меры в этом направлении принимаются. Если раньше французам хватало только для себя, теперь должно хватать и для союзников», – детализировал он.

    Для Москвы, по мнению Ермакова, принципиально важны не столько количественные данные, сколько политические и географические аспекты. «Небольшое увеличение арсенала Франции не создает особой угрозы России. В полномасштабном ядерном конфликте мы будем иметь дело со всем блоком НАТО, и на этом фоне изменения французского потенциала носят косметический характер», – отметил собеседник.

    «Вместе с тем нам неприятна французская политика расширенного ядерного сдерживания, которая втягивает страны Восточной Европы и Скандинавии. Речь о совместных тренировках и операциях, подготовке к возможному развертыванию на их территории ядерного оружия. Все это – дополнение к уже раздражающей практике развертывания американского ядерного зонтика в Европе», – заключил Ермаков.

    Напомним: по данным ежегодного доклада SIPRI, ядерный арсенал Франции вырос с 290 боеголовок в 2025 году до 370 в 2026-м.

    Как отмечают эксперты института, в 2025 году Пятая республика продолжила модернизацию атомных подводных лодок с баллистическими ракетами (SSBN). А в марте текущего года президент Эммануэль Макрон объявил, что распорядился увеличить количество боеголовок – и что правительство больше не будет раскрывать точный размер арсенала.

    Всего в мире, по данным SIPRI на январь 2026 года, насчитывалось 12187 ядерных боеголовок. 9745 из них находились на складах для потенциального использования, 4012 были установлены на ракетах и самолетах, а 2100 – 2200 содержались в состоянии высокой боевой готовности.

    «Почти все эти боеголовки принадлежат России или США, и в меньшей степени – Франции и Британии, – отмечается в докладе. – Однако Китай и Индия теперь могут периодически развертывать в мирное время небольшое количество боеголовок, установленных на ракетах».

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    9 июня 2026, 05:05 • Новости дня
    Германия и Франция отказались от создания истребителя шестого поколения
    Германия и Франция отказались от создания истребителя шестого поколения
    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Париж и Берлин приняли решение прекратить совместную разработку военного самолета нового поколения из-за непреодолимых разногласий между оборонными компаниями, сообщили источники.

    Германия и Франция договорились свернуть проект по разработке истребителя нового поколения Future Combat Air System (FCAS), сообщили собеседники Reuters.

    Канцлер Германии Фридрих Мерц и президент Франции Эммануэль Макрон пришли к такому решению после того, как участникам программы не удалось преодолеть многомесячный тупик в переговорах.

    Речь идет о масштабном проекте стоимостью около 100 млрд евро, в котором также принимает участие Испания. В Елисейском дворце пояснили, что европейский авиастроительный концерн Airbus и французская компания Dassault Aviation не смогли достичь соглашения по ключевым вопросам программы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, европейский концерн Airbus заявлял о возможном партнерстве со шведской компанией Saab для создания боевого самолета.

    Французская сторона выражала готовность разработать истребитель нового поколения самостоятельно. Газета Financial Times осенью прошлого года писала о вероятном крахе этой совместной инициативы.

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    9 июня 2026, 14:19 • Новости дня
    ЕС собрался включить в 21-й пакет санкций 90 российских банков
    ЕС собрался включить в 21-й пакет санкций 90 российских банков
    @ Elisa Schu/dpa/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Европейские власти планируют расширить ограничительные меры против России, добавив в очередной санкционный список десятки крупных финансовых организаций и частных лиц, пишет Reuters.

    «ЕС предложит включить в 21-й пакет санкций против России 170 физических и юридических лиц, включая 90 российских банков», – говорится в материале Reuters, передает РИА «Новости».

    Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен анонсировала подготовку 21-го пакета антироссийских санкций.

    Глава европейской дипломатии Кая Каллас сообщила о начале обсуждения новых ограничений странами объединения.

