Шуваев сообщил о четырех пострадавших при атаке на Белгород

Tекст: Дмитрий Зубарев

Четыре человека, включая сотрудника МЧС, пострадали во время ночной атаки на Белгород и Белгородский округ, передает врио губернатора Александр Шуваев в своем канале на платформе Макс.

«При ночной атаке на Белгород и округ пострадали четыре человека, среди них – сотрудник МЧС, который участвовал в ликвидации пожара в результате атаки БПЛА. Трое гражданских оперативно госпитализированы в медицинские учреждения, где их обследовали и оказали им всю необходимую помощь», – сообщил глава региона. По оценкам врачей, один из раненых находится в тяжелом состоянии.

За прошедшие сутки в Белгороде повреждения получили коммерческий объект, семь частных домов и семь автомобилей, четыре из которых сгорели полностью. Кроме того, частично разрушены здание социального учреждения и 10 гаражей, а складское помещение одного из предприятий уничтожено огнем.

В Белгородском округе на трассе Варваровка – Октябрьский FPV-дрон атаковал автомобиль. В результате удара двое мужчин получили осколочные ранения головы и голени, их доставили в городскую больницу № 2 Белгорода. В поселке Октябрьский при детонации дрона боец подразделения «Орлан» получил осколочное ранение ноги, ему оказали помощь в районной больнице.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Белгород и Белгородский округ подверглись массированной атаке вражеских беспилотников.





Двумя днями ранее в результате ударов украинских дронов пострадали четыре мирных жителя.





До этого оперативный штаб региона зафиксировал гибель одного человека и ранение шестнадцати граждан.