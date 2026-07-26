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Президент Бразилии назвал новые американские пошлины стратегической ошибкой
Глава бразильского государства Луис Инасиу Лула да Силва осудил планы Вашингтона ввести новые торговые сборы, отметив их негативное влияние на американскую экономику.
Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва назвал новые американские пошлины стратегической ошибкой, которая навредит самому Вашингтону, передает РИА «Новости». Ранее госсекретарь США Марко Рубио сообщил о поручении ввести пошлины в размере 25% на большую часть импорта из латиноамериканской страны.
«Новые пошлины, помимо того, что они несправедливы, являются стратегической ошибкой - они навредят экономике США и партнерским отношениям США с Бразилией», – написал бразильский лидер в статье для газеты Washington Post. Он пояснил, что многие американские производственные секторы зависят от бразильских ресурсов. Из-за новых мер продукты питания, обувь, текстиль, мебель и автозапчасти подорожают для самих американцев.
Политик также подчеркнул, что Латинская Америка не нуждается в патрулирующих авианосцах и наказаниях в виде пошлин. Региону не хватает надежных партнеров, и пока Вашингтон закрывает свой рынок, другие страны предлагают позитивную повестку для развития. При этом бразильские эксперты считают, что макроэкономических проблем из-за действий США не возникнет, так как существуют альтернативные рынки, а стратегические товары, включая самолеты Embraer, целлюлозу и мясо, попали в список американских исключений.
Как писала газета ВЗГЛЯД, бразильские власти жестко ответили на введение новых торговых пошлин со стороны США.
Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва назвал неприемлемым вмешательство Вашингтона в дела страны.
Ранее он подписал указ о праве приостанавливать концессии для американских предпринимателей при введении высоких тарифов на бразильские товары.