    Евродепутат Томаш Здеховски спрогнозировал одобрение этого документа до 1 июля.

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    9 июня 2026, 16:18 • Новости дня
    Euroclear оспорил взыскание около 26,8 млрд рублей по иску Сбербанка
    Euroclear оспорил взыскание около 26,8 млрд рублей по иску Сбербанка
    @ SOPA Images/Sipa USA/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Арбитражный суд Московского округа назначил на август заседание по кассационной жалобе бельгийского депозитария Euroclear Bank, оспаривающего многомиллиардное взыскание в пользу Сбербанка.

    Слушания по делу пройдут 5 августа, передает РИА «Новости». В марте суд удовлетворил иск Сбербанка о взыскании с Euroclear Bank более 310,2 млн долларов, свыше 5,1 млн фунтов стерлингов и 4,6 млн евро. Общая сумма требований на момент принятия решения составляла около 26,8 млрд рублей.

    Кредитная организация требовала возместить убытки, возникшие из-за невыплаты дохода по заблокированным ценным бумагам. Речь идет об активах Минфина России, Газпрома, РЖД, «Норильского никеля», «Полюса», «Евраза» и ряда других эмитентов. Компании перечислили средства, однако бельгийский депозитарий заморозил их из-за санкций.

    Помимо прямого ущерба, истец настаивал на компенсации упущенной выгоды. Ее размер был рассчитан на основе потенциального дохода, который банк мог бы получить при своевременном инвестировании причитающихся средств.

    Ранее Арбитражный суд Москвы взыскал с бельгийского депозитария Euroclear 200 млрд евро в пользу Центробанка.

    В ответ европейская компания заявила о сохранении блокировки активов российского регулятора.

    Накануне Девятый арбитражный апелляционный суд признал законным решение по этому масштабному иску.

    Комментарии (6)
    9 июня 2026, 10:12 • Новости дня
    Bloomberg: Частным компаниям России разрешат закупать системы ПВО
    Bloomberg: Частным компаниям России разрешат закупать системы ПВО
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

    Российские власти перекладывают часть ответственности за охрану критической инфраструктуры от атак украинских беспилотников на плечи частных компаний, разрешив им закупать системы ПВО, пишет Bloomberg со ссылкой на источник в Минобороны.

    Министерство обороны России разрешит бизнесу приобретать крупнокалиберные системы противовоздушной обороны для защиты своих объектов, передает Bloomberg.

    При этом ведомство сохранит контроль над вооружением, а управлять им будут подразделения резервистов. Ранее предприятия не могли просто купить услуги ПВО, как электричество или воду.

    Компании получат доступ к оружейным установкам, зенитной артиллерии, радиолокационному оборудованию и средствам радиоэлектронной борьбы. Необходимость в таких мерах возникла после того, как в этом году участились удары по энергетической и сырьевой инфраструктуре. В прошлом месяце атакам подверглись восемь из десяти крупнейших нефтеперерабатывающих заводов России, что привело к снижению переработки нефти до минимума с октября 2009 года.

    Киев расширил радиус своих ударов вглубь территории России, достигая Урала на расстоянии около двух тыс. километров от границы. Крупные производители сырья уже начали принимать меры, договариваясь с Минобороны о размещении комплексов «Панцирь» возле своих заводов.

    Глава крупнейшего бизнес-объединения России Александр Шохин сообщил Владимиру Путину в конце мая, что компании готовы финансировать закупку оборонительного оборудования.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин поручил проработать инициативы бизнеса по защите промышленных объектов от беспилотников. Вскоре частные предприятия получили право закупать крупнокалиберное вооружение для обороны своих территорий

    Министр финансов Антон Силуанов исключил создание специального государственного фонда для финансирования безопасности нефтегазовых заводов.

    Комментарии (16)
    9 июня 2026, 15:07 • Новости дня
    ЕК предложила запретить импорт российской трески

    Tекст: Валерия Городецкая

    Еврокомиссия выступила с инициативой ввести полный запрет на импорт ряда рыбной продукции из России, включая треску.

