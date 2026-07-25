Когда во все щели украинского общества начала проникать бандеровщина, жители Украины заглушали в себе голос национальной памяти. Они игнорировали сигналы собственной интуиции. Они отдали этому монстру своих детей.39 комментариев
Шуваев сообщил о четырех пострадавших при атаке на Белгород
Четыре человека, в том числе сотрудник МЧС, пострадали при ночной атаке на Белгород и Белгородский округ, сообщил врио губернатора Александр Шуваев.
Четыре человека, включая сотрудника МЧС, пострадали во время ночной атаки на Белгород и Белгородский округ, передает врио губернатора Александр Шуваев в своем канале на платформе Макс.
«При ночной атаке на Белгород и округ пострадали четыре человека, среди них – сотрудник МЧС, который участвовал в ликвидации пожара в результате атаки БПЛА. Трое гражданских оперативно госпитализированы в медицинские учреждения, где их обследовали и оказали им всю необходимую помощь», – сообщил глава региона. По оценкам врачей, один из раненых находится в тяжелом состоянии.
За прошедшие сутки в Белгороде повреждения получили коммерческий объект, семь частных домов и семь автомобилей, четыре из которых сгорели полностью. Кроме того, частично разрушены здание социального учреждения и 10 гаражей, а складское помещение одного из предприятий уничтожено огнем.
В Белгородском округе на трассе Варваровка – Октябрьский FPV-дрон атаковал автомобиль. В результате удара двое мужчин получили осколочные ранения головы и голени, их доставили в городскую больницу № 2 Белгорода. В поселке Октябрьский при детонации дрона боец подразделения «Орлан» получил осколочное ранение ноги, ему оказали помощь в районной больнице.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Белгород и Белгородский округ подверглись массированной атаке вражеских беспилотников.
Двумя днями ранее в результате ударов украинских дронов пострадали четыре мирных жителя.
До этого оперативный штаб региона зафиксировал гибель одного человека и ранение шестнадцати граждан.