    Об этом сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен во время брифинга в Брюсселе, передает РИА «Новости».

    «Мы предлагаем ввести существенные ограничения на импорт некоторых видов рыбной продукции и полный запрет на импорт других, в том числе трески», – заявила глава Еврокомиссии, представляя проект 21-го пакета санкций против России.

    Кроме того, новые ограничения затронут экспорт товаров и технологий, необходимых российской оборонной промышленности. Планируется расширить перечень металлов и сплавов, поставки которых будут ограничены. Торговые меры в отношении Белоруссии также синхронизируют с новыми антироссийскими санкциями.

    В конце мая фон дер Ляйен анонсировала подготовку направленного против уровня жизни россиян 21-го пакета санкций.

    В рамках новых мер Евросоюз планирует ввести запрет на транзакции 31 российским банком.

    Европейские дипломаты обсудят дополнительный «мини-пакет» персональных ограничений на встрече 15 июня.

    Комментарии (13)
    8 июня 2026, 20:15 • Новости дня
    Иран полностью открыл воздушное пространство

    Власти Ирана полностью открыли воздушное пространство после ракетных ударов

    Иран полностью открыл воздушное пространство
    @ Jan Woitas/dpa/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Воздушное пространство исламской республики возвращается к привычному режиму работы после недавней эскалации военного конфликта и взаимных обстрелов с израильской армией.

    Руководство страны отменило ранее введенные запреты на использование неба для гражданских лайнеров, передает ТАСС. Иранская Организация гражданской авиации подтвердила поэтапное возобновление всех регулярных рейсов.

    «После создания безопасных условий и проведения необходимых согласований с соответствующими ведомствами ограничения на полеты были сняты, и авиационная деятельность страны в соответствии с планом постепенно возвращается к обычному режиму работы», – говорится в заявлении ведомства.

    Вечером седьмого июня Тегеран атаковал северные территории Израиля ракетами в качестве ответа на действия в Ливане. Иранская сторона заранее предупреждала о готовности нанести удар при обострении ситуации вокруг ливанской столицы.

    В ночь на восьмое июня израильские военные осуществили ответную атаку по западным и центральным регионам Ирана. Целью стали армейские объекты, однако повреждения получило предприятие в провинции Хузестан. Утром исламская республика вновь обстреляла территорию противника.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне иранские военные ударили баллистическими ракетами по израильской авиабазе Рамат-Давид. В ответ Армия обороны Израиля атаковала военные объекты в центральной и западной частях исламской республики.

    Позже командование вооруженных сил Ирана объявило о завершении военной операции против еврейского государства.

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    8 июня 2026, 23:30 • Новости дня
    Небензя предложил Зеленскому отказаться от хамства

    Небензя назвал письмо Зеленского «неуклюжей провокацией»

    Небензя предложил Зеленскому отказаться от хамства
    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Катерина Туманова

    Открытое письмо главы киевского режима Владимира Зеленского скорее завуалированная попытка сорвать переговорный процесс и повторение старых пропагандистских угроз, отметил в заявлении на заседании СБ ООН постпред России при организации Василий Небензя.

    Россия считает открытое письмо Владимира Зеленского неуклюжей провокацией, направленной на срыв любых переговоров по урегулированию конфликта. Под видом призыва к диалогу Киев пытается получить медийный эффект, повторяя старые угрозы.

    «Прежде чем писать подобные «открытые» письма ты для начала отмени собственный указ, запретивший тебе самому вести переговоры с Президентом России. Ну а уж если ты все-таки хочешь говорить, найди способ донести свое желание дискретно, а не с помощью мегафонной дипломатии», – заявил Небензя.

    В Москве подчеркнули, что подобные недобросовестные маневры лишь подтверждают недоговороспособность украинских властей, тогда как российская сторона стремится к устойчивому и долгосрочному урегулированию.

    «До тех пор, пока Киев будет разговаривать с нами на языке хамства и ультиматумов, говорить о реальных переговорах, а тем более о встрече на высшем уровне не приходится. Пока Зеленский в полной мере не осознает ошибочность своего курса, поставленных целей мы будем достигать не политико-дипломатическими, а военными средствами», – подытожил дипломат.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Ушаков рассказал о закрытых каналах связи с Киевом. Песков обвинил Киев в намеренном торможении процесса урегулирования на Украине, а также уличил лидеров европейских стран в политической непоследовательности.

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    9 июня 2026, 06:27 • Новости дня
    На Сахалине запустили производство дронов для нужд СВО

    На Сахалине объявили о планах производить 5 тыс. БПЛА в месяц для СВО

    Tекст: Катерина Туманова

    Островной регион намерен масштабировать производство летательных аппаратов для нужд СВО, доведя объемы выпуска до 5 тыс. единиц техники каждый месяц, о чем сообщила пресс-служба вице-премьера, полномочного представителя президента России в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрия Трутнева.

    Масштабный проект реализуется на базе нового завода, открытого в 2026 году, оно выполняет гособоронзаказ, серийно собирая беспилотники марки Veles.

    «За лето предприятие планирует изготовить 8 тыс. дронов. А после ввода в эксплуатацию сборочного конвейера мощность производственной линии составит 5 тыс. беспилотников в месяц», – говорится в релизе.

    Дополнительно отмечается, что на производстве уже трудятся 17 ветеранов спецоперации, планируется создать еще 50 рабочих мест.

    Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко добавил, что на линию соприкосновения уже отправлено более 7200 единиц различной техники. Кроме того, участники волонтерского движения доставили военнослужащим свыше 1 тыс. тонн гуманитарных грузов.

    Вице-премьер Трутнев подчеркнул необходимость постоянного совершенствования систем защиты от вражеских дронов. Он считает, что универсального решения этой проблемы пока нет. Отечественным специалистам предстоит искать ответы в динамике, защищая объекты экономики и мирных жителей от новых угроз.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале текущего года бюджет Крыма пополнился на 2,4 млрд рублей за счет продажи имущества граждан Украины. Крым направил миллиарды от активов украинских олигархов на СВО. «Калашников» передал крупную партию гранатометов ГП-34 заказчику.

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    9 июня 2026, 17:07 • Новости дня
    При детонации под Белгородом повреждено более 230 жилых домов

    При детонации под Белгородом повреждены более 230 жилых домов

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Мощная детонация в селе Беловское Белгородской области привела к значительным разрушениям, пострадали сотни жилых зданий, коммерческие и социальные объекты, сообщили власти региона.

    В результате взрыва в селе Беловское Белгородской области повреждения получили более 230 квартир и частных домов, сообщает региональный оперативный штаб. Инцидент произошел к востоку от областного центра.

    Накануне средства массовой информации распространили сведения о сильном взрыве в окрестностях Белгорода. Позже власти подтвердили факт детонации, в результате которой пострадали пять женщин. Ударная волна выбила окна и повредила крыши в административном здании, трех многоквартирных и более 20 частных домах.

    Сегодня оперштаб опубликовал уточненные данные о последствиях инцидента. После медицинского обследования диагноз «акубаротравма» подтвердился только у одной из пострадавших.

    Специалисты подсчитали общий ущерб инфраструктуре населенного пункта. Разрушения зафиксированы на шести социальных и 12 коммерческих объектах, повреждены административное здание, складские и технические помещения. Точные причины мощной детонации официальные структуры пока не называют.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне оперативный штаб сообщил о ранении пяти женщин при ударе по селу Беловское. Ранее украинский беспилотник атаковал служебный автобус в Грайворонском округе. До этого в Белгороде произошел сильный взрыв с пятью пострадавшими.

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